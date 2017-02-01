С Днём российской науки!

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Лента новостей
8 февраля в нашей стране отмечается День российской науки. Администрация и коллектив Волгоградского государственного медицинского университета поздравляют руководство ВолгГМУ, учёных всех подразделений вуза, научных сотрудников, преподавателей и обучающихся, занимающихся и живущих наукой, с профессиональным праздником!
Желаем успехов в научно-исследовательской деятельности, нестандартности взглядов, инновационного мышления, нескончаемого потока творческого вдохновения, новых открытий, изобретений и интересных научных разработок, получения грантов и достойного признания ваших заслуг!
Сегодня, 08:25; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 4;
Подразделение: Руководство ВолгГМУ
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Ближайшие события
Завтра, 09:00 Региональный этап всероссийской олимпиады по Биологии
14.03.17 18:00 Организационное собрание семинара по массажу
25.03.17 09:00 VIII Олимпиада по терапевтической стоматологии
26.05.17 09:00 Конференция по медицинскому туризму, 2017
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