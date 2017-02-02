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Традиционно с началом весеннего семестра в Волгоградском медуниверситете стартует Школа вожатых. Организационный сбор состоится уже в эту пятницу в 18.00 по адресу ул. Козловская, 45А, ауд 2-17 (кафедра общей и клинической психологии ВолгГМУ).
Школа вожатых - это теоретические и практические занятия, на которых вы получите основные знания, необходимые для работы в детском лагере. Прохождение этого курса обеспечит вас путевкой в незабываемое лето вместе с педагогическим отрядом «Первый» - победителем конкурса на звание лучшего педотряда Волгоградской области.
«Первый» уже четвертый год подряд сотрудничает с ВолгГМУ и ежегодно отправляет на работу в детские оздоровительные лагеря на море более 100 студентов нашего университета. Ребята с удовольствием меняют душный город на морской пейзаж. Пройти практику, найти новых друзей, полюбить детей, прожить месяц на море, подзаработать, стать коммуникабельней - далеко не полный список целей, ради которых стоит отправиться в лучшие здравницы Черноморского побережья. Студенты разных курсов и факультетов нашего университета и еще десятки из разных вузов России, в том числе и медицинских, объединяются одной целью - сделать лето детей запоминающимся. Процесс конечно трудоемкий, но каждая детская улыбка, каждая вожатская шутка, каждое «спасибо» остаются в памяти надолго. Стараясь сделать детский отдых насыщенным, вожатые наполняют свою жизнь сотней эмоций и тысячей эндорфинов в крови. Вот он - секрет идеального лета!
Помимо выполнения педагогических обязанностей, ребята становятся неотъемлемой частью лечебно-оздоровительного процесса. А студентам факультета «Социальная работа и клиническая психология» засчитывается летняя практика и оформляются необходимые характеристики. Не пропусти возможность ярко провести свое лето!
Приходи на Школу вожатых!
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Сегодня, 17:36; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 10;
Подразделение: Объединенный профком сотрудников и студентов
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Ближайшие события
Завтра, 09:00 Региональный этап всероссийской олимпиады по Биологии
14.03.17 18:00 Организационное собрание семинара по массажу
25.03.17 09:00 VIII Олимпиада по терапевтической стоматологии
26.05.17 09:00 Конференция по медицинскому туризму, 2017
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