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Грибина Лариса Николаевна

В субботу, 15 апреля 2017 года, свой юбилей отметила завуч кафедры общественного здоровья и здравоохранения ВолгГМУ, кандидат медицинских наук, доцент Лариса Николаевна Грибина!

В этот прекрасный день Ларису Николаевну поздравили родные и близкие, друзья и коллеги. Коллектив кафедры, которой она посвятила всю свою жизнь, уважает и любит её за высокий профессионализм, доброту и отзывчивость. Самые искренние поздравления и теплые пожелания прозвучали и от коллег из других вузов нашей страны. Администрация и коллектив ВолгГМУ поздравили Ларису Николаевну с днем рождения и пожелали крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех делах.

Сколько энергии в женщине этой!
Сколько заботы простой, человечной,
Сколько любви и желанья любить –
Людям, узнавшим её, - не забыть!
 
Будьте счастливой, и зимой, и весной,
Будьте красивой, и душой, и собой,
Пусть яркий и светлый Ваш юбилей
Соберет за столом самых близких друзей,
Подарит здоровье, добро и свет
На много-много долгих лет!

 

Сегодня, 09:53; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 24;
Подразделение: Кафедра общественного здоровья и здравоохранения

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