Штаб студенческих отрядов ВолгГМУ формирует медицинский отряд для работы в летний период в ФГБОУ "Всероссийский детский центр "Орленок" (Туапсинский район), ДСОК «Жемчужина России» (Анапа), ДОЛ «Босоногий гарнизон» (Волгоградская область)

Условия: наличие сертификата.

Обращаться в профком: тел. 38-53-33, комн.5-05.