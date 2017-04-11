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Волонтеры-медики рассказали о депрессии

Во Всемирный день здоровья студенты Волгоградского медуниверситета организовали акцию  «Будь здоров!» при поддержке федерального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики».

Согласно ВОЗ, депрессия — это распространенное психическое расстройство, для которого характерны уныние, потеря интереса или радости, чувство вины и низкая самооценка, нарушения сна или аппетита, вялость и плохая концентрация внимания. Волонтёры–медики спрашивали респондентов о депрессии, узнавали, насколько люди знакомы с этим психическим расстройством. Результаты опроса показали, что большинство знает о том, что такое депрессия. После беседы участники получили памятки с подробным описанием проблемы, узнали, как распознать заболевание, к какому врачу обратиться и как помочь человеку.

Волонтер-медик Ангелина Усенкова поделилась впечатлением после опроса: «Мне было интересно попробовать себя в роли мини-лектора. Депрессия - очень серьезное заболевание. Меня расстроило, что некоторые люди путают его с ленью». 

Также в этот день студенты ВолгГМУ Марина Волкова, Светлана Стрельник и Ольга Манюхина провели ознакомительную лекцию, посвящённую эмоциональному выгоранию и борьбе с депрессией. Самые активные слушатели получили памятные сувениры. Светлана Стрельник рассказала, как это было: «Огромный минус, что пришлось читать без проектора. Это усложнило подачу материала. Но мы справились. Самые активные слушатели расхватали подарочные ручки и наклейки за правильные ответы на ситуационные вопросы. Мне понравилось быть лектором».

В акции «Будь здоров!»  поучаствовало 114 человек. Впереди ждут еще мероприятия «Дети на защите взрослых» и «СТОП ВИЧ». Если Вы хотите присоединиться к движению, свяжитесь Мариной Волковой, региональным координатором Волгоградской области по направлению «Волонтёры–медики» или координатором направления «Санитарно-профилактическое просвещение» Максимом Нечаевым.

Екатерина Андреянова
фото: Марина Волкова

Волонтеры-медики рассказали о депрессии
Волонтеры-медики рассказали о депрессии
Волонтеры-медики рассказали о депрессии

Сегодня, 18:32; Опубликовал: Евгения Иванова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 33;
Подразделение: Студенческий совет ВолгГМУ

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