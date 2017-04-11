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Главная страница »» Новости сайта »» Профком ВолгГМУ приглашает членов профсоюза

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ЦКЗ Волгоград

28 апреля (пятница) 2017 года в 19:00 в ЦКЗ на оперетту «СКАЗКИ ВЕНСКОГО ЛЕСА» (музыка И. Штрауса) от звезд театра «Московская оперетта».

Цена со скидкой 50% - от 600 до 1200 рублей.

Обращаться в профком по тел. (8442) 38-53-33 или в комн. 5-05.

Сегодня, 15:51; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 33;
Подразделение: Объединенный профком сотрудников и студентов

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