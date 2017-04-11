18 апреля 2017 года заместитель главного врача Стоматологической поликлиники ВолгГМУ по медицинской части, ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ, кандидат медицинских наук Тамара Ивановна Фурсик отмечает свой юбилей.

Администрация и коллектив ВолгГМУ поздравляют Тамару Ивановну с наилучшими пожеланиями дальнейших успехов, крепкого здоровья и долголетия!

Нам очень приятно поздравить Вас, Тамара Ивановна, с Юбилеем! Желаем Вам здоровья, счастья, дальнейших творческих побед, ведь как говорил Гиппократ: «из всех искусств медицина – самое благородное». Очень хочется, чтобы Тамара Ивановна как можно дольше радовала и вдохновляла нас, сохраняя в себе бодрость и энергичность.

С Юбилеем, Тамара Ивановна!!!

С уважением и любовью, сотрудники

Стоматологической поликлиники ВолгГМУ