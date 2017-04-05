Медицина и журналистика. Есть ли пересечение? Казалось бы, совершенно два разных направления. Однако 7 девушек из Волгоградского медицинского университета доказали обратное на XII открытом фестивале молодёжной журналистики «Пингвины пера». Завоевать главный приз - звание «Лучший журналист» в студенческой группе удалось Елене Сухоруковой.

На протяжении трёх дней Московский государственный институт культуры радушно открывал двери для юных журналистов. Атмосфера фестиваля с каждым днём накалялась. И это понятно. Ведь в Москву приехали показать себя и школьники, и студенты из различных уголков нашей огромной Родины. Всего 52 команды, около 300 участников.

Думаете, в МГИК «слетелись пингвины» лишь из профильных учреждений. Ошибаетесь! Девушки из команды «ALLEGRO-info» не побоялись приехать на фестиваль журналистики. Помимо девушек-медиков на фестивале присутствовала команда Московского университета путей сообщений. Наталья Чернышова, председатель жюри студенческой группы, председатель Союза журналистов Подмосковья, подчеркнула это в своем выступлении: «Не может не радовать тот факт, что интерес к медиа-сфере проявляют студенты непрофильных вузов. В наше время — это закономерно. Ведь владеть навыками медиа полезно для любых профессий. Студентам интересно проявлять себя с разных сторон и обозначать свою активную гражданскую позицию. Фестиваль - замечательная возможность погружения в эту среду для отработки специальных навыков и своеобразной профориентации».

Три дня интенсивной работы в режиме «нон-стоп». Времени на физиологические потребности нет. Каждый из участников старался в своих статьях отразить мастерство слова и лаконичность переходов от предложения к предложению. Ради чего? Главный приз для школьников в номинации «Лучший журналист» - сертификат от МГИК с дополнительными баллами, которые прибавятся к общей сумме при поступлении. Вознаграждение для победителя-студента - стажировка на канале Life. Победители других номинаций получили сертификаты на обучение в медиашколе АиФ и Школе мультимедийной журналистики, а еще книги, гаджеты, цветы и сладкие подарки.

Никто и представить не мог, что в номинации «Лучший журналист» в студенческой группе победит девушка-медик из Волгограда Елена Сухорукова: «Моя победа - огромная неожиданность! Ведь я, в первую очередь, будущий врач. Было непросто конкурировать с ребятами, для кого журналистика - будущая профессия. Но я вкладывала душу в статьи. Были те, кто меня вдохновлял выкладываться на полную мощность. И, конечно же, моя команда – мощь. Надеюсь получить колоссальный опыт на стажировках и перенести всё, чему меня научат в наш пресс-центр».

Немного о фестивале молодежной журналистики «Пингвины пера». Основные задачи - творческая и обучающая. Каждый из участников самостоятельно искал информационный повод для написания статьи на любую тему. Затем работу размещали на стенде команды. По окончании рабочего времени фестиваля профессиональное жюри, состоящее из редакторов, руководителей и преподавателей журналистики выбрало победителей в номинациях «Лучшая редакция», «Лучший журналист», «Лучший стенд», «Лучшее домашнее задание» и «Лучший Instagram».

Также в течение 6 часов второго дня фестиваля участники посетили 3 семинара на выбор от корифеев журналистики. Некоторые столкнулись с проблемой: интересующие мастер-классы проводились в одно и то же время. Как быть? Посещая обучающие семинары, участники находили инфоповоды для своих «газет». Значит, можно было сходить на один понравившейся мастер-класс, а о других прочитать на стендах соперников. Удобно, не правда ли?

Скорее всего, у Вас возник вопрос: «Почему же фестиваль журналистики называется “Пингвины пера”?» Ответ на него прост: профессиональных журналистов величают «акулами пера», а подрастающее и немного неумелое поколение - пингвины. В природе пингвины отличаются морозоустойчивостью, а «пингвины пера» - трудолюбием. Патагонский пингвин может плыть 2-3 недели с небольшими перерывами на отдых, а начинающий журналист способен работать 2-3 дня почти без сна и набирать тексты объемом 1500 знаков за 15 минут.

Анастасия Акишенко

фото предоставлены автором