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Сегодня, 17 апреля 2017 года, впервые в Волгоградском государственном медицинском университете стартует Неделя науки ВолгГМУ – 2017!
В рамках события ежедневно будут проходить интереснейшие мероприятия, эпицентром которых станет 75-я открытая научно-практическая конференция молодых ученых и студентов ВолгГМУ с международным участием «Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины». Участников также ждут: День научного кино с показом научно-образовательного фильма «Сахар»; мастер-класс по тайм-менеджменту; медицинский квиз; цикл мастер-классов в рамках школы молодого исследователя; съезд молодежных научных обществ медицинских и фармацевтических вузов южного федерального округа; тренинг по социальному взаимодействию. Завершится Неделя науки ВолгГМУ – 2017 в субботу, 22 апреля, командными интеллектуальными состязаниями студентов медуниверситета.
Программа мероприятий Недели науки ВолгГМУ – 2017
17 апреля (понедельник) 16:00-17:00 (ауд. 5) День научного кино
18 апреля (вторник) 16:00-17:00 (ауд. 4) Тайм-менеджмент для студентов
19 апреля (среда) 10:00-12:00 (актовый зал) 75-я открытая научно-практическая конференция молодых ученых и студентов ВолгГМУ с международным участием «Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины»
20 апреля (четверг)
09:00-18:00 (аудитории кафедр) 75-я открытая научно-практическая конференция молодых ученых и студентов ВолгГМУ с международным участием «Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины»
19:00-22:00 (Frant Hotel Palace) Медицинский КВИЗ для участников конференции
21 апреля (пятница)
08:30-12:00 (Морфокорпус, а.3) Школа молодого исследователя
10:00-13:00 (зал заседаний Ученого Совета) Съезд молодежных научных обществ медицинских и фармацевтических вузов южного федерального округа
15:00-18:00 (актовый зал) Подведение итогов 75-й открытой научно-практической конференции молодых ученых и студентов ВолгГМУ с международным участием «Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины», награждение лауреатов конференции
22 апреля (суббота)
10:00-13:00 (ул. Козловская, 45а) Тренинг по социальному взаимодействию
15:00-19:00 (ауд. 5) Медицинские дебаты ВолгГМУ
Сегодня, 10:47; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 44;
Подразделение: Научное общество молодых ученых и студентов
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Ближайшие события
Сегодня, 16:00 Неделя науки ВолгГМУ - 2017
19.04.17 10:00 75-я научно-практическая конференция ВолгГМУ
20.04.17 12:00 Ярмарка вакансий
20.04.17 15:00 Итоговое заседание СНО кафедры акушерства и гинекологии
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