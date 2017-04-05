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Уважаемые коллеги! С 10 апреля приглашаются для получения удостоверений слушатели, успешно завершившие следующие образовательные программы курсов ПК:
Выдача производится специалистом по УМР Дарьей Дмитриевной Жученко.
Расписание:
При себе иметь служебное удостоверение!
По вопросам обращаться к специалисту по УМР Дарье Дмитриевне Жученко:
Сегодня, 12:19; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 84;
Подразделение: Кафедра социальной работы с курсом педагогики и образовательных технологий дополнительного профессионального образования
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Ближайшие события
14.04.17 17:00 Заседание СНО кафедры госпитальной терапии
23.04.17 10:00 День открытых дверей - 2017
26.05.17 09:00 Конференция по медицинскому туризму, 2017
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
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