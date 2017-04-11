Для слабовидящих | RSS | English
Главная страница »» Новости сайта »» Неделя науки ВолгГМУ - 2017

Лента новостей

Неделя науки ВолгГМУ

Сегодня, 17 апреля 2017 года, впервые в Волгоградском государственном медицинском университете стартует Неделя науки ВолгГМУ – 2017!

В рамках события ежедневно будут проходить интереснейшие мероприятия, эпицентром которых станет 75-я открытая научно-практическая конференция молодых ученых и студентов ВолгГМУ с международным участием «Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины». Участников также ждут: День научного кино с показом научно-образовательного фильма «Сахар»; мастер-класс по тайм-менеджменту; медицинский квиз; цикл мастер-классов в рамках школы молодого исследователя; съезд молодежных научных обществ медицинских и фармацевтических вузов южного федерального округа; тренинг по социальному взаимодействию. Завершится Неделя науки ВолгГМУ – 2017 в субботу, 22 апреля, командными интеллектуальными состязаниями студентов медуниверситета.

Программа мероприятий Недели науки ВолгГМУ – 2017

17 апреля (понедельник) 16:00-17:00 (ауд. 5) День научного кино
Научно-образовательный фильм «Сахар». Руководитель проекта: Анна Хоружая https://vk.com/khoruanna

18 апреля (вторник) 16:00-17:00 (ауд. 4) Тайм-менеджмент для студентов
Мастер-класс проводит к.э.н., доцент каф. экономики и менеджмента Сергей Александрович Князев https://vk.com/cknyazev

19 апреля (среда) 10:00-12:00 (актовый зал) 75-я открытая научно-практическая конференция молодых ученых и студентов ВолгГМУ с международным участием «Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины»
Открытие, пленарное заседание, посвященное 20-летию Научного общества молодых ученых и студентов Волгоградского государственного медицинского университета, заседания по направлениям

20 апреля (четверг)

09:00-18:00 (аудитории кафедр) 75-я открытая научно-практическая конференция молодых ученых и студентов ВолгГМУ с международным участием «Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины»
Заседания по направлениям

19:00-22:00 (Frant Hotel Palace) Медицинский КВИЗ для участников конференции
Устроители: Анна Александровна Макарова https://vk.com/an_gorka, Анастасия Алексеевна Ягодкина https://vk.com/s.berry

21 апреля (пятница)

08:30-12:00 (Морфокорпус, а.3) Школа молодого исследователя
Цикл мастер-классов: основы научных знаний, написание литературного обзора, структура научной статьи, работа с электронными базами научных знаний (e-library, PubMed, Scopus и др., статистическая обработка научных данных, презентация научной работы и выступление на публике

10:00-13:00 (зал заседаний Ученого Совета) Съезд молодежных научных обществ медицинских и фармацевтических вузов южного федерального округа
симпозиумы: проектная деятельность молодёжных научных обществ, роль МНО в подготовке кадрового резерва вуза

15:00-18:00 (актовый зал) Подведение итогов 75-й открытой научно-практической конференции молодых ученых и студентов ВолгГМУ с международным участием «Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины», награждение лауреатов конференции

22 апреля (суббота)

10:00-13:00 (ул. Козловская, 45а) Тренинг по социальному взаимодействию
Студенческое научное общество кафедры социальной работы, куратор: к.филос.н., доцент Ирина Сергеевна Гаврилова, https://vk.com/irenee_adler

15:00-19:00 (ауд. 5) Медицинские дебаты ВолгГМУ
Командные интеллектуальные состязания студентов ВолгГМУ. Руководитель проекта: Данил Липов, https://vk.com/danillipov

СКАЧАТЬ ПРОГРАММУ НЕДЕЛИ НАУКИ ВолгГМУ - 2017

Сегодня, 10:47; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 44;
Подразделение: Научное общество молодых ученых и студентов

Личный кабинет

Ближайшие события

Экспорт в iCal (Beta)

Топ 5 новостей за неделю

Топ 5 новостей за месяц

Лучшие авторы в марте

  1. Светлана Клейносова
  2. Тамара Исмаилова
  3. Ульяна Молокова
  4. Евгения Конченко
  5. Ирина Казимирова

Контактная информация

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

400131, Россия, г. Волгоград,
площадь Павших Борцов, д. 1

Телефон: +7 (8442) 38-50-05
Приёмная комиссия: +7 (8442) 53-23-33
Foreign Department: +7 (8442) 38-30-28

http://www.volgmed.ru
1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd,
400131, Russian Federation

Статистика посещений

Яндекс.Метрика
Copyright © 2007-2017 Волгоградский государственный медицинский университет - Все права защищены