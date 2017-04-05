20 апреля (четверг) 2017 года в 12.00 в актовом зале

медицинского университета (пл.Павших Борцов, 1 пройдет ежегодная Ярмарка вакансий при участии Администрации области, Комитета здравоохранения Волгоградской области, главных врачей ЦРБ Волгоградской области и городских ЛПУ, а также представителей ЛПУ других регионов.

Приглашаются: интерны, клинические ординаторы, выпускники ВолгГМУ 2017 года.