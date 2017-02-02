С 24 по 26 января 2017 года в Москве, на базе ГБОУ ДПО «Всероссийский учебно-научно-методический центр по непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию» Минздрава России, прошли курсы повышения квалификации «Особенности организации учебного процесса по физической культуре в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования». Были рассмотрены наиболее актуальные вопросы по проблемам формирования Учебно-методических комплексов и Рабочих программ по дисциплинам «Физическая культура», «Прикладная физическая культура», «Физическая культура для лиц с ограничениями жизнедеятельности и здоровья»; дисциплины по выбору «Пути формирования ЗОЖ» в соответствии с ФГОС ВО 3+ и ФГОС СПО 3+.

В курсах приняли участие 56 представителей учреждений высшего и среднего профессионального образования из разных уголков России. Из них работают в вузах 45 человек, в ссузах – 11.

Открылись курсы выступлениями председателя научно-методического совета по физической культуре Министерства образовании науки России, д.п.н., профессора С. И. Филимоновой «О совершенствовании физического воспитания в образовательных учреждениях РФ» и д.п.н., профессора В.Б. Мандрикова «Дисциплина «Физическая культура» в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования».

Все участники курсов проходили повышение квалификации в среднем 5 раз (кратность от 1 до 8). Каждый день был насыщен лекционными и практическими занятиями, которые проводились достаточно интенсивно - с 8 до 19 часов и с 40-минутным перерывом на обед.

Большая часть курсов была посвящена практическому разделу учебной программы по физической культуре. Прошли мастер-классы по оздоровительной функциональной тренировки, силовому функциональному тренингу, различным оздоровительным методикам при заболеваниях опорно-двигательного аппарата (плоскостопие, остеохондроз, сколиоз). Также были рассмотрены различные методики миофасциального расслабления, проприоцептивной нервно-мышечной поддержки при организации занятий по физической культуре и тренировочном процессе для регулирования психоэмоционального состояния. Курсанты учились составлять комплексы занятий с элементами функциональной тренировки, практиковались в разработке опорных таблиц и схем по дисциплине «Физическая культура», правильно формировать тестовые задания для студентов.

С 2012 года преподаватели кафедры физической культуры и здоровья ВолгГМУ, под руководством заведующего - д.п.н., профессора Виктора Борисовича Мандрикова, регулярно проводят эти краткосрочные курсы, которые из года в год набирают свою популярность.

Своим опытом в области оздоровительной физической культуры студентов поделились старшие преподаватели кафедры физической культуры и здоровья ВолгГМУ Виктория Олеговна Аристакесян, к.б.н. Мария Петровна Мицулина, доцент, к.б.н. Ирина Анатольевна Ушакова.

Для Всероссийских курсов повышения квалификации по дисциплине «Физическая культура» преподавателями кафедры ФКиЗ ВолгГМУ была разработана Рабочая тетрадь, предназначенная для оказания помощи курсантам в более продуктивном овладении новыми знаниями в области анатомии и физиологии, связанных с функциональной тренировкой, йогой, пилатес и другими видами двигательной активности. В пособии подробно приводится анатомо-физиологическое обоснование всех видов двигательной активности. В виде рисунков наглядно представлены изменения, происходящие в костно-мышечной системе при нарушении функций опорно-двигательного аппарата. Рабочая тетрадь содержит специальные задания, с помощью которых преподаватель во время курсов самостоятельно составлял комплексы упражнений при различных отклонениях в состоянии здоровья, используя всевозможные средства и методы оздоровительной физической культуры.

В конце каждого рабочего дня курсов организовывались «круглые столы», где преподаватели делились своими наработками в области физической культуры студентов медицинских и фармацевтических вузов и СПО России, обсуждались сложности в проведении и организации занятий для студентов групп ЛФК, затрагивались вопросы по подготовки студентов к сдачам норм ГТО. В процессе общения были выявлены объективные трудности, например:

отсутствие Примерных программ по дисциплинам «Физическая культура», «Прикладная физическая культура», «Физическая культура для лиц с ограничениями жизнедеятельности и здоровья»;

разногласие между формированием Рабочих программ в реалии образовательного учреждения и аттестационных требований;

отсутствие единых требований к формированию УМКД

проблемы в организации медицинского обследования у студентов;

проблемы реализации и контроля самостоятельного раздела в Рабочей программе СПО.

В конце курсов всем участникам были выданы удостоверения о повышении квалификации.

В рамках Всероссийских курсов повышения квалификации преподавателей физической культуры высших и средних специальных образовательных учреждений проходило очередное заседание профильной Учебно-методической комиссии по физической культуре «Учебно-методическое объединение по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России». На заседании рассматривались отчет о проведении мероприятий в 2016 году и план на 2017 год . Наиболее значимыми вопросами на заседании комиссии стали:

проведение фестиваля студентов медицинских и фармацевтических вузов «Физическая культура и спорт –вторая профессия врача»;

проведение открыто публичного Всероссийского конкурса образовательных учреждений высшего образования Минздрава России на звание «ВУЗ здорового образа жизни»;

проведение открытых чемпионатов вузов Минздрава России по плаванию, дзю-до, футболу и кикбоксингу;

проведение Всероссийской научно-практической конференции по актуальным вопросам физической культуры и спорта.

М.П. Мицулина, старший преподаватель кафедры

физической культуры и здоровья ВолгГМУ, к.б.н.

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