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Лента новостей
28 апреля (пятница) 2017 года в 19:00 в ЦКЗ на оперетту «СКАЗКИ ВЕНСКОГО ЛЕСА» (музыка И. Штрауса) от звезд театра «Московская оперетта».
Цена со скидкой 50% - от 600 до 1200 рублей.
Обращаться в профком по тел. (8442) 38-53-33 или в комн. 5-05.
Сегодня, 15:51; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 33;
Подразделение: Объединенный профком сотрудников и студентов
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Ближайшие события
Завтра, 17:00 Заседание СНО кафедры госпитальной терапии
19.04.17 10:00 75-я научно-практическая конференция ВолгГМУ
20.04.17 12:00 Ярмарка вакансий
23.04.17 10:00 День открытых дверей - 2017
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