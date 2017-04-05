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Лента новостей
на замещение соответствующих должностей профессорско-преподавательского состава:
Профессора кафедры:
- клинической фармакологии и интенсивной терапии с курсами клинической фармакологии факультета усовершенствования врачей, клинической аллергологии факультета усовершенствования врачей (1 ст.)
Доцента кафедры:
- анатомии человека (1 ст.)
Старшего преподавателя кафедры:
- биологии (1 ст.)
Ассистента кафедры:
- акушерства и гинекологии (1 ст.; 1 ст.; 1 ст.)
Преподавателя кафедры:
- физической культуры и здоровья (1 ст.)
Совет лечебного факультета состоится 21 июня 2017 года в аудитории № 3 в 14.00
Доцента кафедры:
- психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом психиатрии, психиатрии-наркологии факультета усовершенствования врачей (1 ст.)
Совет педиатрического факультета состоится 28 июня 2017 года в кабинете 4-24 в 15.00
Профессора кафедра:
- внутренних болезней педиатрического и стоматологического факультетов (1 ст.)
Доцента кафедры:
- математики и информатики (1 ст.; 1 ст.)
Старшего преподавателя кафедры:
- математики и информатики (1 ст.; 1 ст.)
Ассистента кафедры:
- внутренних болезней педиатрического и стоматологического факультетов (1 ст.)
Совет медико-биологического факультета состоится 15 июня 2017 года в кабинете 5-35 в 15.00
Ассистента кафедры:
Совет стоматологического факультета состоится 21 июня 2017 года в кабинете 3-38 в 15.00
Старшего преподавателя кафедры:
- общественного здоровья и здравоохранения факультета усовершенствования врачей (0,5 ст.)
Ассистента курса:
- клинической ревматологии факультета усовершенствования врачей кафедры госпитальной терапии, военно-полевой терапии (1 ст.)
Совет факультета усовершенствования врачей состоится 13 июня 2017 года в кабинете 4-29 в 15.00
Ассистента кафедры:
- фармацевтической технологии и биотехнологии (1 ст.)
Совет фармацевтического факультета состоится 23 июня 2017 года в аудитории № 5 в 15.00
Место приема заявлений: учебный корпус № 1, управление кадров (Волгоград, площадь Павших Борцов, д.1) - кабинет 3-19. Телефон (8442) 38-50-58. Заявления принимаются с 11 апреля 2017 г. по 26 мая 2017 г.
Информация о конкурсе размещена на сайте www.volgmed.ru в разделе «Работнику»,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
Высшего образования
Волгоградский государственный медицинский университет
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(400131, г Волгоград, пл. Павших борцов, д. 1 тел. 38-50-58)
Сегодня, 12:45; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 159;
Подразделение: Управление кадров
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Ближайшие события
14.04.17 17:00 Заседание СНО кафедры госпитальной терапии
20.04.17 12:00 Ярмарка вакансий
23.04.17 10:00 День открытых дверей - 2017
26.05.17 09:00 Конференция по медицинскому туризму, 2017
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
400131, Россия, г. Волгоград,
площадь Павших Борцов, д. 1
Телефон: +7 (8442) 38-50-05
Приёмная комиссия: +7 (8442) 53-23-33
Foreign Department: +7 (8442) 38-30-28
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400131, Russian Federation