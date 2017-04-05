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Администрация ВолгГМУ информирует о дополнительных днях отдыха - праздничных днях - в мае 2017:
Таким образом дополнительными днями отдыха в 2017 году являются праздничные дни: 1, 8 и 9 мая. Остальные дни - по учебному расписанию и рабочему графику.
Сегодня, 11:47; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 1043;
Подразделение: Руководство ВолгГМУ
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Ближайшие события
14.04.17 17:00 Заседание СНО кафедры госпитальной терапии
23.04.17 10:00 День открытых дверей - 2017
26.05.17 09:00 Конференция по медицинскому туризму, 2017
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