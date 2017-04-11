В субботу, 15 апреля 2017 года, свой юбилей отметила завуч кафедры общественного здоровья и здравоохранения ВолгГМУ, кандидат медицинских наук, доцент Лариса Николаевна Грибина!

В этот прекрасный день Ларису Николаевну поздравили родные и близкие, друзья и коллеги. Коллектив кафедры, которой она посвятила всю свою жизнь, уважает и любит её за высокий профессионализм, доброту и отзывчивость. Самые искренние поздравления и теплые пожелания прозвучали и от коллег из других вузов нашей страны. Администрация и коллектив ВолгГМУ поздравили Ларису Николаевну с днем рождения и пожелали крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех делах.

Сколько энергии в женщине этой!

Сколько заботы простой, человечной,

Сколько любви и желанья любить –

Людям, узнавшим её, - не забыть!



Будьте счастливой, и зимой, и весной,

Будьте красивой, и душой, и собой,

Пусть яркий и светлый Ваш юбилей

Соберет за столом самых близких друзей,

Подарит здоровье, добро и свет

На много-много долгих лет!