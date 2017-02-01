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С Днём российской науки!

8 февраля в нашей стране отмечается День российской науки. Администрация и коллектив Волгоградского государственного медицинского университета поздравляют руководство ВолгГМУ, учёных всех подразделений вуза, научных сотрудников, преподавателей и обучающихся, занимающихся и живущих наукой, с профессиональным праздником!

Желаем успехов в научно-исследовательской деятельности, нестандартности взглядов, инновационного мышления, нескончаемого потока творческого вдохновения, новых открытий, изобретений и интересных научных разработок, получения грантов и достойного признания ваших заслуг!

Сегодня, 08:25; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 4;
Подразделение: Руководство ВолгГМУ

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