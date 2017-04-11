Сегодня, 17 апреля 2017 года, впервые в Волгоградском государственном медицинском университете стартует Неделя науки ВолгГМУ – 2017!

В рамках события ежедневно будут проходить интереснейшие мероприятия, эпицентром которых станет 75-я открытая научно-практическая конференция молодых ученых и студентов ВолгГМУ с международным участием «Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины». Участников также ждут: День научного кино с показом научно-образовательного фильма «Сахар»; мастер-класс по тайм-менеджменту; медицинский квиз; цикл мастер-классов в рамках школы молодого исследователя; съезд молодежных научных обществ медицинских и фармацевтических вузов южного федерального округа; тренинг по социальному взаимодействию. Завершится Неделя науки ВолгГМУ – 2017 в субботу, 22 апреля, командными интеллектуальными состязаниями студентов медуниверситета.

Программа мероприятий Недели науки ВолгГМУ – 2017

17 апреля (понедельник) 16:00-17:00 (ауд. 5) День научного кино

Научно-образовательный фильм «Сахар». Руководитель проекта: Анна Хоружая https://vk.com/khoruanna

18 апреля (вторник) 16:00-17:00 (ауд. 4) Тайм-менеджмент для студентов

Мастер-класс проводит к.э.н., доцент каф. экономики и менеджмента Сергей Александрович Князев https://vk.com/cknyazev

19 апреля (среда) 10:00-12:00 (актовый зал) 75-я открытая научно-практическая конференция молодых ученых и студентов ВолгГМУ с международным участием «Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины»

Открытие, пленарное заседание, посвященное 20-летию Научного общества молодых ученых и студентов Волгоградского государственного медицинского университета, заседания по направлениям

20 апреля (четверг)

09:00-18:00 (аудитории кафедр) 75-я открытая научно-практическая конференция молодых ученых и студентов ВолгГМУ с международным участием «Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины»

Заседания по направлениям

19:00-22:00 (Frant Hotel Palace) Медицинский КВИЗ для участников конференции

Устроители: Анна Александровна Макарова https://vk.com/an_gorka, Анастасия Алексеевна Ягодкина https://vk.com/s.berry

21 апреля (пятница)

08:30-12:00 (Морфокорпус, а.3) Школа молодого исследователя

Цикл мастер-классов: основы научных знаний, написание литературного обзора, структура научной статьи, работа с электронными базами научных знаний (e-library, PubMed, Scopus и др., статистическая обработка научных данных, презентация научной работы и выступление на публике

10:00-13:00 (зал заседаний Ученого Совета) Съезд молодежных научных обществ медицинских и фармацевтических вузов южного федерального округа

симпозиумы: проектная деятельность молодёжных научных обществ, роль МНО в подготовке кадрового резерва вуза

15:00-18:00 (актовый зал) Подведение итогов 75-й открытой научно-практической конференции молодых ученых и студентов ВолгГМУ с международным участием «Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины», награждение лауреатов конференции

22 апреля (суббота)

10:00-13:00 (ул. Козловская, 45а) Тренинг по социальному взаимодействию

Студенческое научное общество кафедры социальной работы, куратор: к.филос.н., доцент Ирина Сергеевна Гаврилова, https://vk.com/irenee_adler

15:00-19:00 (ауд. 5) Медицинские дебаты ВолгГМУ

Командные интеллектуальные состязания студентов ВолгГМУ. Руководитель проекта: Данил Липов, https://vk.com/danillipov

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