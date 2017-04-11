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V Всероссийская студенческая олимпиада по пропедевтике стоматологических заболеваний с международным участием «Первые шаги в стоматологии» прошла в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова. Волгоградский медуниверситет представила Дарья Дусева, студентка 2 курса. Девушка победила в номинации «Неинвазивная герметизация фиссур зубов».
Среди участников студенты не только России (Оренбург, Ижевск, Новосибирск), но и близлежащих стран (Белоруссия, Казахстан, Молдавия). Всего 41 вуз. Программа олимпиады включала 10 заданий по разным стоматологическим направлениям:
Каждый участник пробовал себя в работе с современными стоматологическими технологиями и показывал свои умения.
На вопрос, что оказалось самым трудным при выполнении заданий, участница от ВолгГМУ рассказала: «На мой взгляд самым сложным было снятие оттиска, так как коррегирующая масса застывала слишком быстро. А на задании по дентальной имплантации возникли проблемы с оборудованием».
Несмотря на все сложности, Дарья стала победителем в номинации «Неинвазивная герметизация фиссур зубов». «Я рада, что смогла поучаствовать, и надеюсь принять участие в подобных олимпиадах еще не раз. Я встретила много новых людей, зарядилась положительными эмоциями и, конечно же, получила опыт и узнала много нового», - с улыбкой говорит студентка.
Дарья Дусева в течение нескольких месяцев каждый день после занятий приезжала на кафедру пропедевтики стоматологических заболеваний и готовилась к долгожданному состязанию. «Я сидела практически до закрытия клиники, - рассказывает Дарья. – Готовиться мне помогали Светлана Деревянченко, ассистент кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний, и Ренат Фалчари. Они занимались со мной, учили чему-то новому. Ренат - студент старших курсов - уже участвовал в таких олимпиадах, в заданиях по хирургии он стал моим наставником».
Олимпиады позволяют проверить практические навыки и теоретические знания. Это возможность показать свою самостоятельность, поэтому студенты стремятся принимать в них участие. Мы, в свою очередь, поздравляем Дарью и желаем ей успехов и достижения новых высот!
Ульяна Молокова
Сегодня, 17:23; Опубликовал: Евгения Иванова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 42;
Подразделение: Стоматологический факультет
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