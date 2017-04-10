На минувшей неделе в Волгограде состоялась научно-практическая конференция «Нехирургическое лечение остеоартроза в практике травматолога-ортопеда: стандарты, традиции и инновации». Медицинский университет взял на себя роль организатора при поддержке ассоциации травматологов-ортопедов России и комитета здравоохранения Волгоградской области.

«Тема, безусловно, актуальная. Считается, что 2,5-3 млн молодых людей страдает остеоартрозом. Конечно же, это приблизительные цифры. Появились новые технологии лечения, значительно улучшающие клиническую картину. Конференция затрагивает аспекты, ранее не рассматривающиеся. Хочу сказать, что образование должно проходить через всю жизнь врача, должно быть постоянное самосовершенствование»,- выступил с приветственным словом Дмитрий Маланин, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и ВПХ с курсом травматологии и ортопедии ФУВ ВолгГМУ.

Основные темы конференции:

Современные методы диагностики раннего остеоартроза. Рациональный выбор нестероидных противовоспалительных средств и хондропротекторов при лечении пациентов с ранним остеоартрозом.

Роль и место вискосапплиментарной терапии (искусственное замещение внутрисуствной жидкости) в комплексном лечении пациентов с артрозом.

Патофизиологические основы, биологические и клинические эффекты PRP-терапии при остеоартрозе. Когда назначать и на что рассчитывать?

Стволовые клетки в лечении раннего остеоартроза - теория и клиническая практика.

Современные способы ортезирования и тейпирования в контроле болевого синдрома при остеоартрозе.

Первый выступающий Андрей Каратеев, врач-ревматолог (г.Москва), рассказал о современных методах диагностики и принципах лечения раннего остеоартроза. Он уточнил, что во всем мире этим заболеванием страдают 10 % населения. Остеоартроз - это боль всего организма. Патогенез связывают с локальным воспалительным поражением всех структур сустава. «Остеоартроз на рентгене - это еще не диагноз. Ставим мы его, когда есть боль и другие сопутствующие признаки. Из 4 % пациентов, только у одного есть клиника»,- добавил докладчик.

Также лектор подчеркнул, что НПВС - важный инструмент для купирования боли, но всегда следует учитывать возможные осложнения препаратов этой группы. Путем сравнения двух лекарственных средств – нимесулида и ацеклофенака - отдал предпочтение последнему, как веществу с наибольшей доказанной эффективностью. Лектор рассказал о довольно интересной системе «Алиса» (анальгетическое лечение с использованием системного алгоритма), оказывающей высокий терапевтический эффект. В ее основе лежит гибкий подход к лечению с использованием НПВС.

Михаил Страхов, специалист в области травматологии (г.Москва), вкратце рассказал о роли и месте вискосапплиментарной терапии в комплексном лечении пациентов с артрозом. В нем не последнюю роль занимает совместное применение гиалуроновой кислоты и НПВС. Помимо этого поднял актуальный вопрос применения стволовых клеток в лечении раннего остеоартроза. А именно, обозначил роль клеточной терапии в спорте на примере различных клинических случаев. Важным аспектом стоит считать то, что применение стволовых клеток не оказывает влияние на спортивные результаты, поэтому не может быть допингом.

Вопрос применения PRP-терапии (лечение собственной плазмой крови, обогащенной тромбоцитами) затронул Дмитрий Маланин, преподаватель ВолгГМУ. Докладчик указал, при каких патологиях опорно-двигательного аппарата применяется этот метод, и какие биологические эффекты он оказывает. Например, факторы роста PRP оказывают положительное влияние на хрящевой метаболизм и регенерацию синовиальной оболочки. Также наблюдается положительный хондропротективный эффект.

Не обошлось без комментариев ведущих специалистов. Михаил Страхов оценил высокий уровень проведенной конференции. Еще раз упомянули о важности использования хондропротекторов и органосохраняющих операций вместо эндопротезирования. Ведь последнее влечет за собой немало негативных последствий.

Александра Воднева

Фото: Ирина Малич

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