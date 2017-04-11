НПК «Особенности ведения и лечения больных воспалительными заболеваниями кишечника»

|
Лента новостей
21 апреля 2017 состоится научно-практическая конференция «Особенности ведения и лечения больных воспалительными заболеваниями кишечника» (Приказ комитета здравоохранения Волгоградской области и ВолгГМУ №551/358- КМ с программой НПК в приложении).
Место проведения конференции: Волгоград, ул. Рионская, 2д, конференц-зал
Рассматриваемая тема является мультидисциплинарной проблемой с которой ежедневно сталкиваются врачи терапевты, гастроэнтерологи, хирурги колопроктологи, врачи эндоскописты и врачи других специальностей.
Цель проведения конференции – оптимизация и систематизирование знаний врачей разных специальностей по данной патологии, а также обеспечение равного доступа к самым полным и последним рекомендациям по воспалительным заболеваниям кишечника.
Своим опытом решения данной проблемы поделятся специалисты из Москвы, Астрахани, Волгограда:
-И.Л. Халиф - д.м.н., профессор, руководитель отделения гастроэнтерологии ФГБУ «Государственный научный цент колопроктологии им. А.Н.Рыжих»;
Участие врачей в конференции бесплатное. Количество мест ограничено.
Зарегистрироваться, а также получить более подробную информацию
Сегодня, 16:24; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 14;
Подразделение: Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии
|
Личный кабинет
Ближайшие события
Завтра, 17:00 Заседание СНО кафедры госпитальной терапии
19.04.17 10:00 75-я научно-практическая конференция ВолгГМУ
20.04.17 12:00 Ярмарка вакансий
23.04.17 10:00 День открытых дверей - 2017
Топ 5 новостей за неделю
Топ 5 новостей за месяц
Лучшие авторы в марте
Контактная информация
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
400131, Россия, г. Волгоград,
площадь Павших Борцов, д. 1
Телефон: +7 (8442) 38-50-05
Приёмная комиссия: +7 (8442) 53-23-33
Foreign Department: +7 (8442) 38-30-28
http://www.volgmed.ru post@volgmed.ru
1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd,
400131, Russian Federation