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Олимпиада "Золотой МедCкилл"

Студенты ВолгГМУ приняли участие в пятой Всероссийской студенческой олимпиаде по практическим медицинским навыкам «Золотой МедСкилл 2017». Учебная виртуальная клиника «Mentor Medicus» (УВК) Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, созданная в соответствии с лучшими зарубежными образцами, открыла свои двери для участников. В этом году 51 команда (более 350 студентов, в числе которых гости из Китая, Белоруссии и Киргизии) приехала попробовать свои силы в навыках оказания экстренной медицинской помощи.

Символ «Золотого МедСкилла» - Атлант, который держит Землю на своих плечах. Он отражает роль практических медицинских навыков как фундамента деятельности врача. А латинское изречение «Arte et humanitate, labore et scientia» («Искусством и человеколюбием, трудом и знанием») - девиз олимпиады.

ВолгГМУ представили студенты 5 курса лечебного факультета: Дарья Яковлева, Дмитрий Кучин, Лидия Чернявская, Светлана Шайсултанова. Это призёры олимпиады по скорой медицинской помощи, которая прошла пару месяцев назад в Дагомысе. Сопровождал команду Анатолий Белоглазов, ассистент кафедры амбулаторной и скорой медицинской помощи ВолгГМУ

В программу олимпиады вошли следующие конкурсы:

  • навыки сестринского дела («NurseSkill»)
  • экстренная медицинская помощь («UrgentSkill»)
  • сердечно-легочная реанимация («ResuscitationSkill»)
  • интерпретация рентгенограмм («Х-RaySkill»)
  • акушерско-гинекологические навыки («ObstetricsSkill») (новый конкурс в этом году)
  • интерпретация результатов лабораторных методов исследования («LabSkill»)
  • регистрация и интерпретация электрокардиограмм («ECGSkill»)

После жеребьёвки каждому участнику досталась определенная станция. Перед входом в кабинет на мониторе отображалось задание. Открывая дверь, будущий врач оказывался на симуляционном «приеме», где его ожидал пациент с потерей сознания или другой проблемой. Организаторы отвели восемь с половиной минут на то, чтобы справиться с поставленной задачей. Например, на станции «ObstetricsSkill» нужно было успокоить роженицу и её мужа, ответить на все их вопросы и провести необходимые исследования.

Лидии Чернявской предстояло выполнить внутривенную инъекцию на актрисе с резиновой рукой. При этом пациентка была взволнованна, что мешало провести процедуру. «Потрясающая возможность испытать себя, свои силы и знания в непривычных условиях. Возможность выявить недочеты на этапе симуляции клинических ситуаций, чтобы не допустить ошибок в реальной жизни», - прокомментировала свое испытание Лида Чернявская.

После прохождения индивидуальной станции вся команда собиралась вместе. Общее задание: сопоставить историю пациента с ЭКГ, рентгеном и другими инструментальными исследованиями, а также решить отдельный тест по ЭКГ. Одна команда проходила испытания примерно 20 минут. Параллельно для всех участников шли мастер-классы: по коммуникативным навыкам в медицине, общим подходам к оказанию помощи ребёнку в критическом состоянии, по правилам оказания экстренной помощи пострадавшим с использованием подручных средств.

Дарья Яковлева поделилась впечатлениями от поездки: «Ощущения просто грандиозные! Я получила колоссальный опыт. Ведь одно дело, когда ты сидишь перед задачей и пишешь ответ на листочке, и совсем другое, когда ты заходишь в комнату, зная, что у тебя есть несколько минут, чтобы спасти жизнь.  Все в олимпиаде было продумано до мелочей: начиная от актеров, которые играли роль пациентов, и заканчивая мастер-классами по оказанию неотложной помощи, которые не прерывались в течение всего дня».

Награждение состоялось на следующий день в Научно-исследовательском центре МГМУ им. И.М. Сеченова. Там же проходила выставка современных манекенов-симуляторов и оборудования для практического оснащения рабочих станций первичной аккредитации врачей. На некоторых из них (комплекс «Вирхов» для изучения патологической анатомии, тренажёры для пальпации брюшной полости, аускультации сердца, и даже для колоноскопии) студентам удалось потренироваться.

Результаты олимпиады "Золотой МедCкилл"

Светлана Шайсултанова
фото взяты из фотогалереи МГМУ им. И.М. Сеченова, фото автора

Олимпиада "Золотой МедCкилл"
Олимпиада "Золотой МедCкилл"
Олимпиада "Золотой МедCкилл"
Олимпиада "Золотой МедCкилл"
Олимпиада "Золотой МедCкилл"
Олимпиада "Золотой МедCкилл"
Олимпиада "Золотой МедCкилл"
Олимпиада "Золотой МедCкилл"
Олимпиада "Золотой МедCкилл"
Олимпиада "Золотой МедCкилл"
Олимпиада "Золотой МедCкилл"
Олимпиада "Золотой МедCкилл"

Сегодня, 17:26; Опубликовал: Евгения Иванова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 46;
Подразделение: Кафедра амбулаторной и скорой медицинской помощи

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