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май 2017

Администрация ВолгГМУ информирует о дополнительных днях отдыха - праздничных днях - в мае 2017:

  • 1 мая - Праздник Весны и Труда, День международной солидарности трудящихся;
  • 8 мая - на эту дату - перенос с новогодних каникул (согласно Постановлению Правительства)
  • 9 мая - День Победы.

Таким образом дополнительными днями отдыха в 2017 году являются праздничные дни: 1, 8 и 9 мая. Остальные дни - по учебному расписанию и рабочему графику.

Сегодня, 11:47; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 1043;
Подразделение: Руководство ВолгГМУ

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