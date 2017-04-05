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Лента новостей

Правовые основы

Уважаемые коллеги! С 10 апреля приглашаются для получения удостоверений слушатели, успешно завершившие следующие образовательные программы курсов ПК:

  • «Технологии профессионально-ориентированного обучения» (108 ч). Даты проведения: 16.01.2017 – 04.02.2017.
  • «Актуальные проблемы управления образовательным процессом» (72 ч). Даты проведения: 20.02.2017 – 11.03.2017.
  • «Использование интерактивного оборудования и современного программного обеспечения в учебном процессе» (36 ч). Даты проведения: 02.2017 – 11.03.2017.
  • «Проблемы научно-исследовательской деятельности научно-педагогических работников». Даты проведения: 03.2017 – 25.03.2017.

Выдача производится специалистом по УМР Дарьей Дмитриевной Жученко.

Расписание:
Понедельник - пятница. 
С 15:00 до 17:00. 
По адресу: ул. Козловская 45-а, каб. 2-12.

При себе иметь служебное удостоверение!

По вопросам обращаться к специалисту по УМР Дарье Дмитриевне Жученко:
• тел.: (8442) 97-14-16, +7-927-543-84-98
• е-mail: kvolggmu@mail.ru

Сегодня, 12:19; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 84;
Подразделение: Кафедра социальной работы с курсом педагогики и образовательных технологий дополнительного профессионального образования

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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

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