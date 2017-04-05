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Лента новостей
20 апреля (четверг) 2017 года в 12.00 в актовом зале
медицинского университета (пл.Павших Борцов, 1 пройдет ежегодная Ярмарка вакансий при участии Администрации области, Комитета здравоохранения Волгоградской области, главных врачей ЦРБ Волгоградской области и городских ЛПУ, а также представителей ЛПУ других регионов.
Приглашаются: интерны, клинические ординаторы, выпускники ВолгГМУ 2017 года.
Сегодня, 12:00; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 125;
Подразделение: Центр трудоустройства профкома ВолГМУ
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Ближайшие события
14.04.17 17:00 Заседание СНО кафедры госпитальной терапии
20.04.17 12:00 Ярмарка вакансий
23.04.17 10:00 День открытых дверей - 2017
26.05.17 09:00 Конференция по медицинскому туризму, 2017
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
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