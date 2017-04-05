Лента новостей Все новости

Рубрики ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России объявляет конкурс на замещение соответствующих должностей профессорско-преподавательского состава: Профессора кафедры: - клинической фармакологии и интенсивной терапии с курсами клинической фармакологии факультета усовершенствования врачей, клинической аллергологии факультета усовершенствования врачей (1 ст.)

- офтальмологии (1 ст.) Доцента кафедры: - анатомии человека (1 ст.)

- госпитальной терапии, военно-полевой терапии с курсом клинической ревматологии факультета усовершенствования врачей (1 ст.)

- общей хирургии с урологией (1 ст.)

- факультетской терапии (1 ст.) Старшего преподавателя кафедры: - биологии (1 ст.) Ассистента кафедры: - акушерства и гинекологии (1 ст.; 1 ст.; 1 ст.)

- биологии (1 ст.; 1 ст.)

- госпитальной терапии, военно-полевой терапии с курсом клинической ревматологии факультета усовершенствования врачей (1 ст.; 1 ст.; 1 ст.)

- госпитальной хирургии (1 ст.)

- неврологии, нейрохирургии с курсами медицинской генетики и неврологии, мануальной терапии и рефлексотерапии факультета усовершенствования врачей (0,5 ст.; 0,5 ст.)

- офтальмологии (1 ст.)

- факультетской терапии (1 ст.) Преподавателя кафедры: - физической культуры и здоровья (1 ст.) Совет лечебного факультета состоится 21 июня 2017 года в аудитории № 3 в 14.00 Доцента кафедры: - психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом психиатрии, психиатрии-наркологии факультета усовершенствования врачей (1 ст.) Совет педиатрического факультета состоится 28 июня 2017 года в кабинете 4-24 в 15.00 Профессора кафедра: - внутренних болезней педиатрического и стоматологического факультетов (1 ст.) Доцента кафедры: - математики и информатики (1 ст.; 1 ст.) Старшего преподавателя кафедры: - математики и информатики (1 ст.; 1 ст.) Ассистента кафедры: - внутренних болезней педиатрического и стоматологического факультетов (1 ст.) Совет медико-биологического факультета состоится 15 июня 2017 года в кабинете 5-35 в 15.00 Ассистента кафедры: - терапевтической стоматологии (1 ст.)

- хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии (1 ст.) Совет стоматологического факультета состоится 21 июня 2017 года в кабинете 3-38 в 15.00 Старшего преподавателя кафедры: - общественного здоровья и здравоохранения факультета усовершенствования врачей (0,5 ст.) Ассистента курса: - клинической ревматологии факультета усовершенствования врачей кафедры госпитальной терапии, военно-полевой терапии (1 ст.) Совет факультета усовершенствования врачей состоится 13 июня 2017 года в кабинете 4-29 в 15.00 Ассистента кафедры: - фармацевтической технологии и биотехнологии (1 ст.) Совет фармацевтического факультета состоится 23 июня 2017 года в аудитории № 5 в 15.00 Место приема заявлений: учебный корпус № 1, управление кадров (Волгоград, площадь Павших Борцов, д.1) - кабинет 3-19. Телефон (8442) 38-50-58. Заявления принимаются с 11 апреля 2017 г. по 26 мая 2017 г. Информация о конкурсе размещена на сайте www.volgmed.ru в разделе «Работнику»,

«Документы управления кадров», «Особенности регулирования труда педагогических работников» Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Высшего образования Волгоградский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации (400131, г Волгоград, пл. Павших борцов, д. 1 тел. 38-50-58)

Подразделение: Сегодня, 12:45; Опубликовал: Ирина Казимирова ; Рубрика: Объявления ; Просмотров: 159;Подразделение: Управление кадров

