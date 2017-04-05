Мало поступить в вуз – нужно еще и адаптироваться к новой системе обучения. Для этого в Волгоградском медуниверситете есть кураторы – студенты старших курсов. Они помогают первокурсникам разобраться в хитросплетениях коридоров, способах складывания халата и том, чем СРС отличается от СТС. В прошлую среду будущие «помощники» впервые за этот год собрались в Мраморном зале на школе кураторов ВолгГМУ.

В этом году для новичков есть ограничение – кураторами смогут стать только студенты с первого по третий курс. Нововведение связано с тем, что желающих вступить в ряды очень много. Если два года назад, когда движение только появилось, один куратор курировал две группы, то сейчас на группу приходится два куратора. А новый набор 2017 года вызвал еще больший ажиотаж: только с лечебного факультета в школу записалось 80 человек. А групп то всего 24! По словам Евгении Москаленко, руководителя школы кураторов, будет жесткий отсев по посещаемости занятий школы кураторов и по учебной успеваемости.

Мария Волоконская, студентка 1 курса педиатрического ф-та, не ожидала такого количества людей, желающих стать кураторами: «Когда мы пришли, у аудитории стояло всего пару человек. Я подумала, что кураторы – не особо актуальная тема в вузе, но спустя минут так 20 людей стало очень много! Первое собрание закончилось довольно быстро – надеюсь, в следующий раз встречи будут информативнее».

Кураторы – это помощники для первокурсников. Но и у них есть свои наставники – координаторы. В этом году руководить кураторами лечебного ф-та будет Анастасия Чекан, направления «медико-профилактическое дело» - Елена Сухорукова, педиатрического ф-та – Ксения Дудник. Координатором медико-биологического ф-та будет Анастасия Муругова, фармацевтического – Екатерина Лысенко, стоматологического – Анастасия Пронина, а факультета социальной работы и клинической психологии – Елена Шевелева. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу деятельности куратора, вы можете смело задавать их координатору своего факультета.

Собрание закончилось достаточно быстро: студенты получили общую информацию о деятельности куратора, познакомились с руководителем, секретарем и координаторами. Своими мыслями поделилась Евгения Москаленко, руководитель школы кураторов и студентка 6 курса лечебного ф-та: «Хочется, чтобы новички вложили душу в это дело, как и я 3 года назад. Помогали, наставляли, направляли первокурсников. Став частью нашей большой команды они не только станут полезны 1 курсу, но и неплохо прокачают свои личностные способности».

Почему студенты хотят стать кураторами? Мотивация, как правило, одна: они сами прошли через сложную адаптацию и хотят облегчить ее для новичков. В основном на школу кураторов приходят первокурсники – те самые студенты, которые буквально вчера и сами нуждались в помощи и поддержке старших товарищей.

Станислав Андрейченко, студент 1 курса педиатрического ф-та рассказал, почему он пришел на школу: «До поступления меня, как и любого первокурсника, интересовала куча вопросов. На них ответил именно куратор! Благодаря ей я не потерялся в первый же день в коридорах вуза, быстро находил нужные кафедры и – что немаловажно – знал, где располагаются все туалеты в корпусе. Она рассказала нам обо всём, что представляло для нас интерес, самым главным выделила кружки и секции, которые помогают развиваться не только физически, но и духовно. И до сих пор наш куратор поддерживает нас, а я хочу стать такой же поддержкой для будущих первокурсников».

Собрания кураторов будут проходить раз в неделю по средам в Главном корпусе вуза. Всю подробную информацию о деятельности движения вы можете найти в группе Кураторы ВолгГМУ во Вконтакте.

Любовь Пушкарская

фото: Ольга Мезенцева