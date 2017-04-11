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Фурсик Тамара Ивановна

18 апреля 2017 года заместитель главного врача Стоматологической поликлиники ВолгГМУ по медицинской части, ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ, кандидат медицинских наук Тамара Ивановна Фурсик отмечает свой юбилей.

Администрация и коллектив ВолгГМУ поздравляют Тамару Ивановну с наилучшими пожеланиями дальнейших успехов, крепкого здоровья и долголетия!

Нам очень приятно поздравить Вас, Тамара Ивановна, с Юбилеем! Желаем Вам здоровья, счастья, дальнейших творческих побед, ведь как говорил Гиппократ: «из всех искусств медицина – самое благородное». Очень хочется, чтобы Тамара Ивановна как можно дольше радовала и вдохновляла нас, сохраняя в себе бодрость и энергичность.

С Юбилеем, Тамара Ивановна!!!

С уважением и любовью, сотрудники
Стоматологической поликлиники ВолгГМУ

 

Сегодня, 08:51; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 23;
Подразделение: Стоматологическая поликлиника ВолгГМУ

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