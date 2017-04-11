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В субботу, 15 апреля 2017 года, свой юбилей отметила завуч кафедры общественного здоровья и здравоохранения ВолгГМУ, кандидат медицинских наук, доцент Лариса Николаевна Грибина!
В этот прекрасный день Ларису Николаевну поздравили родные и близкие, друзья и коллеги. Коллектив кафедры, которой она посвятила всю свою жизнь, уважает и любит её за высокий профессионализм, доброту и отзывчивость. Самые искренние поздравления и теплые пожелания прозвучали и от коллег из других вузов нашей страны. Администрация и коллектив ВолгГМУ поздравили Ларису Николаевну с днем рождения и пожелали крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех делах.
Сколько энергии в женщине этой!
Сегодня, 09:53; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 24;
Подразделение: Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
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Сегодня, 16:00 Неделя науки ВолгГМУ - 2017
19.04.17 10:00 75-я научно-практическая конференция ВолгГМУ
20.04.17 12:00 Ярмарка вакансий
20.04.17 15:00 Итоговое заседание СНО кафедры акушерства и гинекологии
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