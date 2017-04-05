Региональная школа РАОП

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22 апреля в состоится региональная образовательная школа (РОШ) Российской Ассоциации по остеопорозу (РАОП) с начислением баллов по системе непрерывного медицинского образования (НМО). Мероприятие пройдет по адресу: г. Волгоград, ул. Михаила Болонина, 7. В текущем году РОШ уже состоялась Ростове-на-Дону, Воронеже и Москве.
Остепороз – это мультидисциплинарная проблема, с которой в своей ежедневной практике сталкиваются врачи разных специальностей: травматологи, ревматологи, эндокринологи, гинекологи, терапевты, врачи общей практики, неврологи и другие.
Существуют различные руководства, пособия, рекомендации по остеопорозу. Они имеют различия и представлены в призме определенной специальности. Я считаю, что это неправильно. Вероятно, что пациент с остеопорозом, наблюдаясь у разных врачей, получит различные рекомендации. А это часто приводит к снижению приверженности к лечению, доверия к врачу. Следствие этого - неудовлетворительные результаты терапии.
Цель проведения РОШ под эгидой РАОП – оптимизация и систематизирование знаний врачей разных специальностей, а также обеспечение равного доступа к самым полным и последним рекомендациям по остепорозу для специалистов из разных городов.
Фактически РОШ РАОП – это элемент НМО. В отличие от привычных конференций и конгрессов формат школы поможет лучше разобраться в проблемных вопросах и аспектах применительно к конкретной клинической ситуации. Он предполагает более активную заинтересованную позицию врача. Участие медиков в РОШ РАОП бесплатное. Количество мест ограничено. Необходима предварительная регистрация.
К.О. Каплунов, к.м.н.
Сегодня, 14:05; Опубликовал: Ольга Мезенцева; Рубрика: Медицина региона; Просмотров: 32;
Подразделение: Волгоградский государственный медицинский университет (ВолгГМУ)
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