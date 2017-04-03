«Docento discimus» (Обучая, учимся сами).

Сенека

3-7 апреля в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова проходила VIII Общероссийская конференция с международным участием «Неделя медицинского образования – 2017».

Делегатами ВолгГМУ на конференции были первый проректор В.Б. Мандриков, проректор по учебной работе С.В. Поройский, директор Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала ВолгГМУ В.Л. Аджиенко, заместитель директора ПМФИ по учебной и воспитательной работе А.В. Воронков, декан педиатрического факультета Н.В. Малюжинская, декан факультета усовершенствования врачей О.В. Магницкая, руководитель направления подготовки «Медико-профилактическое дело» Л.П. Сливина, зав. кафедрой иностранных языков В.В. Жура, зав. кафедрой общественного здоровья и здравоохранения Т.С. Дьяченко, зав. курсом педагогики и образовательных технологий ДПО кафедры социальной работы А.И. Артюхина, главный врач ГБУЗ «Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн» О.В. Кириллов.

В первый день работы началась конференция с объединенного заседания Координационного совета по области образования «Здравоохранение и медицинские науки», Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов» и Совета деканов (директоров) медицинских факультетов (директоров) государственных университетов Минобрнауки России, на котором с докладом выступил ректор ВолгГМУ, академик РАН В.И. Петров.

4 апреля состоялось торжественное открытие с участием ректора Сеченовского университета П.В. Глыбочко, директора Департамента медицинского образования и кадровой политики Министерства здравоохранения Российской Федерации Т.В. Семеновой, председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по социальной политике В.В. Рязанского, президента Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Л.М. Рошаля и заместителя Министра образования и науки Российской Федерации Л.М. Огородовой.

Перед открытием состоялась церемония награждения Ежегодной премией в сфере медицинского и фармацевтического образования России по итогам 2016 года «За лучшую практику учебно-методического сопровождения образовательных программ», лауреатом которой был признан коллектив авторов кафедры общественного здоровья и здравоохранения ВолгГМУ во главе с профессором В.И. Сабановым. Полученная награда стала очередным подтверждением выдающихся заслуг Валерия Ивановича и коллег в разработке учебных и справочных пособий для подготовки медицинских кадров.

В рамках конференции представители медицинских вузов и организаций СПО регионов России, профессионального сообщества и государственных структур обсудили актуальные вопросы развития, оценки качества, аккредитации, разработки профстандартов медицинских специалистов.

В Конгресс-центре университета размещалась выставка медицинских и образовательных технологий, симуляционного оборудования и наглядных учебных пособий, оборудования для практического оснащения рабочих станций первичной аккредитации врачей по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Фармация».

Насыщенная программа конференции, включавшая в себя семинары, мастер-классы, симпозиумы, совещания и дискуссии, способствовала обмену опытом между российскими и зарубежными коллегами и отразила перемены в российском медицинском образовании для развития здравоохранения России.

Т.С. Дьяченко, заведующая кафедрой

общественного здоровья и здравоохранения ВолгГМУ

Фото: автор, В.Л. Аджиенко,

сайт Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

