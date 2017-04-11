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НПК «Особенности ведения и лечения больных воспалительными заболеваниями кишечника»

21 апреля 2017 состоится научно-практическая конференция «Особенности ведения и лечения больных воспалительными заболеваниями кишечника» (Приказ комитета здравоохранения Волгоградской области и ВолгГМУ №551/358- КМ с программой НПК в приложении).

Место проведения конференции: Волгоград, ул. Рионская, 2д, конференц-зал
Время проведения: с 09:00 до 16:00.
Регистрация участников: с 08:30 до 09:00.

Рассматриваемая тема является мультидисциплинарной проблемой с которой ежедневно сталкиваются врачи терапевты, гастроэнтерологи, хирурги колопроктологи, врачи эндоскописты и врачи других специальностей.

Цель проведения конференции – оптимизация и систематизирование знаний врачей разных специальностей по данной патологии, а также обеспечение равного доступа к самым полным и последним рекомендациям по воспалительным заболеваниям кишечника.

Своим опытом решения данной проблемы поделятся специалисты из Москвы, Астрахани, Волгограда:

-И.Л. Халиф - д.м.н., профессор, руководитель отделения гастроэнтерологии ФГБУ «Государственный научный цент колопроктологии им. А.Н.Рыжих»;
-Н.В.Костенко – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой хирургических болезней последипломного образования с курсом колопроктологии Астраханского медицинского университета;
-О.Л. Соловьев - к.м.н., руководитель клиники «Движение»;
-А.О. Соловьев – к.м.н., ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии ВолгГМУ.

Участие врачей в конференции бесплатное. Количество мест ограничено.

Зарегистрироваться, а также получить более подробную информацию
можно по ссылке: https://klinika-dvizhenie.timepad.ru/event/464438/

Сегодня, 16:24; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 14;
Подразделение: Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии

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