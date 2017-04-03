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28 февраля 2017 года состоялось вручение дипломов 18 начинающим предпринимателям – победителям программы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» («УМНИК») фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, которые получили гранты в размере 250 тысяч рублей в год на 2 года. Проекты были представлены по пяти направлениям: информационные технологии медицины будущего, современные материалы и технологии их создания, новые приборы и аппаратные комплексы, биотехнологии.
Основными критериями, по которым проходила экспертная оценка работ, были научная новизна, актуальность идеи, техническая значимость продукции, а главное – перспектива коммерциализации.
Продолжительность программы «УМНИК» составляет 2 года, по истечении которых победителями программы должна будет подана заявка на регистрацию прав на результаты интеллектуальной деятельности, разработан бизнес-план инновационного проекта, пройдена преакселерационная программа, а также обеспечено развитие проекта в части коммерциализации результатов НИР.
Поздравляем победителей Программы – представителей ВолгГМУ:
Желаем дальнейших успехов в реализации научно-инновационных идей!
А. Н. Долецкий, начальник отдела грантов
Фото: Денис Поликарпов, архив победителей.
Сегодня, 10:16; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 35;
Подразделение: Отдел грантов и научно-исследовательских программ
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