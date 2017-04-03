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30 марта в Стоматологической поликлинике ВолгГМУ прошел мастер-класс «Лазерная стоматология – ключ к комфорту, статусу, успеху», в рамках Нижневолжского стоматологического форума и научно-практической конференции «Стоматология. Достижения науки и практики – 2017».
Данное мероприятие было аккредитовано в системе непрерывного медицинского образование (НМО) по четырем стоматологическим специальностям. Организаторами мастер-класса выступили Волгоградский государственный медицинский университет (ВолгГМУ), Волгоградская региональная ассоциация стоматологов (ВРАС) и Комитет здравоохранения Волгоградской области.
Опытный лектор Я.В. Филатов (главный врач стоматологической клиники «Лазер Смайл», г. Самара) показал возможности гиперкинетического и диодного лазеров, применяемых в разных областях стоматологии. Все оборудование было привезено с собой командой лектора, и в ходе мастер-класса участники смогли попробовать на нем поработать.
Стоит отметить, что члены ВРАС, преподаватели кафедр ВолгГМУ, а также клинические ординаторы и аспиранты получили возможность посетить данное мероприятие абсолютно бесплатно.
По окончании мастер-класса все участники смогли задать возникшие вопросы лектору и обсудить практические нюансы.
А.В.Михальченко
Сегодня, 11:22; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 1;
Подразделение: Стоматологическая поликлиника ВолгГМУ
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