На кафедре иностранных языков с курсом латинского языка ВолгГМУ состоялся I тур ежегодной Олимпиады по латинскому языку. В нем приняли участие студенты первого курса лечебного, педиатрического, стоматологического факультетов, факультета социальной работы и клинической психологии, а также студенты специальности «Медико-профилактическое дело».

По традиции в первом туре студентам было необходимо продемонстрировать знания крылатых выражений на латинском языке. Почти все участники показали отличный уровень знаний, однако, лучшими стали:

А. Ульянова (8 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело»)100 баллов. А. Мельникова (10 группа, педиатрический факультет)100 Н. Гриценко (10 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 100 В. Герасюта (8 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 100 А. Масаева (101 группа, лечебный факультет, «Медико-профилактическое дело») 100 А. Раисова (5 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 5 Е. Раимджанова (8 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 5 З. Гасанкадиева (18 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 5 А. Зулхашева (5 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 5 А. Строканова (104 группа, лечебный факультет, «Медико-профилактическое дело») 5 Е. Шульга (8 группа, педиатрический факультет)5 К. Козыренко (15 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 99 О. Петрухина (101 группа, лечебный факультет, «Медико-профилактическое дело») 5 А. Королева (9 группа, педиатрический факультет)5 Д. Уткина (5 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 5 А. Свинкина (5 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 5 П. Пашков (10 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 5 В. Быкодерова (1 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 5 Г. Малякин (6 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 98 Е. Акулова (5 группа, педиатрический факультет)5 А. Никитчук (8 группа, педиатрический факультет)5 А. Еременко (1 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 5

С. Волкова (3 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 97 З. Алиева (9 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 97 Д. Васильченко (10 группа, педиатрический факультет)97 В. Жданова (9 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 97

Х. Магомедхабибов (5 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 97 Ш. Шайлиева (8 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 96.5 А. Машлыкин (5 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 96.5 А.Контарева (5 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 96 П. Абдуллаев (2 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 96

32.А. Бойцова (4 группа, педиатрический факультет)96

А. Янковская (103 группа, лечебный факультет, «Медико-профилактическое дело») 94 Манаенков (1 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 93 Т. Алещенко (8 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 93 Р. Самитова (6 группа, стоматологический факультет) 89 С. Самандарли (23 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 88.5 Н. Дорофеев (8 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 88.5 Д. Фролов (20 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 87 Ю. Щербаченко (101 группа, лечебный факультет, «Медико-профилактическое дело») 86 А. Жук (10 группа, педиатрический факультет)86 З. Абасова (101 группа, лечебный факультет, «Медико-профилактическое дело») 84.5 А. Сайко (11 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 72.5 Р. Мышанский (10 группа, педиатрический факультет)71 Е. Земцова (104 группа, лечебный факультет, «Медико-профилактическое дело») 68 Х. Юсупов (5 группа, лечебный факультет, «Лечебное дело») 66.5 Ю. Жуковская (4 группа, педиатрический факультет)59.5 О. Кузнецова (8 группа, педиатрический факультет)55 М. Кошкин (101б группа, факультет социальной работы и клинической психологии)18.5

Победители, набравшие 97,5 – 100 баллов, приглашаются к участию во втором туре, который пройдет на кафедре иностранных языков с курсом латинского языка 18 апреля в 16:00 в аудитории 6-18.

М. С. Невзорова, старший преподаватель

кафедры иностранных языков

с курсом латинского языка ВолгГМУ