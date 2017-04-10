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На кафедре иностранных языков с курсом латинского языка ВолгГМУ состоялся I тур ежегодной Олимпиады по латинскому языку. В нем приняли участие студенты первого курса лечебного, педиатрического, стоматологического факультетов, факультета социальной работы и клинической психологии, а также студенты специальности «Медико-профилактическое дело».
По традиции в первом туре студентам было необходимо продемонстрировать знания крылатых выражений на латинском языке. Почти все участники показали отличный уровень знаний, однако, лучшими стали:
- А. Ульянова (8 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело»)100 баллов.
- А. Мельникова (10 группа, педиатрический факультет)100
- Н. Гриценко (10 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 100
- В. Герасюта (8 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 100
- А. Масаева (101 группа, лечебный факультет, «Медико-профилактическое дело») 100
- А. Раисова (5 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 5
- Е. Раимджанова (8 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 5
- З. Гасанкадиева (18 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 5
- А. Зулхашева (5 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 5
- А. Строканова (104 группа, лечебный факультет, «Медико-профилактическое дело») 5
- Е. Шульга (8 группа, педиатрический факультет)5
- К. Козыренко (15 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 99
- О. Петрухина (101 группа, лечебный факультет, «Медико-профилактическое дело») 5
- А. Королева (9 группа, педиатрический факультет)5
- Д. Уткина (5 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 5
- А. Свинкина (5 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 5
- П. Пашков (10 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 5
- В. Быкодерова (1 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 5
- Г. Малякин (6 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 98
- Е. Акулова (5 группа, педиатрический факультет)5
- А. Никитчук (8 группа, педиатрический факультет)5
- А. Еременко (1 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 5
- С. Волкова (3 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 97
- З. Алиева (9 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 97
- Д. Васильченко (10 группа, педиатрический факультет)97
- В. Жданова (9 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 97
- Х. Магомедхабибов (5 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 97
- Ш. Шайлиева (8 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 96.5
- А. Машлыкин (5 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 96.5
- А.Контарева (5 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 96
- П. Абдуллаев (2 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 96
32.А. Бойцова (4 группа, педиатрический факультет)96
- А. Янковская (103 группа, лечебный факультет, «Медико-профилактическое дело») 94
- Манаенков (1 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 93
- Т. Алещенко (8 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 93
- Р. Самитова (6 группа, стоматологический факультет) 89
- С. Самандарли (23 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 88.5
- Н. Дорофеев (8 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 88.5
- Д. Фролов (20 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 87
- Ю. Щербаченко (101 группа, лечебный факультет, «Медико-профилактическое дело») 86
- А. Жук (10 группа, педиатрический факультет)86
- З. Абасова (101 группа, лечебный факультет, «Медико-профилактическое дело») 84.5
- А. Сайко (11 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 72.5
- Р. Мышанский (10 группа, педиатрический факультет)71
- Е. Земцова (104 группа, лечебный факультет, «Медико-профилактическое дело») 68
- Х. Юсупов (5 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 66.5
- Ю. Жуковская (4 группа, педиатрический факультет)59.5
- О. Кузнецова (8 группа, педиатрический факультет)55
- М. Кошкин (101б группа, факультет социальной работы и клинической психологии)18.5
Победители, набравшие 97,5 – 100 баллов, приглашаются к участию во втором туре, который пройдет на кафедре иностранных языков с курсом латинского языка 18 апреля в 16:00 в аудитории 6-18.
М. С. Невзорова, старший преподаватель
кафедры иностранных языков
с курсом латинского языка ВолгГМУ
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