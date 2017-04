Лента новостей Все новости

Рубрики ВолгГМУ предоставлен доступ к Web of Science В рамках национальной подписки Министерством образования и науки Российской Федерации Волгоградскому медуниверситету предоставлен лицензионный доступ к самой авторитетной международной базе данных индексов научного цитирования - Web of Science. Доступная коллекция включает основную базу данных - Web of Science Core Collection, которая объединяет следующие разделы: - Science Citation Index Expanded (архив с 1975 по настоящее время) – расширенный научный индекс цитирования, включает статьи из журналов по естественным наукам, медицине и сельскому хозяйству;

- Social Sciences Citation Index (архив с 1975) – реферативная база данных статей по общественным наукам;

- Arts & Humanities Citation Index (архив с 1975) - политематический указатель журналов по искусству и гуманитарным наукам;

- Emerging Sources Citation Index, (архив с 2015) - индекс цитирования появляющихся источников, включает записи статей из журналов, не охваченных другими разделами, которые должны быть подвергнуты оценке за определенный период времени, прежде чем они будут индексированы в других разделах;

- Book Citation Index Science & Social Sciences editions (архив с 2005) - политематический указатель научной литературы;

- Conference Proceedings Citation Index Science & Social Sciences editions (архив с 1990) - указатель цитирования, охватывающий литературу конференций во всех областях науки и техники. Дополнительные ресурсы, доступные на платформе Web of Science: MEDLINE (архив с 1950), Korean Journal Database (архив с 1980), SciELO Citation Index (архив с 1997). В национальную подписку не входит российский индекс научного цитирования Russian Science Citation Index. Также не включены разделы: InCites, позволяющий производить оценку цитирования для учебных и правительственных учреждений, и Journal Citation Reports, позволяющий оценивать и сравнивать журналы, используя данные цитирования Web of Science свободно доступен в локальной сети вуза по ссылке www.webofscience.com. После регистрации в системе можно работать удаленно по логину и паролю. Интерфейс платформы Web of Science на русском языке. Краткое руководство по работе с Web of Science. На русскоязычном сайте поддержки http://wokinfo.com/russian/ имеется большое количество материала по работе с этим ресурсом, а на информационном канале «Web of Science по-русски» на YouTube: https://www.youtube.com/user/WOKtrainingsRussian доступны интернет-семинары и короткие обучающие ролики по наиболее актуальным вопросам, связанным с использованием Web of Science. По вопросам работы с Web of Science, ведения авторского профиля в этой системе можно обращаться в библиотеку ВолгГМУ. Л. Г. Борисова, зав. отделом автоматизации

библиотечных процессов библиотеки ВолгГМУ

