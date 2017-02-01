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Внимание! Объявление

Штаб студенческих отрядов ВолгГМУ формирует медицинский отряд для работы в летний период в ФГБОУ "Всероссийский детский центр "Орленок" (Туапсинский район), ДСОК «Жемчужина России» (Анапа), ДОЛ «Босоногий гарнизон» (Волгоградская область)

Условия: наличие сертификата.

Обращаться в профком: тел. 38-53-33, комн.5-05.

Сегодня, 18:31; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 3;
Подразделение: Объединенный профком сотрудников и студентов

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