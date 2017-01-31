Учебный год в системе дополнительного профессионального педагогического образования (профессиональной переподготовки и повышения педагогической квалификации) преподавателей ВолгГМУ находится на экваторе: в течение осеннего семестра 2016/17 учебного года курсом педагогики и образовательных технологий ВолгГМУ было проведено 4 из 9 запланированных на год циклов. Обучение преподавателей-слушателей претерпело определённые изменения, с которыми и хотелось бы познакомить коллег.

Прежде всего, набор обучающихся преподавателей для цикла профессиональной переподготовки «Преподаватель высшей школы», 288 ч, осуществлялся только среди представителей клинических кафедр. Обучение по утверждённой программе включало лекционные и семинарские занятия (2 раза в неделю), педагогическую практику, самостоятельную внеаудиторную работу и написание выпускной квалификационной работы (ВКР). Практические занятия проводились по методике «воркшоп», что позволило преподавателям на себе апробировать широкий спектр инновационных педагогических технологий, причём для этого активно использовался компьютерный класс. Самостоятельная работа слушателей аккумулировалась в создание портфолио, что способствовало освоению современной технологии накопления и систематизации информации, выработке навыков рефлексии педагогической деятельности.

В процессе педагогической практики, слушатели помимо проведения занятий проводили экспериментальную апробацию внедренных педагогических технологий, основанную на плане эксперимента по классификации Дж. Кемпбелла., а полученные результаты докладывали на методическом совещании своей кафедры. Для преподавателей, обучающихся по программе «Преподаватель высшей школы» был реализован и такой принцип обучения будущего как событийное образование. Региональный круглый стол «Теоретические аспекты педагогического эксперимента», проведенный совместно с учёными из ВГСПУ стал Событием – погрузил слушателей в глубины методики научно-педагогического исследования, позволил посмотреть на внедрение новых технологий в обучение студентов под другим углом зрения, с позиции их эффективности, что, безусловно, способствовало повышению уровня профессиональной компетентности участников в педагогической сфере, а также помогло в планировании и подготовке ВКР.

Среди ВКР, представленных на публичную защиту, особое внимание обратили на себя такие работы, как «Активизация мотивации студентов на основе проектного обучения в процессе преподавания дисциплины «Профилактика и Коммунальная стоматология» (ассистент кафедры стоматологии детского возраста Н.В.Матвиенко), «Разработка рабочей тетради для студентов медицинских вузов специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология» по дисциплине оториноларингология» (ассистент кафедры оториноларингологии Г.П.Беркалиева), «Телекоммуникационные технологии в обучении студентов по дисциплине биоинформатика» (лаборант кафедры фармакология В.В.Ворфоломеева), «Инновационные виды самостоятельной работы студентов по дисциплине «Биоинформатика» с применением программного обеспечения и электронной образовательной среды» (старший лаборант кафедры фармакологии Л.Р.Яналиева), «Организация лекции с использованием интерактивных методов обучения» (ассистент кафедры госпитальной хирургии В.В.Ерофицкая), «Особенности применения проблемного обучения в подготовке студентов по дисциплине «стоматология ортопедическая» (ассистент кафедры ортопедической стоматологии В.А.Степанов). По итогам конференции было организовано межкафедральное научное взаимодействие – опубликовано более 15 статей в рецензируемых журналах по тематике педагогики высшей школы.

Впервые курсом педагогики и образовательных технологий был реализован цикл повышения квалификации «Использование системы дистанционного обучения «Moodle», 36 ч, при участи доцента каф. "Биотехнические системы и технологии», к.ф.-м.н. заведующего Центром дистанционных и виртуальных образовательных технологий М.В. Петрова.

Данный цикл будет проводиться ежегодно, технология проведения включает в себя работу в компьютерном классе с использованием современных программных продуктов. Подготовка преподавателей, пришедших на наш первый цикл, оказалась разноуровневая. Так наряду с представителями кафедр, успешно применяющих платформу Moodle в обучении студентов, на цикле обучались преподаватели, которые в первый раз погрузились в занятия по построению дистанционных технологий, что позволило применить принцип «ученик в роли учителя». Хотелось бы поблагодарить за профессиональную солидарность коллег, в частности преподавателей кафедры теоретической биохимии с курсом клинической биохимии, владеющих основами использования Moodle, которые помогали новичкам. Слушатели представили макет дистанционного курса, отметили актуальность данных курсов повышения квалификации и сложность освоения подобных технологий. Методика проведения курсов будет совершенствоваться с учётом высказанных слушателями в выходном контроле замечаний.

Впервые в ВолгГМУ проведено повышение педагогической квалификации в дистанционной форме. Цикл «Технологии профессионально ориентированного обучения» (дистанционное обучение), 72 ч, создавался прежде всего для преподавателей удалённых клинических баз, совместителей. Однако, в процессе непрерывного профессионального образования каждый преподаватель теперь имеет возможность хотя бы один раз повысить свою педагогическую квалификацию дистанционно. Реализация программы цикла предусматривает систему мониторинга успешности прохождения курсов каждым слушателем. По результатам прохождения модуля (предусмотрено 2 модуля) обучающиеся преподаватели выполняют задания, а по итогам прохождения курса – тестирование и написание ВКР. Лучшие из представленных работ – статей, посвящённых педагогике высшей школы, были опубликованы в рецензируемых журналах.

В январе 2017 года состоялся цикл повышения педагогической квалификации «Технологии профессионально-ориентированного обучения», 108 ч. Слушатели проявили активность на лекциях и семинарах. Новым на данном цикле стало освоение слушателями технологий саморганизации педагогической деятельности О.М. Коломиец, веб-квеста, разработка ментальных, в том числе интерактивных, карт и возможность представить разработанные слушателями фрагменты учебной тетради, веб-квесты, ментальные карты в качестве ВКР. Впервые в программе обучения был проведен интерактивный семинар по теме «Основы тайм-менеджмента». Традиционная итоговая конференция, завершающая цикл позволила коллегам поделиться своим педагогическим опытом, обменяться мнениями по актуальным вопросам педагогики высшей школы, модернизации образования. С большим вниманием и интересом были выслушаны выступления Н.Н. Складановской «Лекция-конференция с элементами деловой игры» (каф. химии), С.Н. Щавы «Рабочая тетрадь в учебном процессе на кафедре дерматовенерологии», Н.В. Ивановой «Особенности преподавания дерматовенерологии студентам из Малайзии и Индии» (каф. дерматовенерологии), Е.П. Чернышова «Организация самостоятельной работы студентов на кафедре амбулаторной и скорой медицинской помощи». Актуальную тему представил Н.А. Рогов «Тренинг как инструмент активного обучения провизоров» что вызвало много вопросов от заинтересованных слушателей. Поделилась опытом преподаватель колледжа М.Ю. Коновалова «Применение ментальных карт в изучении иностранного языка». Фундаментальный доклад прозвучал в исполнении А.И. Белоглазова (каф. амбулаторной и скорой медицинской помощи» – тема доклада была посвящена нравственно-этическим и методологическим основам современного образования.

От всей души хочется поблагодарить всех преподавателей - обучаемых и обучающих (доц. О.Н. Алтухова, доц. В. В. Болучевская, зав. отделом научной библиотеки Л.Г. Борисова, нач. Отдела грантов д.м.н. А.Н. Долецкий, зав.каф., проф. В.В. Жура, зав. Центром Д и ВОТ М.В. Петров, зав.каф., доц. С.Ю. Соболева, зав. каф., проф. Т.К. Фомина) за энтузиазм, активность и стремление к совершенствованию своего профессионального мастерства. Напоминаем преподавателям, прошедшим профессиональную переподготовку или повысившим свою педагогическую квалификацию, что в рамках непрерывного профессионального образования каждый из них имеет возможность обратиться в Центр педагогических инноваций на курсе педагогики и образовательных технологий за любой консультацией, за поддержкой публикационной активности по педагогической тематике высшей школы, за помощью во внедрении инновационных технологий. Мы всегда вам рады! Желаем всем коллегам творческих успехов!

А.И. Артюхина, В.И. Чумаков

Фото: В. Н. Морозкин