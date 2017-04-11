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11 апреля 2017 года на базе Волжского филиала Волгоградского медицинского колледжа проводился региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности «Сестринское дело» на территории Волгоградской области.
В нашем регионе мероприятие такого формата проводилось впервые. Целью олимпиады профессионального мастерства является выявление одаренных и талантливых студентов, повышение качества профессионального образования специалистов среднего звена, реализации творческого потенциала обучающихся.
В состав рабочей группы по подготовке и проведению регионального этапа Всероссийской олимпиады вошли директор Медицинского колледжа ВолгГМУ И.М. Чеканин и заместитель директора по практическому обучению, зав. отделением «Сестринское дело» Е.И. Калинченко, также принимавшая участие в работе жюри олимпиады в качестве эксперта.
Программа соревнований формировалась в соответствии с общими и профессиональными компетенциями по специальности 34.02.01 Сестринское дело и состояла из профессиональных комплексных заданий I и II уровня. Участники проходили тестирование по вопросам информационных технологий в профессиональной деятельности, знания оборудования, систем качества, стандартизации и сертификации, охраны труда, безопасности жизнедеятельности, безопасности окружающей среды, экономики и правового обеспечения профессиональной деятельности. Оценка способности организовывать деятельность коллектива и на оценку умений эффективного общения проводилось в форме решения задачи. Знания иностранного языка, необходимого в организации профессиональной деятельности на современном уровне, оценивались при выполнении задания "Перевод профессионального текста", который включал письменный перевод профессионального текста без использования словаря, аудирование и выполнение задания к аудиотексту.
Задание II уровня предусматривало поиск решений и выполнение независимых и зависимых сестринских вмешательств: простых медицинских услуг - манипуляций сестринского ухода.
Медицинский колледж университета достойно представляла студентка 2 курса специальность «Сестринское дело» Анастасия Владимирова, занявшая 4 место.
Е.И. Калинченко, заместитель директора
Фото предоставлены автором
Сегодня, 16:19; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 2;
Подразделение: Медицинский колледж ВолгГМУ
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