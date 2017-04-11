"LOR is": олимпийские секреты успеха

31 марта 2017 года в Первом Московском государственном медицинском университете им. И. М. Сеченова прошла II Всероссийская олимпиада по оториноларингологии с международным участием. В этом году за призовые места активно боролись 18 команд от медицинских вузов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Перми, Симферополя, Иркутска, Воронежа, Красноярска, Крыма, Ярославля, Смоленска, Казани, Тулы, Екатеринбурга, Уфы.

Делегация Волгоградского государственного медицинского университета в составе студенток педиатрического факультета Анастасии Быковой, Ольги Саломатиной и Елены Борисовой достойно выступила во всех заявленных номинациях.

Упорный год работы студенческого кружка кафедры оториноларингологии ВолгГМУ увенчался поездкой на самое ожидаемое событие в олимпийском движении будущих ЛОР-специалистов. Организаторы этого события: заведующий кафедрой болезней уха, горла и носа Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н., профессор Валерий Михайлович Свистушкин и руководитель СНК кафедры болезней уха, горла и носа Дарья Михайловна Савватеева - оказали радушный приём всем участникам.

Олимпиада состояла из нескольких этапов: традиционное «Приветствие», практические и теоретические конкурсы. Разножанровые, увлекательные выступления команд в «Приветствии» не оставили равнодушными никого из присутствующих. Обаятельные девчонки из Волгограда буквально зажгли своим необычным номером весь зал, заставив подпевать и конкурсантов, и членов жюри.

На теоретическом этапе Олимпиады все команды показали глубокие знания анатомии ЛОР органов, ещё раз доказав серьёзную работу руководителей кружков за истекший год.

Не менее сложными и напряжёнными были и практические задания. Ребята продемонстрировали великолепное владение техникой врачебных манипуляций: наложение узловых и внутрикожных швов, шунтирование барабанной полости, передняя тампонада, удаление инородного тела из гортани. Победителями становились команды, которые выполняли представленные задачи в считанные секунды.

Несмотря на плотный график проведения Олимпиады, у студентов из разных городов нашлось время пообщаться друг с другом в неформальной обстановке. Общение получилось живым и интересным, ведь всех объединяла любовь к оториноларингологии.

«Мне очень понравилась сама атмосфера олимпиады: несмотря на соперничество, все команды тепло общались и вели себя как единомышленники. Все конкурсы были интересными и, на самом деле, довольно трудными. Я думаю, что олимпиада даёт возможность овладеть такими навыками, которые часто остаются недоступными для большинства студентов, например, далеко не каждый сможет удалить инородное тело из гортани или установить шунт в барабанную полость», - поделилась впечатлениями студентка Ольга Саломатина.

«Это замечательная возможность сравнить свой уровень подготовки с ребятами из других медицинских университетов. Мы все сталкивались с похожими трудностями в процессе подготовки, и по-своему находили их решения. Очень приятно, что со многими участниками прошлогодних олимпиад получилось увидеться снова и прогуляться по Москве на организованной экскурсии», - разделила мнение коллеги капитан команды "LOR is" ВолгГМУ Анастасия Быкова.

Все ребята кружковцы выражают глубокую признательность и благодарность за помощь в подготовке к Олимпиаде, высокий профессионализм, развитие творческих начал заведующей кафедрой оториноларингологии ВолгГМУ, д.м.н., профессору Евгении Георгиевне Шаховой и председателю Совета НОМУС, к.м.н., доценту Валерию Леонидовичу Загребину.

Е.В. Пелих, ассистент кафедры

оториноларингологии ВолгГМУ,

руководитель СНК

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