Неделя науки, которая проходит в Волгоградском медуниверситете впервые, началась с «самого вкусного и сладкого» – а именно с научно-образовательного фильма «Сахар». Он уже шёл в стенах ВолгГМУ в рамках Дней научного кино всероссийского фестиваля «ФАНК». Те, кто не смог посмотреть его в ноябре, собрались в вузе в понедельник вечером и узнали кое-что интересное о любимом для многих компоненте питания.

О чем же, собственно, фильм? Он показывает нам эксперимент режиссера Дэймона Гамо, который решил на собственном примере показать, как современная мода на «здоровое питание» приводит к ожирению. В течение 60 дней Дэймон сидел на безжировой диете, съедая с пищей по 40 чайных ложек сахара в день. Причем для этого он использовал не общеизвестные сладости и «вредности» - в его меню входили продукты, которые считаются «здоровым питанием». Думаете, что съесть целых 40 ложек сложно? В первое же утро Дэймон съел хлопья с йогуртом и выпил стакан сока. В таком завтраке оказалось около 20 ложек сахара! Так что в оставшийся день ему даже пришлось «сидеть на диете», чтобы не перевалить за назначенные 40 ложек в день. К концу эксперимента Гамо поправился на 9 килограммов. Он стал апатичным и раздраженным без конфет, пирожных и жирной пищи, которую все так боятся.

Впечатлениями по поводу содержания поделился Максим Потехин, студент 4 курса стоматологического ф-та: «Фильм всем понравился - никто не ушел из аудитории с пустой головой. Однако нельзя не согласиться с тем, что многие вещи были преувеличены. Мы, как медики, представляем для себя всю пользу и вред сахара, мы можем проводить четкие грани между правдой и вымыслом, но основную идею этого фильма понял каждый. В аспекте стоматологии, которая освещена в этом фильме, было интересно увидеть, насколько важна гигиена в комплексе с контролем питания для содержания полости рта в санированном состоянии. Нам показали бедного парня, корчащегося от боли - мол, вот он ел сахар, а теперь ему больно. Нет! Больно не от сахара, а от плохой гигиены».

Содержание фильма действительно интригующее. Но то ли понедельник у медиков – день тяжелый, то ли все заинтересованные уже посмотрели фильм в рамках ноябрьского фестиваля (тогда, кстати, аудиторию заполнили около 160 человек). В это раз кинопросмотр посетили около 20 человек. Как считает Анна Хоружая, руководитель проекта, пиар-команды НОМУС и проекта «Волгоградское научное кафе», это не повод расстраиваться: «На начальных этапах любого мероприятия всегда бывает немного людей. К тому же мы не ставили себе целью, чтобы пришло как можно большее количество, мы рассчитывали на качество. Как говорят лекторы со стажем, даже одни заинтересованные глаза уже стоят прочитанной лекции. Так что будем поднимать культуру научпопа в нашем университете и дальше. Думаю, это только начало, а понедельник - всегда день тяжелый. Впереди еще 5 дней!»

В начале фильма Деймон Гамо беседовал с экспертами в области питания. Один из них сказал: «Я думаю, Вы с ума сошли. Нет, это ужасно, правда. Но плюс в том, что другие это уже делают». Вот, где кроется проблема: многие из нас думают, что питаются правильно и даже не подозревают, что наносят организму ущерб такими «здоровыми продуктами». Для этого и нужны мероприятия, подобные Дням научного кино (ДНК) – донести информацию, витающую в научных кругах, до широкой аудитории. Может, некоторые моменты в «Сахаре» преувеличены, но он не оставил зрителей равнодушными. А значит, цель достигнута.

В рамках недели науки нас каждый день ждет что-то интересное. Например, во вторник пройдет мастер-класс по тайм-менеджменту для студентов, а в субботу – медицинские дебаты. Всю подобную информацию о предстоящих мероприятиях можно получить в группе НОМУС ВолгГМУ во ВКонтакте.

Любовь Пушкарская

фото: Елена Сухорукова