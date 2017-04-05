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20  апреля (четверг)  2017 года  в 12.00 в актовом зале

медицинского университета (пл.Павших Борцов, 1  пройдет ежегодная Ярмарка вакансий  при участии Администрации области,  Комитета здравоохранения Волгоградской области,  главных врачей ЦРБ Волгоградской области и городских ЛПУ, а также представителей ЛПУ других регионов.

Приглашаются: интерны, клинические ординаторы, выпускники ВолгГМУ  2017 года.

Сегодня, 12:00; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 125;
Подразделение: Центр трудоустройства профкома ВолГМУ

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