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Лента новостей
Кафедра нормальной физиологии ВолгГМУ приглашает студентов 2-го курса лечебного, педиатрического, стоматологического, медико-биологического (специальность «Медицинская биохимия»), фармацевтического факультетов, медико-профилактического дела для участия в олимпиаде по нормальной физиологии.
1 этап «Отборочное тестирование» состоится 28 апреля (пятница), лекционная аудитория № 3 Главного корпуса ВолгГМУ - 17:00-18:00.
Подробная информация о правилах проведения олимпиады: в Положении о проведении олимпиады по нормальной физиологии на страничке кафедры нормальной физиологии на сайте ВолгГМУ
Оргкомитет олимпиады
Сегодня, 11:20; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 9;
Подразделение: Кафедра нормальной физиологии
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Ближайшие события
Сегодня, 16:00 Неделя науки ВолгГМУ - 2017
19.04.17 10:00 75-я научно-практическая конференция ВолгГМУ
20.04.17 12:00 Ярмарка вакансий
20.04.17 15:00 Итоговое заседание СНО кафедры акушерства и гинекологии
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