V Всероссийская студенческая олимпиада по пропедевтике стоматологических заболеваний с международным участием «Первые шаги в стоматологии» прошла в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова. Волгоградский медуниверситет представила Дарья Дусева, студентка 2 курса. Девушка победила в номинации «Неинвазивная герметизация фиссур зубов».

Среди участников студенты не только России (Оренбург, Ижевск, Новосибирск), но и близлежащих стран (Белоруссия, Казахстан, Молдавия). Всего 41 вуз. Программа олимпиады включала 10 заданий по разным стоматологическим направлениям:

препарирование полости I класса по Блеку на фантоме

пломбирование полости I класса по Блеку светоотверждаемым композитным материалом

снятие двухэтапного двухслойного оттиска с нижней челюсти силиконовым материалом

моделирование коронки зуба на компьютере

рисование окклюзионной поверхности зуба

неинвазивная герметизация фиссур на прозрачных зубах

фиксация стекловолоконного штифта

наложение каффердама на фронтальную группу зубов верхней челюсти

дентальная имплантация на моделях челюстей

ушивание раны (наложение одиночных узловых швов)

Каждый участник пробовал себя в работе с современными стоматологическими технологиями и показывал свои умения.

На вопрос, что оказалось самым трудным при выполнении заданий, участница от ВолгГМУ рассказала: «На мой взгляд самым сложным было снятие оттиска, так как коррегирующая масса застывала слишком быстро. А на задании по дентальной имплантации возникли проблемы с оборудованием».

Несмотря на все сложности, Дарья стала победителем в номинации «Неинвазивная герметизация фиссур зубов». «Я рада, что смогла поучаствовать, и надеюсь принять участие в подобных олимпиадах еще не раз. Я встретила много новых людей, зарядилась положительными эмоциями и, конечно же, получила опыт и узнала много нового», - с улыбкой говорит студентка.

Дарья Дусева в течение нескольких месяцев каждый день после занятий приезжала на кафедру пропедевтики стоматологических заболеваний и готовилась к долгожданному состязанию. «Я сидела практически до закрытия клиники, - рассказывает Дарья. – Готовиться мне помогали Светлана Деревянченко, ассистент кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний, и Ренат Фалчари. Они занимались со мной, учили чему-то новому. Ренат - студент старших курсов - уже участвовал в таких олимпиадах, в заданиях по хирургии он стал моим наставником».

Олимпиады позволяют проверить практические навыки и теоретические знания. Это возможность показать свою самостоятельность, поэтому студенты стремятся принимать в них участие. Мы, в свою очередь, поздравляем Дарью и желаем ей успехов и достижения новых высот!

Ульяна Молокова

Фото: Дмитрий Куксин