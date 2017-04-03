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Главная страница »» Новости сайта »» УМНИК: Молодые инноваторы ВолгГМУ стали победителями конкурса

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У.М.Н.И.К.

28 февраля 2017 года состоялось вручение дипломов 18 начинающим предпринимателям – победителям программы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» («УМНИК») фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, которые получили гранты в размере 250 тысяч рублей в год на 2 года. Проекты были представлены по пяти направлениям: информационные технологии медицины будущего, современные материалы и технологии их создания, новые приборы и аппаратные комплексы, биотехнологии.

Основными критериями, по которым проходила экспертная оценка работ, были научная новизна, актуальность идеи, техническая значимость продукции, а главное – перспектива коммерциализации.

Продолжительность программы «УМНИК» составляет 2 года, по истечении которых победителями программы должна будет подана заявка на регистрацию прав на результаты интеллектуальной деятельности, разработан бизнес-план инновационного проекта, пройдена преакселерационная программа, а также обеспечено развитие проекта в части коммерциализации результатов НИР.

Поздравляем победителей Программы – представителей ВолгГМУ:

Анастасия Михайловна Шевелева
Гамлет Рудольфович Арутюнов
Анна Александровна Киселева
Федор Николаевич Жаркин

  • Гамлет Рудольфович Арутюнов – «Разработка прототипа стоматологической платформы для лечения пациентов, передвигающихся с помощью инвалидной коляски» (направление «Медицина будущего»).
  • Анна Александровна Киселева – «Разработка универсального эндоскопического манипулятора для остановки интраоперационного кровотечения местными гемостатическими средствами различных лекарственных форм при выполнении малоинвазивных вмешательств» (направление «Новые приборы и аппаратные комплексы).
  • Федор Николаевич Жаркин – «Разработка самораскрывающегося Т-образного стент-графт-протеза для артериализации аорто-подвздошного артериального сегмента» (направление «Медицина будущего»).
  • Анастасия Михайловна Шевелева – «Разработка алгоритма прогнозирования показателя ригидности сосудистой стенки у детей и подростков» (направление «Медицина будущего»).

Желаем дальнейших успехов в реализации научно-инновационных идей!
Будем надеяться, что все проекты найдут успешное применение в медицинской практике.

 

А. Н. Долецкий, начальник отдела грантов
и научно-исследовательских программ ВолгГМУ, д.м.н.

Фото: Денис Поликарпов, архив победителей.

Сегодня, 10:16; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 35;
Подразделение: Отдел грантов и научно-исследовательских программ

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