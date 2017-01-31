Для слабовидящих | RSS | English
Главная страница »» Новости сайта »» Февральский турнир по волейболу среди иностранных студентов ВолгГМУ

Лента новостей

волейбол

2 февраля 2017 года в ВолгГМУ завершился турнир по волейболу среди индийских студентов в зачет спартакиады на призы зимних каникул. На спортивную площадку кафедры физической культуры вышли пять команд: второго и пятого курсов,  а также три дружины первокурсников. В финале встретились давние соперники –  команды Dragions  (5 курс) и Titans (2 курс).

Игра получилась захватывающей и интересной. Уже с первых минут поединка было понятно, что победа достанется сильнейшим в очень упорной борьбе. Так и получилось, только третья партия определила победителя - дружный коллектив второкурсников.

Хочется отметить, что новички турнира - волейболисты  первого курса  до самого последнего забитого мяча внимательно наблюдали за происходящим, сопровождая аплодисментами красивые моменты поединка.

Поздравляем сборную команду второкурсников с долгожданной победой. Волейбол для индийских студентов  не только любимая игра, это еще дополнительный заряд бодрости и здоровья, общение с друзьями, возможность проявить свои таланты  и самое главное - с пользой провести свободное от учебы время.

И.А. Ушакова, доцент кафедры ФКиЗ ВолгГМУ

Сегодня, 20:30; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Спорт в ВолгГМУ; Просмотров: 14;
Подразделение: Кафедра физической культуры и здоровья

Личный кабинет

Ближайшие события

Экспорт в iCal (Beta)

Топ 5 новостей за неделю

Топ 5 новостей за месяц

Контактная информация

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

400131, Россия, г. Волгоград,
площадь Павших Борцов, д. 1

Телефон: +7 (8442) 38-50-05
Приёмная комиссия: +7 (8442) 53-23-33
Foreign Department: +7 (8442) 38-30-28

http://www.volgmed.ru
1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd,
400131, Russian Federation

Статистика посещений

Яндекс.Метрика
Copyright © 2007-2017 Волгоградский государственный медицинский университет - Все права защищены