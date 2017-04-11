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В этом году для многих спортсменов вузов городской комитет по физической культуре администрации Волгограда сделал «подарок». Были отменены соревнования по 18 видам спорта, входивших в программу Универсиады высших учебных заведений. Городской межвузовский совет, возглавляемый первым проректором ВолгГМУ, профессором В.Б. Мандриковым, члены этой общественной организации, которые только в марте месяце обсуждали эту проблему на 3х внеплановых встречах, нашли выход из положения. Многие вузы приняли решение о проведении открытого первенства своего университета по тем видам спорта, которые были запланированы в программе Универсиады.
Одними из первых стали поединки бадминтонистов на спортивных площадках нашего вуза. На удивление – соревнования стали самыми массовыми по этому виду спорта за последние годы. На старт вышли более 90 спортсменов из 8 вузов города, медицинский университет был представлен двумя командами. Соревнования проводились в рамках лично-командного первенства по пяти категориям: первенство в одиночной мужской и женской категории, парной мужской и женской категории, а также в смешанной парной категории. Самым титулованным на данных соревнованиях стал Тионг Шуин Пинг (2 курс лечебный факультет) – завоевавший 3 первых места, по 2 победы у Х. Базаровой Колчиной (обе 4 курс лечебного факультета), Пушкал Варшнэ (2 курс лечебный факультет) – чемпион в мужской парной категории. Все остальные члены сборной команды: Фирдаус Мохд Бин, Н. Абдиба, Уй Кок Лун, В. Арутюнян по два раза поднимались на вторую или третью ступень пьедестала почета.
По итогам соревнований наша дружная команда завоевала золотые медали в командном первенстве. Очень напряженно складывалась борьба за общекомандное второе и третье место. Команды ВолгГТУ и ВолГУ набрали одинаковое количество очков. Подняться на пьедестале почета на ступеньку выше команде технического университета удалось за счет более успешного выступления в одиночном мужском разряде. Провести соревнования на высоком профессиональном уровне главной судейской коллегии помогли 15 судей-общественников, занимающихся в секциях бадминтона. Волонтеры в течении трех дней отсудили 132 встречи без замечаний и протестов, за что им огромное спасибо. Данные соревнования стали очередным этапам подготовки к финальным соревнованиям Фестиваля спорта, который пройдет в двадцатых числах апреля в Казани. Мы желаем нашим спортсменам успешного выступления на главном старте года!
Н.Д. Ткачева, старший преподаватель кафедры ФКиЗ ВолгГМУ;
Сегодня, 15:57; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Спорт в ВолгГМУ; Просмотров: 5;
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