Администрация ВолгГМУ информирует о дополнительных днях отдыха - праздничных днях - в мае 2017:

1 мая - Праздник Весны и Труда, День международной солидарности трудящихся;

День международной солидарности трудящихся; 8 мая - на эту дату - перенос с новогодних каникул (согласно Постановлению Правительства)

9 мая - День Победы.

Таким образом дополнительными днями отдыха в 2017 году являются праздничные дни: 1, 8 и 9 мая. Остальные дни - по учебному расписанию и рабочему графику.