2 февраля 2017 года в ВолгГМУ завершился турнир по волейболу среди индийских студентов в зачет спартакиады на призы зимних каникул. На спортивную площадку кафедры физической культуры вышли пять команд: второго и пятого курсов, а также три дружины первокурсников. В финале встретились давние соперники – команды Dragions (5 курс) и Titans (2 курс).

Игра получилась захватывающей и интересной. Уже с первых минут поединка было понятно, что победа достанется сильнейшим в очень упорной борьбе. Так и получилось, только третья партия определила победителя - дружный коллектив второкурсников.

Хочется отметить, что новички турнира - волейболисты первого курса до самого последнего забитого мяча внимательно наблюдали за происходящим, сопровождая аплодисментами красивые моменты поединка.

Поздравляем сборную команду второкурсников с долгожданной победой. Волейбол для индийских студентов не только любимая игра, это еще дополнительный заряд бодрости и здоровья, общение с друзьями, возможность проявить свои таланты и самое главное - с пользой провести свободное от учебы время.

И.А. Ушакова, доцент кафедры ФКиЗ ВолгГМУ