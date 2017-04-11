Уже третий год подряд кафедра экономики и менеджмента ВолгГМУ становится площадкой «Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи», проводимой в рамках Проекта Министерства финансов «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». В Волгоградской области проект курируют региональные комитет финансов и комитет образования и науки.

В этот раз 10 апреля 2017 года возможность принять участие в мероприятии получили студенты специальности «Медико-профилактическое дело», для которых эксперт Ольга Сергеевна Андреева провела интерактивную лекцию «Планирование личных доходов и расходов», а представители одного из банков провели мастер класс – «Банковская карта: виды, условия и правила использования».

В ходе встречи ребята смогли не только с увлечением окунуться в мир финансового менеджмента, но и подумать о дополнительных возможностях сбережения и будущего заработка. Очень интересно проходила дискуссия о возможностях защиты от кибер-мошенничества при совершении транзакций в интернете. Высокий уровень знаний и заинтересованность в дальнейшем повышении финансовой грамотности были приятной неожиданностью для приглашенных гостей ВолгГМУ.

Сотрудники кафедры экономики и менеджмента и представители комитета финансов договорились о дальнейшем сотрудничестве в рамках ежегодной конференции «Менеджмент в здравоохранении: вызовы и риски XXI века» и конкурса ВолгГМУ по экономике, обществознанию и менеджменту «StartUp».

Н.А. Водопьянова, к.э.н., доцент кафедры

экономики и менеджмента ВолгГМУ

Фото из архива кафедры