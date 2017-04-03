28 февраля 2017 года состоялось вручение дипломов 18 начинающим предпринимателям – победителям программы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» («УМНИК») фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, которые получили гранты в размере 250 тысяч рублей в год на 2 года. Проекты были представлены по пяти направлениям: информационные технологии медицины будущего, современные материалы и технологии их создания, новые приборы и аппаратные комплексы, биотехнологии.

Основными критериями, по которым проходила экспертная оценка работ, были научная новизна, актуальность идеи, техническая значимость продукции, а главное – перспектива коммерциализации.

Продолжительность программы «УМНИК» составляет 2 года, по истечении которых победителями программы должна будет подана заявка на регистрацию прав на результаты интеллектуальной деятельности, разработан бизнес-план инновационного проекта, пройдена преакселерационная программа, а также обеспечено развитие проекта в части коммерциализации результатов НИР.

Поздравляем победителей Программы – представителей ВолгГМУ:

Гамлет Рудольфович Арутюнов – «Разработка прототипа стоматологической платформы для лечения пациентов, передвигающихся с помощью инвалидной коляски» (направление «Медицина будущего»).

– «Разработка прототипа стоматологической платформы для лечения пациентов, передвигающихся с помощью инвалидной коляски» (направление «Медицина будущего»). Анна Александровна Киселева – «Разработка универсального эндоскопического манипулятора для остановки интраоперационного кровотечения местными гемостатическими средствами различных лекарственных форм при выполнении малоинвазивных вмешательств» (направление «Новые приборы и аппаратные комплексы).

– «Разработка универсального эндоскопического манипулятора для остановки интраоперационного кровотечения местными гемостатическими средствами различных лекарственных форм при выполнении малоинвазивных вмешательств» (направление «Новые приборы и аппаратные комплексы). Федор Николаевич Жаркин – «Разработка самораскрывающегося Т-образного стент-графт-протеза для артериализации аорто-подвздошного артериального сегмента» (направление «Медицина будущего»).

– «Разработка самораскрывающегося Т-образного стент-графт-протеза для артериализации аорто-подвздошного артериального сегмента» (направление «Медицина будущего»). Анастасия Михайловна Шевелева – «Разработка алгоритма прогнозирования показателя ригидности сосудистой стенки у детей и подростков» (направление «Медицина будущего»).

Желаем дальнейших успехов в реализации научно-инновационных идей!

Будем надеяться, что все проекты найдут успешное применение в медицинской практике.

А. Н. Долецкий, начальник отдела грантов

и научно-исследовательских программ ВолгГМУ, д.м.н.

Фото: Денис Поликарпов, архив победителей.