Для слабовидящих | RSS | English
Главная страница »» Новости сайта »» В ВолгГМУ прошло первое собрание школы кураторов

Лента новостей

Собрание кураторов ВолгГМУ

Мало поступить в вуз – нужно еще и адаптироваться к новой системе обучения. Для этого в Волгоградском медуниверситете есть кураторы – студенты старших курсов. Они помогают первокурсникам разобраться в хитросплетениях коридоров, способах складывания халата и том, чем СРС отличается от СТС. В прошлую среду будущие «помощники» впервые за этот год собрались в Мраморном зале на школе кураторов ВолгГМУ.

В этом году для новичков есть ограничение – кураторами смогут стать только студенты с первого по третий курс. Нововведение связано с тем, что желающих вступить в ряды очень много. Если два года назад, когда движение только появилось, один куратор курировал две группы, то сейчас на группу приходится два куратора. А новый набор 2017 года вызвал еще больший ажиотаж: только с лечебного факультета в школу записалось 80 человек. А групп то всего 24! По словам Евгении Москаленко, руководителя школы кураторов, будет жесткий отсев по посещаемости занятий школы кураторов и по учебной успеваемости.

Мария Волоконская, студентка 1 курса педиатрического ф-та, не ожидала такого количества людей, желающих стать кураторами: «Когда мы пришли, у аудитории стояло всего пару человек. Я подумала, что кураторы – не особо актуальная тема в вузе, но спустя минут так 20 людей стало очень много! Первое собрание закончилось довольно быстро – надеюсь, в следующий раз встречи будут информативнее».

Кураторы – это помощники для первокурсников. Но и у них есть свои наставники – координаторы. В этом году руководить кураторами лечебного ф-та будет Анастасия Чекан, направления «медико-профилактическое дело» - Елена Сухорукова, педиатрического ф-та – Ксения Дудник. Координатором медико-биологического ф-та будет Анастасия Муругова, фармацевтического – Екатерина Лысенко, стоматологического – Анастасия Пронина, а факультета социальной работы и клинической психологии – Елена Шевелева. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу деятельности куратора, вы можете смело задавать их координатору своего факультета.

Собрание закончилось достаточно быстро: студенты получили общую информацию о деятельности куратора, познакомились с руководителем, секретарем и координаторами. Своими мыслями поделилась Евгения Москаленко, руководитель школы кураторов и студентка 6 курса лечебного ф-та: «Хочется, чтобы новички вложили душу в это дело, как и я 3 года назад. Помогали, наставляли, направляли первокурсников. Став частью нашей большой команды они не только станут полезны 1 курсу, но и неплохо прокачают свои личностные способности».

Почему студенты хотят стать кураторами? Мотивация, как правило, одна: они сами прошли через сложную адаптацию и хотят облегчить ее для новичков. В основном на школу кураторов приходят первокурсники – те самые студенты, которые буквально вчера и сами нуждались в помощи и поддержке старших товарищей.

Станислав Андрейченко, студент 1 курса педиатрического ф-та рассказал, почему он пришел на школу: «До поступления меня, как и любого первокурсника, интересовала куча вопросов. На них ответил именно куратор! Благодаря ей я не потерялся в первый же день в коридорах вуза, быстро находил нужные кафедры и – что немаловажно – знал, где располагаются все туалеты в корпусе. Она рассказала нам обо всём, что представляло для нас интерес, самым главным выделила кружки и секции, которые помогают развиваться не только физически, но и духовно. И до сих пор наш куратор поддерживает нас, а я хочу стать такой же поддержкой для будущих первокурсников».

Собрания кураторов будут проходить раз в неделю по средам в Главном корпусе вуза. Всю подробную информацию о деятельности движения вы можете найти в группе Кураторы ВолгГМУ во Вконтакте.

Любовь Пушкарская
фото: Ольга Мезенцева

Собрание кураторов ВолгГМУ
Собрание кураторов ВолгГМУ
Собрание кураторов ВолгГМУ
Собрание кураторов ВолгГМУ
Собрание кураторов ВолгГМУ
Собрание кураторов ВолгГМУ
Собрание кураторов ВолгГМУ
Собрание кураторов ВолгГМУ
Собрание кураторов ВолгГМУ
Собрание кураторов ВолгГМУ

Сегодня, 14:19; Опубликовал: Ольга Мезенцева; Рубрика: Вне учебы; Просмотров: 68;
Подразделение: Студенческий совет ВолгГМУ

Авторизуйтесь ВКонтакте, чтобы иметь возможность оставить комментарий на этой странице.
Сервис комментариев, опросов предоставлен сайтом ВКонтакте. Модерация сообщений проводится два раза в сутки.
Мнение посетителей может не совпадать с точкой зрения администрации ВолгГМУ.

Личный кабинет

Ближайшие события

Экспорт в iCal (Beta)

Топ 5 новостей за неделю

Топ 5 новостей за месяц

Лучшие авторы в марте

  1. Светлана Клейносова
  2. Тамара Исмаилова
  3. Ульяна Молокова
  4. Евгения Конченко
  5. Ирина Казимирова

Контактная информация

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

400131, Россия, г. Волгоград,
площадь Павших Борцов, д. 1

Телефон: +7 (8442) 38-50-05
Приёмная комиссия: +7 (8442) 53-23-33
Foreign Department: +7 (8442) 38-30-28

http://www.volgmed.ru
1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd,
400131, Russian Federation

Статистика посещений

Яндекс.Метрика
Copyright © 2007-2017 Волгоградский государственный медицинский университет - Все права защищены