Уважаемые коллеги! С 10 апреля приглашаются для получения удостоверений слушатели, успешно завершившие следующие образовательные программы курсов ПК:

«Технологии профессионально-ориентированного обучения» (108 ч). Даты проведения: 16.01.2017 – 04.02.2017.

«Актуальные проблемы управления образовательным процессом» (72 ч). Даты проведения: 20.02.2017 – 11.03.2017.

«Использование интерактивного оборудования и современного программного обеспечения в учебном процессе» (36 ч). Даты проведения: 02.2017 – 11.03.2017.

«Проблемы научно-исследовательской деятельности научно-педагогических работников». Даты проведения: 03.2017 – 25.03.2017.

Выдача производится специалистом по УМР Дарьей Дмитриевной Жученко.

Расписание:

Понедельник - пятница.

С 15:00 до 17:00.

По адресу: ул. Козловская 45-а, каб. 2-12.

При себе иметь служебное удостоверение!

По вопросам обращаться к специалисту по УМР Дарье Дмитриевне Жученко:

• тел.: (8442) 97-14-16, +7-927-543-84-98

• е-mail: kvolggmu@mail.ru