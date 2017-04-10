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Студенты ВолгГМУ приняли участие в пятой Всероссийской студенческой олимпиаде по практическим медицинским навыкам «Золотой МедСкилл 2017». Учебная виртуальная клиника «Mentor Medicus» (УВК) Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, созданная в соответствии с лучшими зарубежными образцами, открыла свои двери для участников. В этом году 51 команда (более 350 студентов, в числе которых гости из Китая, Белоруссии и Киргизии) приехала попробовать свои силы в навыках оказания экстренной медицинской помощи.
Символ «Золотого МедСкилла» - Атлант, который держит Землю на своих плечах. Он отражает роль практических медицинских навыков как фундамента деятельности врача. А латинское изречение «Arte et humanitate, labore et scientia» («Искусством и человеколюбием, трудом и знанием») - девиз олимпиады.
ВолгГМУ представили студенты 5 курса лечебного факультета: Дарья Яковлева, Дмитрий Кучин, Лидия Чернявская, Светлана Шайсултанова. Это призёры олимпиады по скорой медицинской помощи, которая прошла пару месяцев назад в Дагомысе. Сопровождал команду Анатолий Белоглазов, ассистент кафедры амбулаторной и скорой медицинской помощи ВолгГМУ
В программу олимпиады вошли следующие конкурсы:
После жеребьёвки каждому участнику досталась определенная станция. Перед входом в кабинет на мониторе отображалось задание. Открывая дверь, будущий врач оказывался на симуляционном «приеме», где его ожидал пациент с потерей сознания или другой проблемой. Организаторы отвели восемь с половиной минут на то, чтобы справиться с поставленной задачей. Например, на станции «ObstetricsSkill» нужно было успокоить роженицу и её мужа, ответить на все их вопросы и провести необходимые исследования.
Лидии Чернявской предстояло выполнить внутривенную инъекцию на актрисе с резиновой рукой. При этом пациентка была взволнованна, что мешало провести процедуру. «Потрясающая возможность испытать себя, свои силы и знания в непривычных условиях. Возможность выявить недочеты на этапе симуляции клинических ситуаций, чтобы не допустить ошибок в реальной жизни», - прокомментировала свое испытание Лида Чернявская.
После прохождения индивидуальной станции вся команда собиралась вместе. Общее задание: сопоставить историю пациента с ЭКГ, рентгеном и другими инструментальными исследованиями, а также решить отдельный тест по ЭКГ. Одна команда проходила испытания примерно 20 минут. Параллельно для всех участников шли мастер-классы: по коммуникативным навыкам в медицине, общим подходам к оказанию помощи ребёнку в критическом состоянии, по правилам оказания экстренной помощи пострадавшим с использованием подручных средств.
Дарья Яковлева поделилась впечатлениями от поездки: «Ощущения просто грандиозные! Я получила колоссальный опыт. Ведь одно дело, когда ты сидишь перед задачей и пишешь ответ на листочке, и совсем другое, когда ты заходишь в комнату, зная, что у тебя есть несколько минут, чтобы спасти жизнь. Все в олимпиаде было продумано до мелочей: начиная от актеров, которые играли роль пациентов, и заканчивая мастер-классами по оказанию неотложной помощи, которые не прерывались в течение всего дня».
Награждение состоялось на следующий день в Научно-исследовательском центре МГМУ им. И.М. Сеченова. Там же проходила выставка современных манекенов-симуляторов и оборудования для практического оснащения рабочих станций первичной аккредитации врачей. На некоторых из них (комплекс «Вирхов» для изучения патологической анатомии, тренажёры для пальпации брюшной полости, аускультации сердца, и даже для колоноскопии) студентам удалось потренироваться.
Результаты олимпиады "Золотой МедCкилл"
Светлана Шайсултанова
Сегодня, 17:26; Опубликовал: Евгения Иванова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 46;
Подразделение: Кафедра амбулаторной и скорой медицинской помощи
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