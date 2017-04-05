Сегодня Волгоградский государственный медицинский университет скорбит об утрате своего глубокоуважаемого коллеги, профессора, учителя и друга... 11 апреля 2017 года на 97-ом году жизни скончался профессор кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии ВолгГМУ Коневский Анатолий Георгиевич.

Это невосполнимая потеря для всего медицинского сообщества, коллег и учеников покойного.

Сотрудники университета и обучающиеся выражают глубокие искренние соболезнования родным и близким.

Прощальная панихида состоится 13 апреля 2017 года в траурном зале Димитриевского (Центрального) кладбища с 9:15 до 10:15.

Помним, скорбим, соболезнуем...

Ушел из жизни профессор кафедры оперативной хирургии

и топографической анатомии ВолгГМУ Анатолий Георгиевич Коневский

(30.01.1921 - 11.04.2017)



Сегодня, 11 апреля 2017 года, когда перестало биться сердце этого замечательного человека, мы вспоминаем его жизненный путь: этот печальный повод предоставляет нам дополнительную возможность оценить значимость его выдающейся личности, то место, которое он занимал в жизни всех нас, его коллег и учеников.

Анатолий Георгиевич – человек-легенда. Так называют людей неординарных, ярких, сильных, талантливых, с необычной судьбой. И таких – единицы. Встреча с ними – как искра, оставляющая в душе долгий след.

Началом долгого пути стало избрание по конкурсу ассистентом кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Сталинградского медицинского института (СМИ). Через 3 года была успешно защищена кандидатская диссертация.

Следующее важное событие – I послевоенный съезд хирургов в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), на котором молодой ученый представил доклад по бесшовному соединению кровеносных сосудов. Был предложен совершенно оригинальный метод с использованием манжетки из декальцинированной костной ткани, обладающей антикоагулянтными свойствами. Это позволяло снизить процент тромбозов в месте сосудистых анастомозов. К тому же, метод был прост технически и занимает мало времени.

На съезде среди известнейших хирургов был М. Э. Дебеки уже тогда признанный лидер в сосудистой хирургии. Он пожелал встретиться с докладчиком из Сталинграда, положительно отозвался о его работе как нужной и перспективной.

С большим воодушевлением Анатолий Георгиевич продолжил научную работу, совершенствуя свой метод. Свыше 50 прижизненных ангиограмм, серьезный анализ каждой операции, каждого осложнения. Пришлось даже изучить законы гидродинамики, чтобы устранить одну из причин образования тромба – турбулентные завихрения крови в месте соединения сосудов. Процент успешных операций при длительных сроках наблюдения превышает 95%.

Данные исследования были обобщены, в докладе, представленном на пленарном заседании Учетного Совета Миндзрава РСФСР, где присутствовали такие мэтры хирургии как А.Н. Бакулев, Б.В. Петровский, В.В. Кованов. Заключение по докладу гласит, что работа Анатолия Георгиевича Коневского может быть представлена в качестве диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук. Так Анатолий Георгиевич стал самым первым в истории нашего вуза д.м.н. и самым молодым профессором Волгоградского государственного медицинского института (ВГМИ).

Имея в руках надежный и эффективный способ соединения сосудов, Анатолий Георгиевич приблизился к осуществлению своей мечты – изучению проблемы трансплантации органов не только в чисто хирургическом плане, но и в физиологическом. И как всегда подошел к этому делу серьезно. Была создана лаборатория по трансплантации органов с соответствующим современным (на тот период времени) оборудованием: счетно-вычислительной машиной, электронным микроскопом и штатом в 16 человек. К этому времени в мире была известна методика пересадки сердца Н. Шамвея, 12 способов подключения донорского сердца В.П. Демихова, Кристиан Барнард уже выполнил первую в мире пересадку сердца человека. Но клинические результаты оставляли желать лучшего: только единицы пациентов, получивших аллогенное сердце, жили более одного года.

Анатолий Георгиевич предложил принципиально новый подход к проблеме трансплантации – физиологический. Он утверждал, что пересаженный орган в первую очередь страдает от денервации, так как одной гуморальной регуляции не достаточно для нормальной его функции, и предлагал при пересадке сердца оставлять часть левого предсердия с синусовым узлом на месте, чтобы донорское сердце имело связь с ЦНС реципиента. И уже далее иммунологическая несовместимость чужеродного агента с организмом хозяина и ее соответствующая коррекция будет определять жизнеспособность пересаженного органа. Группой Коневского при его непосредственным участием было выполнено более 200 успешных трансплантаций органов, в том числе знаменитая подсадка к собаке головы щенка.

Как признание успехов работы коллектива под руководством Анатолия Георгиевича Коневского именно в Волгограде состоялось Всесоюзная конференция по трансплантации.

Анатолия Георгиевича приглашали ведущие медицинские университеты Европы, Индии, Мексики, где он с успехом читал лекции по трансплантологии.

Следующий этап научно-практической деятельности покойного, который он считал делом своей жизни – разработка и внедрение системы «Ковыль».

Имея военную радиотехническую подготовку, Анатолий Георгиевич собрал рабочую группу, которую возглавил как идеолог и конструктор. Группа была создана для выполнения хоздоговорной работы, предложенной Краснодарским институтом гражданской авиации. Цель работы – создание медицинской аппаратуры, определяющей функциональное состояние сердца летчика в различных условиях полета и стресса. Уже через год такой прибор был создан. Он назывался «Прецизионный экспресс анализатор ритмической деятельности сердца». Данные обрабатывались автоматически на микро электронной вычислительной машине (ЭВМ). Такая аппаратура была создана и внедрена в нашей стране впервые. Анатолий Георгиевич по решению Министерства гражданской авиации был назначен экспертом-консультантом в составе международной комиссии (СССР, США) по изучению медицинских и личностных характеристик летчика в полете. Анатолию Георгиевичу было сделано также предложение перейти на постоянную работу в соответствующий департамент Министерства гражданской авиации СССР, но он отказался – ведь здесь, в родном мединституте, новые дела, новые планы.

В 70-ых годах прошлого века в нашей области, как и в других регионах страны, были определенные трудности с диагностикой болезней сердца. Из 33 районных больниц 28 не имели даже электрокардиографа, не говоря о дефиците специалистов. Больные с заболеваниями сердца испытывали большие трудности с обследованием и получением необходимого лечения. С 1970 по 1975 годы группа под руководством Анатолия Георгиевича, работая по 12-16 часов в сутки, создала высокозащищенную аппаратуру для передачи и приема ЭКГ по каналам обычной телефонной связи на большие расстояния. На базе этой аппаратуры и при активной помощи облздравотдела был организован областной центр диагностики болезней сердца – телеметрическая система «Ковыль». Все районные больницы и десять больниц города были обеспечены передающими ЭКГ устройствами. За 10 лет работы специалисты центра приняли и расшифровали более 150 000 ЭКГ. Это значит, что районные и участковые врачи смогли своевременно устанавливать точный диагноз заболеваний сердца, назначать соответствующую терапию, и, следовательно, спасти, продлить и улучшить качество жизни пациентов. Внедрение системы «Ковыль» позволило вести диспансеризацию лиц с наличием факторов риска, осуществлять слежение за состояние здоровья и эффективного лечения больных с инфарктом миокарда, находящихся в стационаре. Телеметрическая система «Ковыль» была представлена на международной выставкедостижений народного хозяйства (ВДНХ) «Здравоохранение – 80», а профессор А.Г. Коневский получил золотую медаль и правительственную награду.

Система «Ковыль» получила одобрение и высокую оценку на Коллегии Министерства здравоохранения СССР. В решении Коллегии указывались медицинские институты, которые должны были подключиться к разработке проекта внедрения системы «Ковыль» по всей стране.

Подводя итоги научно-практической деятельности покойного, отметим основные достижения:

- открытие основной причины осложнений и неудач при выполнении операций на кровеносных сосудах;

- разработка простого и эффективного способа бесшовного соединения сосудов;

- разработка нейрофизиологического подхода к проблеме пересадки органов, выполнение более 200 успешных пересадок сердца в эксперименте, включая уникальную операцию: подсадка второй головы животному;

- создание аппаратуры слежения за функциональным состоянием сердца летчиков в полете и в условиях стресса;

- разработка и внедрение телеметрической системы «Ковыль».

Помимо научных исследований и разработок, Анатолий Георгиевич большое внимание уделял учебному процессу, тщательно подбирал сотрудников кафедры. Учебный процесс старались сделать максимально полезным. Холл кафедры был оборудован электрифицированными стендами для само- и взаимоконтроля знаний, причем Анатолий Георгиевич лично делал рисунки, проверял электронные схемы. Преподаватели изготавливали учебные таблицы по оперативной хирургии. На бальзамированных трупах студенты имели возможность заниматься препарированием. Операционная кафедры была прекрасно оснащена, и каждая учебная группа оперировала на экспериментальных животных. Лекции Анатолия Георгиевича по дисциплине пользовались особой популярностью. На них приходили студенты других вузов. Анатолий Георгиевич умел заинтересовать аудиторию. Он владел особыми лекторскими приемами - изменение голосовых модуляций, паузы, иллюстрация клинических случаев из собственной практики, сообщения о самых последних достижениях в хирургии. Анатолий Георгиевич взрастил и воспитал плеяду учеников, среди которых д.м.н., профессор А.А. Воробьев, ныне возглавляющий кафедру оперативной хирургии и топографической анатомии ВолгГМУ, широко известной своими научными достижениями в нашей стране. Под руководством Анатолия Георгиевича были защищены 3 докторских и 16 кандидатских диссертаций.

У Анатолия Георгиевича не возникало даже мысли об уходе на пенсию. Он продолжал работу на кафедре в качестве профессора. Он читал лекции, вел практические занятия, принимал экзамены, занимался с молодыми преподавателями. Его лекции вдохновляли студентов, заряжали оптимизмом, учили главному – что хирург и врач любой другой специальности должен, прежде всего, быть профессионалом, а основа профессионализма – знания. Они учили еще и чувству долга, самоотверженности, пониманию того, что врачебная деятельность – это не работа, но служение людям.

Опыт исследования бесшовного соединения сосудов был обобщен Анатолием Георгиевичем в фундаментальной монографии, которая представляет большой интерес для сосудистых хирургов. Также Анатолий Георгиевич написал чудесную книгу «Припомни все и оглянись назад. Исповедь доктора». Книга читается на одном дыхании. Интересно, захватывающе, поучительно, особенно для молодого поколения, так как включает анализ случаев из собственной клинической практики. Нужно сказать, что эти книги он написал в возрасте 90 лет! А.Г. Коневский и в 95 лет продолжал рецензировать книги, к нему за советом обращались ведущие специалисты. Он вел активную общественную деятельность, продолжал работать в обществе «Знание», в совете ветеранов Великой Отечественной Войны.

Анатолий Георгиевич никогда не жаловался на болезни, хотя многое бывало. Его жизнелюбие поражало. Оттого весть о его кончине, оказалась столь неожиданной и скорбной.

Ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда, известный в мире трансплантолог, педагог-наставник многих поколений врачей, общественный деятель Анатолий Георгиевич за заслуги перед Отечеством награжден орденом «Отечественной войны»; орденом «Знак Почета»; в том числе почетным знаком «За заслуги перед Волгоградский государственным медицинским университетом» I и II степеней; 16 медалями: медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне»; золотой медалью ВДНХ на международной выставке «Здравоохранение – 80»; 2 серебряными медалями ВДНХ СССР; юбилейной медалью и именными часами за становление хирургии в Калмыкии; медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени; медалью имени академика И. И. Артоболевского «За заслуги в просветительской деятельности»; медалью «За отличие в патриотической деятельности»; национальной ассоциацией объединений офицеров запаса он удостоен звания лауреата форума «Общественное призвание».

Долгая жизнь Анатолия Георгиевича Коневского – вдохновляющий пример для нас всех, высокий образец творческого горения, человеческого благородства, преданности делу, служения людям на поприще здравоохранения и подготовке будущих врачей.

Память об Анатолии Георгиевиче будет жить, пока будут живы те, кто испытал на себе влияние его уникальной личности, интеллекта и обаяния.

Не одно чувство скорби переполняет наши сердца: оно сливается с чувствами благодарности и радости, что на нашем пути встретился такой замечательный человек, учитель и друг.