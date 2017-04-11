А что, если Вы хотите большего?

Всегда было интересно, задумываются ли студенты, чем они в итоге будут заниматься после выпуска из университета, после получения диплома? Какие дороги им откроет в будущем этот диплом? Только ли медицина – единственный путь студента и выпускника? Чем можно заниматься параллельно с учебой?

У каждого, кто выбирает медико-биологический факультет ВолгГМУ свои причины: кто-то рассматривает себя сотрудником клинико-диагностической лаборатории, кто-то мечтает работать на поприще генетической консультации, а кто-то грезит о карьере в области микробиологии и вирусологии. Все это прекрасно, и такие планы обещают интересное будущее, но что если не медицина, что если вы хотите большего: не только использовать знания и оперировать теориями, а создавать их? Никогда не хотели почувствовать, каково это быть тем единственным, которому приоткрылась часть тайны устройства мира, о которой еще никто не знает? Если это про вас, если вас греет мысль не только о помощи конкретным людям, но, возможно, о пользе для всего человечества, смело поступайте на медико-биологический факультет! Будет трудно? Да! Будет интересно? Безусловно!

Студенты нашего факультета обладают уникальными возможностями: декан Г.П.Дудченко при поддержке администрации ВолгГМУ на протяжении многих лет расширяет ареал взаимного сотрудничества с самыми разнообразными научно-исследовательскими организациями, направляя для прохождения специализации, научно-исследовательской практики, выполнения дипломных работ 5-6-курсников МБФ. При этом приветствуется студенческая инициатива: зачастую ребята сами предлагают варианты НИИ, лабораторий для последующих обучения и работы.

В качестве иллюстрации предлагаю вам истории ребят, которые уже сделали свои первые шаги на научном пути, не утратив верности своему медицинскому образованию.

Михаил Дронь, студент 6 курса МБФ, выполняет дипломную работу в ИЭФБ РАН им И.М. Сеченова (Санкт-Петербург) в лаборатории биофизики синаптических процессов.

«В этом НИИ нет такого понятия, как день и ночь: горит свет в коридорах, лаборатории открыты, ореол напряженной работы поддерживает силы и ясность ума сотрудников. В настоящее время институт проводит исследования и анализ физиологических, биохимических, молекулярных и структурных основ эволюции функций нервной системы, механизмов гомеостаза и многое другое. Лаборатория, в которой я работаю, занимается выяснением механизмов синаптических связей в НС животных, а также изучением молекулярных механизмов выделения и рецепции медиаторов. Экспериментальные подходы очень обширны: электрофизиологические методы, регистрация синаптической передачи, работа с рекомбинантными и нативными рецепторами нейронов. Не менее интересная часть - теоретическое моделирование строения ионных каналов и рецепторов и их взаимодействия с лигандами.

Мое же знакомство с нейрофизиологией началось у двери главного офиса «лаборатории 34». Что за ней? Звук хрупкого лопающегося электродного стекла, шумные дискуссии по вопросам новой статьи в малом зале, обида от того, что какая-то амёба заигрывает с пирамидным нейроном, который ты хотел зарегистрировать, бьющийся током электропоратор, цветастые порошки, запах из экспериментально-биологической клиники, атмосферная погода за окном и мелькающий огнями проспект Тореза. За время, проведенное в лаборатории, я увидел истинное лицо науки. Стоит ли открыть эту Вселенную для себя? Несомненно».

Елена Галушко и Екатерина Меринова, студентки 5 курса МБФ, проходят специализацию в учебном центре Института белка РАН в г. Пущино

«Мы с Катей работаем в учебном центре Института белка РАН в г. Пущино. Это наукоград, располагающийся к югу от Москвы. Городок небольшой, тихий и живописный, летом и весной он весь утопает в зелени.

Я (Елена) работаю в группе биоинформатики лаборатории физики белка. Но большую часть времени провожу в лаборатории группы масс-спектрометрии. Там изучается процесс амилоидообразования Aβ-пептида. За сравнительно небольшой промежуток времени я получила навыки работы с бактериальными культурами, освоила такие методики, как SDS-электрофорез в ПААГ, ряд разновидностей хроматографии и спектроскопических методов исследования. Но в ИБ не только практика, о теории забыть не получится. За год мы прослушали более десятка увлекательных курсов, которые позволили углубить наши познания в области молекулярной биологии и генетики.

Я же (Екатерина) занималась темой “Кристаллизация онкобелка МСТ-1 совместно с неканоническим фактором инициации трансляции”. В лаборатории я проводила направленный мутагенез, чтобы получить мутантные E. Coli, которые в последствии должны экспрессировать нужный белок с необходимыми заменами аминокислот. Для получения клонов я научилась методу ПЦР, а также тому, как растить клетки на питательной среде. Полученную биомассу клеток мне потом приходилось разрушать, а белковые фракции объединять и очищать методами хроматографии и гель фильтрации. Помимо практики нам читают лекции и проводят семинары. Больше всего запомнились лекции профессора Л.И. Патрушева, который является автором учебников по генной инженерии.

В учебный центр ИБ РАН приезжает уже не первое поколение студентов медико-биологического факультета ВолгГМУ. В шутку мы называем себя «волгоградская мафия». Если ты планируешь связать свою жизнь с наукой, или же просто хочешь получить практические навыки работы в лаборатории и написать качественный диплом, добро пожаловать в наш клан!»

Екатерина Сосина, студентка 5 курса МБФ, проходит специализацию в Институте молекулярной генетики РАН, в лаборатории молекулярной генетики наследственных заболеваний.

«Основная деятельность института - фундаментальные научные исследования и прикладные разработки в области молекулярной генетики, биотехнологии и медицины. В настоящее время в отделе, где я работаю, проводится много успешных исследований, такие как: анализ геномного разнообразия различных популяций нашей страны, исследуется спектр мутаций при наследственных неврологических заболеваниях; изучается полиморфизм генома человека. Деятельность моей лаборатории направлена на изучение молекулярных механизмов развития моногенных и мультифакториальных заболеваний человека, в первую очередь – неврологических, а также на изучение механизмов действия коротких регуляторных пептидов и создаваемых на их основе лекарственных препаратов.

Здесь я научилась ставить ПЦР, делать агарозные форезы, подбирать праймеры для генов «домашнего хозяйства» и генов-кандидатов (которые, тем или иным образом участвуют в патогенезе болезни Паркинсона), выделять РНК. Также я активно участвую в жизни лаборатории и всего Института. Посещаю лекции, которые читают сотрудники лаборатории (профессора, к.б.н., д.б.н.), защиты диссертационных и аспирантских работ. В ноябре 2016 г. меня пригласили на VII Международную школу молодых учёных по молекулярной генетики "Геномика и биология живых систем". Пока я была там в качестве зрителя-гостя, надеюсь, что в скором времени смогу стать участником».

Анастасия Натрова, студентка 5 курса МБФ, проходит научно-исследовательскую практику в НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина, в лаборатории нейробиологии памяти.

«Опыт написания работы вне стен вуза и знакомых лабораторий очень интересен. Меня привлекла возможность увидеть, как работают в другом городе, в самом настоящем НИИ. Здесь царит трудовая атмосфера, которая стимулирует к работе, сотрудники лаборатории очень приветливы и с удовольствием учат разным интересным методикам, делятся опытом. Область моей работы связана с молекулярными механизмами памяти. Мне кажется, это очень захватывающе и перспективно. Ко всему прочему, как в самой лаборатории, так и на разных базах у нас проходят семинары и лекции, организуются различные практические курсы. Я очень рада, что мне выдалась такая возможность и учиться, и заниматься наукой».

Сергей Рожков, студент 5 курса МБФ, проходит специализацию в НИИ Медико-биологических проблем, в лаборатории миологии.

«По приезду сюда в начале 5 курса, многое в научной среде для меня было новым, т.к. раньше я не занимался наукой, как таковой. Впитывая информацию, постепенно осваивая все новые и новые лабораторные методики, такие как ПЦР, вестерн-блоттинг, иммуногистохимия, я нашел направление для моего научного исследования, которое ляжет в основу моей выпускной квалификационной работы. Попав в эту среду, я понял насколько необходим подобный опыт, он позволяет понять чем студент хочет заниматься по жизни - т.е. это стало важной ступенью моей дальнейшей профориентации.

Если говорить более конкретно, я занимаюсь исследованием атрофии мышц в отсутствие гравитации при моделировании условий космического полета. Понимая причины этого явления и основные проявления, можно будет разрабатывать таргетную терапию, пополняя весьма малый список фармакологических средств, разрешенных для использования у космонавтов. Но у лаборатории есть и другие направления исследований, в которых я также принимаю участие - например, исследования атрофии мышц в следствие хронического алкогольного воздействия. Помимо занятий научной деятельностью, я посещаю лекции и различные семинары, научно-практические конференции, посвященные, как основной тематике работы института, так и многим другим. Таким образом, здесь я получаю бесценный опыт, благодаря нашему факультету».

Валерия Голоборщева, студентка 5 курса МБФ, пишет дипломную работу в ИФАВ РАН, в лаборатории генетического моделирования нейродегенеративных процессов.

«Я оперативно включилась в работу лаборатории и освоила такие методики, как генотипирование трансгенных и нокаутных животных методом ПЦР с последующим электрофорезом в агарозном геле, а также ПЦР в реальном времени. Изучив азы, я самостоятельно начала работу с линиями мышей, имеющих нокаутные гены альфа, бета и гамма - синуклеинов, а также трансгенными FUS-моделями в конвенциональной зоне SPF-вивария. Для получения допуска к работе в данном виварии мне прошлось пройти инструктаж и ознакомиться с правилами работы в GLP-лицензированной зоне. Также, в настоящее время, я принимаю активное участие в проекте лаборатории, изучая фенотип BrdU(+) клеток и пролиферецию астроглии и микроглии методом иммуногистохимического окрашивания. Анализ материала осуществляется на конфокальном микроскопе».

Материал и фото студентов медико-биологического факультета ВолгГМУ:

Михаил Дронь, Елена Галушко, Валерия Голоборщева, Екатерина Сосина,

Екатерина Меринова, Сергей Рожков, Анастасия Натрова