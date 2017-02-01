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Главная страница »» Новости сайта »» Вниманию сотрудников и студентов ВолгГМУ – членов профсоюза!

Лента новостей

ЦКЗ Волгоград

Профком приглашает в ЦКЗ на концерты:

  • 12 февраля 2017 года в 17.00 - симфонического оркестра (дирижер Сергей Стадлер, Санкт-Петербург, партия органа - В.Королевский),
  • 17 февраля 2017 года в 18.30 - органной музыки (Д.Зарецкий) «И.С.Бах и органисты Парижских соборов».

Обращаться в профком ВолгГМУ по тел. (8442) 38-53-33 или в комн. 5-05.

Сегодня, 18:26; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 22;
Подразделение: Объединенный профком сотрудников и студентов

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