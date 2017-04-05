Для слабовидящих | RSS | English
Главная страница »» Новости сайта »» Студентка ВолгГМУ победила в конкурсе журналистики

Лента новостей

Фестиваль "Пингвины пера"

Медицина и журналистика. Есть ли пересечение? Казалось бы, совершенно два разных направления. Однако 7 девушек из Волгоградского медицинского университета доказали обратное на XII открытом фестивале молодёжной журналистики «Пингвины пера». Завоевать главный приз - звание «Лучший журналист» в студенческой группе удалось Елене Сухоруковой.

На протяжении трёх дней Московский государственный институт культуры радушно открывал двери для юных журналистов. Атмосфера фестиваля с каждым днём накалялась. И это понятно. Ведь в Москву приехали показать себя и школьники, и студенты из различных уголков нашей огромной Родины. Всего 52 команды, около 300 участников.

Думаете, в МГИК «слетелись пингвины» лишь из профильных учреждений. Ошибаетесь! Девушки из команды «ALLEGRO-info» не побоялись приехать на фестиваль журналистики. Помимо девушек-медиков на фестивале присутствовала команда Московского университета путей сообщений. Наталья Чернышова, председатель жюри студенческой группы, председатель Союза журналистов Подмосковья, подчеркнула это в своем выступлении: «Не может не радовать тот факт, что интерес к медиа-сфере проявляют студенты непрофильных вузов. В наше время — это закономерно. Ведь владеть навыками медиа полезно для любых профессий. Студентам интересно проявлять себя с разных сторон и обозначать свою активную гражданскую позицию. Фестиваль - замечательная возможность погружения в эту среду для отработки специальных навыков и своеобразной профориентации».

Три дня интенсивной работы в режиме «нон-стоп». Времени на физиологические потребности нет. Каждый из участников старался в своих статьях отразить мастерство слова и лаконичность переходов от предложения к предложению. Ради чего? Главный приз для школьников в номинации «Лучший журналист» -  сертификат от МГИК с дополнительными баллами, которые прибавятся к общей сумме при поступлении. Вознаграждение для победителя-студента - стажировка на канале Life. Победители других номинаций получили сертификаты на обучение в медиашколе АиФ и Школе мультимедийной журналистики, а еще книги, гаджеты, цветы и сладкие подарки.

Никто и представить не мог, что в номинации «Лучший журналист» в студенческой группе победит девушка-медик из Волгограда Елена Сухорукова: «Моя победа - огромная неожиданность! Ведь я, в первую очередь, будущий врач. Было непросто конкурировать с ребятами, для кого журналистика - будущая профессия. Но я вкладывала душу в статьи. Были те, кто меня вдохновлял выкладываться на полную мощность. И, конечно же, моя команда – мощь. Надеюсь получить колоссальный опыт на стажировках и перенести всё, чему меня научат в наш пресс-центр».

Немного о фестивале молодежной журналистики «Пингвины пера». Основные задачи - творческая и обучающая. Каждый из участников самостоятельно искал информационный повод для написания статьи на любую тему. Затем работу размещали на стенде команды. По окончании рабочего времени фестиваля профессиональное жюри, состоящее из редакторов, руководителей и преподавателей журналистики выбрало победителей в номинациях «Лучшая редакция», «Лучший журналист», «Лучший стенд», «Лучшее домашнее задание» и «Лучший Instagram».

Также в течение 6 часов второго дня фестиваля участники посетили 3 семинара на выбор от корифеев журналистики. Некоторые столкнулись с проблемой: интересующие мастер-классы проводились в одно и то же время. Как быть? Посещая обучающие семинары, участники находили инфоповоды для своих «газет». Значит, можно было сходить на один понравившейся мастер-класс, а о других прочитать на стендах соперников. Удобно, не правда ли?

Скорее всего, у Вас возник вопрос: «Почему же фестиваль журналистики называется “Пингвины пера”?» Ответ на него прост: профессиональных журналистов величают «акулами пера», а подрастающее и немного неумелое поколение - пингвины. В природе пингвины отличаются морозоустойчивостью, а «пингвины пера» - трудолюбием. Патагонский пингвин может плыть 2-3 недели с небольшими перерывами на отдых, а начинающий журналист способен работать 2-3 дня почти без сна и набирать тексты объемом 1500 знаков за 15 минут.

Анастасия Акишенко
фото предоставлены автором

Фестиваль "Пингвины пера"
Фестиваль "Пингвины пера"
Фестиваль "Пингвины пера"
Фестиваль "Пингвины пера"
Фестиваль "Пингвины пера"

Сегодня, 18:48; Опубликовал: Евгения Иванова; Рубрика: Вне учебы; Просмотров: 111;
Подразделение: Медиастудия «Аллегро»

Авторизуйтесь ВКонтакте, чтобы иметь возможность оставить комментарий на этой странице.
Сервис комментариев, опросов предоставлен сайтом ВКонтакте. Модерация сообщений проводится два раза в сутки.
Мнение посетителей может не совпадать с точкой зрения администрации ВолгГМУ.

Личный кабинет

Ближайшие события

Экспорт в iCal (Beta)

Топ 5 новостей за неделю

Топ 5 новостей за месяц

Лучшие авторы в марте

  1. Светлана Клейносова
  2. Тамара Исмаилова
  3. Ульяна Молокова
  4. Евгения Конченко
  5. Ирина Казимирова

Контактная информация

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

400131, Россия, г. Волгоград,
площадь Павших Борцов, д. 1

Телефон: +7 (8442) 38-50-05
Приёмная комиссия: +7 (8442) 53-23-33
Foreign Department: +7 (8442) 38-30-28

http://www.volgmed.ru
1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd,
400131, Russian Federation

Статистика посещений

Яндекс.Метрика
Copyright © 2007-2017 Волгоградский государственный медицинский университет - Все права защищены