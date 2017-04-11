Для слабовидящих | RSS | English
Главная страница »» Новости сайта »» ВолгГМУ на региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства

Лента новостей

4

11 апреля 2017 года на базе Волжского филиала Волгоградского медицинского колледжа проводился региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности «Сестринское дело» на территории Волгоградской области.

В нашем регионе мероприятие такого формата проводилось впервые. Целью олимпиады профессионального мастерства является выявление одаренных и талантливых студентов, повышение качества профессионального образования специалистов среднего звена, реализации творческого потенциала обучающихся.

В состав рабочей группы по подготовке и проведению регионального этапа Всероссийской олимпиады вошли директор Медицинского колледжа ВолгГМУ И.М. Чеканин и заместитель директора по практическому обучению, зав. отделением «Сестринское дело» Е.И. Калинченко, также принимавшая участие в работе жюри олимпиады в качестве эксперта.

Программа соревнований формировалась в соответствии с общими и профессиональными компетенциями по специальности 34.02.01 Сестринское дело и состояла из профессиональных комплексных заданий I и II уровня. Участники проходили тестирование по вопросам информационных технологий в профессиональной деятельности, знания оборудования, систем качества, стандартизации и сертификации, охраны труда, безопасности жизнедеятельности, безопасности окружающей среды, экономики и правового обеспечения профессиональной деятельности. Оценка способности организовывать деятельность коллектива и на оценку умений эффективного общения проводилось в форме решения задачи. Знания иностранного языка, необходимого в организации профессиональной деятельности на современном уровне, оценивались при выполнении задания "Перевод профессионального текста", который включал письменный перевод профессионального текста без использования словаря, аудирование и выполнение задания к аудиотексту.

Задание II уровня предусматривало поиск решений и выполнение независимых и зависимых сестринских вмешательств: простых медицинских услуг - манипуляций сестринского ухода.

Медицинский колледж университета достойно представляла студентка 2 курса специальность «Сестринское дело» Анастасия Владимирова, занявшая 4 место.

Е.И. Калинченко, заместитель директора
медколледжа ВолгГМУ по практическому обучению,
заведующая отделением «Сестринское дело» медколледжа ВолгГМУ.

Фото предоставлены автором

4
3
2
1

Сегодня, 16:19; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 2;
Подразделение: Медицинский колледж ВолгГМУ

Личный кабинет

Ближайшие события

Экспорт в iCal (Beta)

Топ 5 новостей за неделю

Топ 5 новостей за месяц

Лучшие авторы в марте

  1. Светлана Клейносова
  2. Тамара Исмаилова
  3. Ульяна Молокова
  4. Евгения Конченко
  5. Ирина Казимирова

Контактная информация

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

400131, Россия, г. Волгоград,
площадь Павших Борцов, д. 1

Телефон: +7 (8442) 38-50-05
Приёмная комиссия: +7 (8442) 53-23-33
Foreign Department: +7 (8442) 38-30-28

http://www.volgmed.ru
1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd,
400131, Russian Federation

Статистика посещений

Яндекс.Метрика
Copyright © 2007-2017 Волгоградский государственный медицинский университет - Все права защищены