Для слабовидящих | RSS | English
Главная страница »» Новости сайта »» Мастер-класс: Лазерная стоматология – ключ к комфорту, статусу, успеху

Лента новостей

Мастер-класс: Лазерная стоматология – ключ к комфорту, статусу, успеху

30 марта в Стоматологической поликлинике ВолгГМУ прошел мастер-класс «Лазерная стоматология – ключ к комфорту, статусу, успеху», в рамках Нижневолжского стоматологического форума и научно-практической конференции «Стоматология. Достижения науки и практики – 2017».

Данное мероприятие было аккредитовано в системе непрерывного медицинского образование (НМО) по четырем стоматологическим специальностям. Организаторами мастер-класса выступили Волгоградский государственный медицинский университет (ВолгГМУ), Волгоградская региональная ассоциация стоматологов (ВРАС) и Комитет здравоохранения Волгоградской области.

Опытный лектор Я.В. Филатов (главный врач стоматологической клиники «Лазер Смайл», г. Самара) показал возможности гиперкинетического и диодного лазеров, применяемых в разных областях стоматологии. Все оборудование было привезено с собой командой лектора, и в ходе мастер-класса участники смогли попробовать на нем поработать.

Стоит отметить, что члены ВРАС, преподаватели кафедр ВолгГМУ, а также клинические ординаторы и аспиранты получили возможность посетить данное мероприятие абсолютно бесплатно.

По окончании мастер-класса все участники смогли задать возникшие вопросы лектору и обсудить практические нюансы.

А.В.Михальченко
Фото из архива поликлиники

 

Сегодня, 11:22; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 1;
Подразделение: Стоматологическая поликлиника ВолгГМУ

Личный кабинет

Ближайшие события

Экспорт в iCal (Beta)

Топ 5 новостей за неделю

Топ 5 новостей за месяц

Лучшие авторы в марте

  1. Светлана Клейносова
  2. Тамара Исмаилова
  3. Ульяна Молокова
  4. Евгения Конченко
  5. Ирина Казимирова

Контактная информация

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

400131, Россия, г. Волгоград,
площадь Павших Борцов, д. 1

Телефон: +7 (8442) 38-50-05
Приёмная комиссия: +7 (8442) 53-23-33
Foreign Department: +7 (8442) 38-30-28

http://www.volgmed.ru
1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd,
400131, Russian Federation

Статистика посещений

Яндекс.Метрика
Copyright © 2007-2017 Волгоградский государственный медицинский университет - Все права защищены