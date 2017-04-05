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Главная страница »» Новости сайта »» ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России объявляет конкурс

Лента новостей

Герб ВолгГМУ

на замещение соответствующих должностей профессорско-преподавательского состава:

Профессора кафедры:

- клинической фармакологии и интенсивной терапии с курсами клинической фармакологии факультета усовершенствования врачей, клинической аллергологии факультета усовершенствования врачей (1 ст.)
- офтальмологии (1 ст.)

Доцента кафедры:

- анатомии человека (1 ст.)
- госпитальной терапии, военно-полевой терапии с курсом клинической ревматологии факультета усовершенствования врачей (1 ст.)
- общей хирургии с урологией (1 ст.)
- факультетской терапии (1 ст.)

Старшего преподавателя кафедры:

- биологии (1 ст.)

Ассистента кафедры:

- акушерства и гинекологии (1 ст.; 1 ст.; 1 ст.)
- биологии (1 ст.; 1 ст.)
- госпитальной терапии, военно-полевой терапии с курсом клинической ревматологии факультета усовершенствования врачей (1 ст.; 1 ст.; 1 ст.)
- госпитальной хирургии (1 ст.)
- неврологии, нейрохирургии с курсами медицинской генетики и неврологии, мануальной терапии и рефлексотерапии факультета усовершенствования врачей (0,5 ст.; 0,5 ст.)
- офтальмологии (1 ст.)
- факультетской терапии (1 ст.)

Преподавателя кафедры:

- физической культуры и здоровья (1 ст.)

Совет лечебного факультета состоится 21 июня 2017 года в аудитории № 3 в 14.00

Доцента кафедры:

- психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом психиатрии, психиатрии-наркологии факультета усовершенствования врачей (1 ст.)

Совет педиатрического факультета состоится 28 июня 2017 года в кабинете 4-24 в 15.00

Профессора кафедра:

- внутренних болезней педиатрического и стоматологического факультетов (1 ст.)

Доцента кафедры:

- математики и информатики (1 ст.; 1 ст.)

Старшего преподавателя кафедры:

- математики и информатики (1 ст.; 1 ст.)

Ассистента кафедры:

- внутренних болезней педиатрического и стоматологического факультетов (1 ст.)

Совет медико-биологического факультета состоится 15 июня 2017 года в кабинете 5-35 в 15.00

Ассистента кафедры:

  • - терапевтической стоматологии (1 ст.)
  • - хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии (1 ст.)

Совет стоматологического факультета состоится 21 июня 2017 года в кабинете 3-38 в 15.00

Старшего преподавателя кафедры:

- общественного здоровья и здравоохранения факультета усовершенствования врачей (0,5 ст.)

Ассистента курса:

- клинической ревматологии факультета усовершенствования врачей кафедры госпитальной терапии, военно-полевой терапии (1 ст.)

Совет факультета усовершенствования врачей состоится 13 июня 2017 года в кабинете 4-29 в 15.00

Ассистента кафедры:

- фармацевтической технологии и биотехнологии (1 ст.)

Совет фармацевтического факультета состоится 23 июня 2017 года в аудитории № 5 в 15.00

Место приема заявлений: учебный корпус № 1, управление кадров (Волгоград, площадь Павших Борцов, д.1) - кабинет 3-19. Телефон (8442) 38-50-58. Заявления принимаются с 11 апреля 2017 г. по 26 мая 2017 г.

Информация о конкурсе размещена на сайте www.volgmed.ru в разделе «Работнику»,
«Документы управления кадров», «Особенности регулирования труда педагогических работников»

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

Высшего образования

Волгоградский государственный медицинский университет

Министерства здравоохранения Российской Федерации

(400131, г Волгоград, пл. Павших борцов, д. 1 тел. 38-50-58)

Сегодня, 12:45; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 159;
Подразделение: Управление кадров

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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

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