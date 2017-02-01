Ко дню Российской науки - Леонардо XX века

Мы дети Космоса. И наш Родимый Дом

Так спаян Общностью и неразрывно прочен,

Что чувствуем себя мы слитыми в одном,

Что в каждой точке Мир — весь мир сосредоточен...

А. Л. Чижевский

В нашем мире нет случайностей… 8 февраля - День российской науки. 120 лет назад в этот день родился Александр Леонидович Чижевский - историк и философ, основатель гелио- и космобиологии, философ, поэт и художник. Его именовали русским Леонардо да Винчи своего века. В 1930 году в Нью-Йорке, на I Международном конгрессе по биофизике и биокосмологии, А.Л.Чижевский был избран почетным президентом. В принятом Меморандуме он был назван основоположником новых отраслей знаний о человеке за широту научных интересов, которые простирались от глубин живой клетки до Солнца. А ему было тогда только 42 года, и он входил в пору творческого расцвета…

Будущий ученый родился в 1897 году в небольшом посаде Цехановец близ Гродно, в семье артиллерийского офицера Леонида Васильевича Чижевского. Отец много внимания уделял воспитанию и образованию сына. Заметив склонность его к занятиям наукой, он оборудовал дома настоящую лабораторию, которую Александр Леонидович Чижевский считал истоком своей научной деятельности. С детства его влекли также и гуманитарные науки, и увлечения поэзией и живописью будут сопровождать Чижевского всю жизнь.

Семья по нескольку месяцев проживала в самых разных городах России и за границей, в том числе и в Париже. А в 1913 году Чижевские надолго осели в Калуге. Этот город сыграл решающую роль в судьбе ученого - здесь началась его настоящая научная биография. Александр Чижевский писал впоследствии, что судьбоносное значение для формирования его научных интересов имело знакомство и тесная дружба с Константином Эдуардовичем Циолковским. Взгляд мыслителя был устремлен в глубины космоса, и, возможно, под его влиянием уже в 1914 году Чижевский начинает изучать влияние активности Солнца на биологическую и социальную сферу нашей планеты. Другая тема его исследований – влияние на живые организмы искусственно ионизированного воздуха. В 1915 году Александр Леонидович Чижевский поступает сразу в два высших учебных заведения: в Московский коммерческий институт и Московский археологический институт. Так воплотился его интерес к различным сторонам жизни человека: на одном курсе он изучает точные науки – физику и математику, на другом – гуманитарные.

В 1917 году в Москве были обнародованы две работы на соискание начального научного звания: «Русская лирика XVII века» и «Эволюция физико-математических наук в древнем мире». Соискатель кандидатского звания - Чижевский Александр Леонидович. Биография молодого ученого прерывалась участием в Первой мировой войне. В 1916 году он добровольцем воевал на Галицийском фронте, служил разведчиком минометного подразделения, был награжден Георгиевским крестом и получил ранение. Еще в начале войны Александр Леонидович Чижевский установил взаимосвязь между изменениями солнечной активности и событиями на Земле. Ожесточенность военного конфликта в Европе, как он выяснил, возрастала в периоды прохождения через центральный меридиан главной звезды нашей системы максимального количества солнечных пятен. Потом он внимательно изучил древние летописи разных народов в поисках подтверждения этой закономерности в истории. Результатом стала успешная защита им в 1918 году докторской диссертации на эту тему. Главный вывод молодого ученого был почти шокирующим: цикличность солнечной активности точно соответствует периодам глобальных изменений в биосфере Земли и в ходе жизненных и общественно-политических процессов. Влиянию космоса были подвержены многие грани существования человеческой цивилизации: частота психических заболеваний и массовых эпидемий, урожайность и экономические кризисы, появление новых научных теорий и возникновение войн и революций.

В последующие годы исследователь продолжает образование, занимаясь одновременно на двух факультетах Московского Госуниверситета: медицинском и физико-математическом. Он разрабатывает теорию электрообмена в живых организмах, проводя эксперименты в домашней лаборатории в Калуге, сделав открытие о влиянии легких отрицательно заряженных аэроионов на организм человека и животных, работает над установкой для производства данных частиц, получившей в дальнейшем название «люстра Чижевского». При этом он поэт, председатель отделения Всероссийского поэтического союза. Книги его, вышедшие в те годы, – это и «Физические факторы исторического процесса» (1924), и «Тетрадь стихотворений» (1919). О его литературных опытах положительно отзывались Максимилиан Волошин и Павел Флоренский, Маяковский и Валерий Брюсов, Алексей Толстой и Вячеслав Иванов. Художники-профессионалы отмечали неординарность его акварельных пейзажей. Единство научных воззрений и творческого осмысления общности человека и космоса – этим отличался ученый и поэт Чижевский.

Круг научных интересов Александра Чижевского охватывал многие научные и практические отрасли: зоопсихологию, гелиобиологию, аэороионизацию, ионификацию, биофизику, космическую биологию, гематологию, структурный анализ крови, технологию электроокраски и многие другое. Его работа была высоко оценена коллегами, но в большинстве своем это были зарубежные ученые.

В сталинские времена А. Л. Чижевский оказался в числе репрессированных. В 1942 году он был осужден по пресловутой 58-й статье УК. После этого он в течение 8 лет перемещался по разным пунктам огромного ГУЛАГа. Этому предшествовали долгие года травли, навешивание ярлыков мракобеса и солнцепоклонника, когда в печати громили идеи Чижевского о влиянии космической энергии на биосферу Земли, преследовали сторонников этой теории и изымали из печати книги автора. Только в 1950 году он был освобожден и впоследствии реабилитирован.

Главной заслугой Александра Леонидовича Чижевского является то, что, несмотря на гонения, в течение всей своей жизни он настойчиво шел к своей цели и в результате стал одним из основателей науки гелиобиологии. Он открыл законы влияния активности Солнца на определенные процессы в биосфере.

В полной мере научное наследие ученого было оценено только после его смерти. В 1965-м году Академия наук СССР образовала специальную комиссию, которая занялась изучением архивов А. Л. Чижевского. Жизнь подтвердила значение его пророческих открытий, его труды продолжают оставаться актуальными и сегодня.

Кто он - Чижевский Александр Леонидович? Биофизик, доказавший явную взаимосвязь энергии космоса и человеческой жизни? Философ, провозгласивший гармоничность и неизбежность такой взаимосвязи? Тонкий и неординарный поэт и живописец, произведения которого полны этой вселенской энергии?

Умер Чижевский в 1964 г. в Москве, но похоронен в Калуге, где в 2000 году открылся «Дом-музей А. Л. Чижевского».

Библиотека ВолгГМУ предоставляет Вашему вниманию как произведения самого ученого, так и литературу о его жизни и творчестве:

Чижевский А. Л. Биофизические механизмы реакции оседания эритроцитов / Чижевский А. Л., Казначеев В. П., Куликов В. Ю. ; АН СССР, Сиб. отд. ; под ред. В. П. Казначеева, В. Ю. Куликова . - Новосибирск : Наука, 1980 . - 177 с. : ил. Чижевский А. Л. Структурный анализ движущейся крови / Чижевский А. Л. - М. : Изд-во Акад. наук СССР , 1959 . - 474 с. : ил. Чижевский А. Л. Аэроионификация в народном хозяйстве / Чижевский А. Л., Погосов А. Г., Садовский Ф. Т. ; под общ. ред. и с предисл. А. Г. Погосова и Ф. Т. Садовского . - М. : Госпланиздат , 1960. - 758 с. : ил. Чижевский А. Л. В ритме солнца / Чижевский А. Л., Шишина Ю. Г. - М. : Наука , 1969. - 112 с. Ягодинский В. Н. Александр Леонидович Чижевский, 1897-1964 / Ягодинский В. Н., Казначеев В. П., Шабельников А. В. ; АН СССР; отв. ред. В. П. Казначеев, А. В. Шабельников . - М. : Наука , 1987. - 315 с. : ил. – (Научно-биографическая серия). Владимирский Б.М. Солнечно-биосферные связи. Полвека спустя после А. Л. Чижевского / Б. М. Владимирский // История и современность. - 2009. - № 2. - С. 119-131. Глухов А. Александр Леонидович Чижевский (1894-1964) - биофизик, изобретатель / А. Глухов // Университетская книга. - 2001. - № 9. - С. 50-56. Норман Г. Э. Активные формы кислорода и люстра Чижевского / Г. Э. Норман // Биохимия. - 2001. - № 1. - С. 123-127. https://45parallel.net/aleksandr_chizhevskiy/ http://fb.ru/article/236505/biofizik-aleksandr-leonidovich-chijevskiy-biografiya-dostijeniya-otkryitiya-i-nagradyi http://stuki-druki.com/authors/Chizhevskiy.php

Е. В. Спивакова, главный библиограф

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