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18 апреля 2017 года заместитель главного врача Стоматологической поликлиники ВолгГМУ по медицинской части, ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ, кандидат медицинских наук Тамара Ивановна Фурсик отмечает свой юбилей.
Администрация и коллектив ВолгГМУ поздравляют Тамару Ивановну с наилучшими пожеланиями дальнейших успехов, крепкого здоровья и долголетия!
Нам очень приятно поздравить Вас, Тамара Ивановна, с Юбилеем! Желаем Вам здоровья, счастья, дальнейших творческих побед, ведь как говорил Гиппократ: «из всех искусств медицина – самое благородное». Очень хочется, чтобы Тамара Ивановна как можно дольше радовала и вдохновляла нас, сохраняя в себе бодрость и энергичность.
С Юбилеем, Тамара Ивановна!!!
С уважением и любовью, сотрудники
Сегодня, 08:51; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 23;
Подразделение: Стоматологическая поликлиника ВолгГМУ
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Завтра, 10:00 75-я научно-практическая конференция ВолгГМУ
20.04.17 12:00 Ярмарка вакансий
20.04.17 15:00 Итоговое заседание СНО кафедры акушерства и гинекологии
22.04.17 08:30 Региональная образовательная школа по остеопорозу
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