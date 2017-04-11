Кафедра нормальной физиологии ВолгГМУ приглашает студентов 2-го курса лечебного, педиатрического, стоматологического, медико-биологического (специальность «Медицинская биохимия»), фармацевтического факультетов, медико-профилактического дела для участия в олимпиаде по нормальной физиологии.

1 этап «Отборочное тестирование» состоится 28 апреля (пятница), лекционная аудитория № 3 Главного корпуса ВолгГМУ - 17:00-18:00.

Подробная информация о правилах проведения олимпиады: в Положении о проведении олимпиады по нормальной физиологии на страничке кафедры нормальной физиологии на сайте ВолгГМУ



Оргкомитет олимпиады