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В рамках национальной подписки Министерством образования и науки Российской Федерации Волгоградскому медуниверситету предоставлен лицензионный доступ к самой авторитетной международной базе данных индексов научного цитирования - Web of Science.
Доступная коллекция включает основную базу данных - Web of Science Core Collection, которая объединяет следующие разделы:
- Science Citation Index Expanded (архив с 1975 по настоящее время) – расширенный научный индекс цитирования, включает статьи из журналов по естественным наукам, медицине и сельскому хозяйству;
Дополнительные ресурсы, доступные на платформе Web of Science: MEDLINE (архив с 1950), Korean Journal Database (архив с 1980), SciELO Citation Index (архив с 1997).
В национальную подписку не входит российский индекс научного цитирования Russian Science Citation Index. Также не включены разделы: InCites, позволяющий производить оценку цитирования для учебных и правительственных учреждений, и Journal Citation Reports, позволяющий оценивать и сравнивать журналы, используя данные цитирования
Web of Science свободно доступен в локальной сети вуза по ссылке www.webofscience.com. После регистрации в системе можно работать удаленно по логину и паролю.
Интерфейс платформы Web of Science на русском языке.
Краткое руководство по работе с Web of Science.
На русскоязычном сайте поддержки http://wokinfo.com/russian/ имеется большое количество материала по работе с этим ресурсом, а на информационном канале «Web of Science по-русски» на YouTube: https://www.youtube.com/user/WOKtrainingsRussian доступны интернет-семинары и короткие обучающие ролики по наиболее актуальным вопросам, связанным с использованием Web of Science.
По вопросам работы с Web of Science, ведения авторского профиля в этой системе можно обращаться в библиотеку ВолгГМУ.
Л. Г. Борисова, зав. отделом автоматизации
Сегодня, 08:42; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Это интересно; Просмотров: 52;
Подразделение: Библиотека ВолгГМУ
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