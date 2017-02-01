Профком приглашает в ЦКЗ на концерты:

12 февраля 2017 года в 17.00 - симфонического оркестра (дирижер Сергей Стадлер, Санкт-Петербург, партия органа - В.Королевский),

симфонического оркестра (дирижер Сергей Стадлер, Санкт-Петербург, партия органа - В.Королевский), 17 февраля 2017 года в 18.30 - органной музыки (Д.Зарецкий) «И.С.Бах и органисты Парижских соборов».

Обращаться в профком ВолгГМУ по тел. (8442) 38-53-33 или в комн. 5-05.