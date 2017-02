Лента новостей Все новости

Рубрики Интеграция и синергия: студенты-биологи – победители конференции «Образование. Наука. Профессия» С момента открытия направления подготовки «Биология» на медико-биологическом факультете ВолгГМУ минуло 6 лет. Каждый год появлялись новые студенты, формировались новые группы, устанавливались новые контакты. Однако, отличительной чертой, объединившей несколько поколений студентов данного направления, была и остаётся высокая коммуникабельность, сплочённость и взаимовыручка, ведь одной из ведущих компетенций бакалавров-биологов является способность работать в команде. Такая интегральная коммуникация, наставничество старших коллег и свежий взгляд младших вдохновили студентов и их научного руководителя на интересный и необычный проект. В основу проекта легло совместное выполнение трёх научно-исследовательских работ авторскими коллективами, состоящими из студентов-биологов, обучающихся с первого по четвёртый курсы бакалавриата. Результаты работ были представлены на XI Открытой Международной научно-исследовательской конференции старшеклассников и студентов «Образование. Наука. Профессия», проводившейся в период с 24 по 27 января 2017 года в Самаре. Результаты проектов были распределены по трём секциям. В секции «Биология» была представлена работа студентов второго (В.О. Бородин, Н.А. Лебедева, И.С. Прокопченко, К.В. Хмара) и четвёртого (Р.С. Иевлев, М.А. Кутузов) курсов «Оценка влияния этанолсодержащих напитков средней крепости на половое поведение крыс-самок». В секции «Окружающая среда и экология» была заявлена работа студентов второго (Г.Ю. Балакин, А.В. Бервинова, В.А. Синельникова, А.П. Сухова) и третьего (А.И. Болдин, Ю.В. Васильченко, А.А. Числов) курсов «Мониторинг антропогенной нагрузки на воздушную среду города Волгограда и города Пятигорска методами биоиндикации». В секции «Медицина» участвовала работа студентов первого (Е.А. Васенко, Я.Н. Жерихова), второго (Л.Р. Сулейманова) и четвёртого (А.А. Бердникова, Н.С. Золотопуп, М.А. Золотых, П.В. Максимова) курсов «Цитогенетические аспекты действия красных вин в эксперименте in vivo». В ходе активной совместной работы студенты наладили двусторонний контакт: старшекурсники вводили младших коллег в основы эксперимента in vivo и in situ, формируя свои педагогические компетенции, а менее опытные участники перенимали опыт старших товарищей и предлагали свои решения. Вся коллективная работа проходила под контролем научного руководителя – доцента кафедры фундаментальной медицины и биологии, также являющегося руководителем направления «Биология», Михаила Владимировича Букатина. Из всех участников коллаборации ни один не остался в стороне. Первокурсникам, с неподдельным интересом и азартом наблюдавшим за действиями своих наставников, были поручены простые манипуляции, не требующие владения специальными навыками и компетенциями. Второкурсники оттачивали навыки работы с данными, статистической обработки результатов, грамотного оформления тезисов и презентаций. Студенты третьего курса активно принимали участие в организации экспериментов, ассистируя четвёртому курсу, в чьи обязанности входило проведение экспериментов и интерпретация полученных результатов. Такое чёткое и слаженное сотрудничество просто не могло остаться незамеченным и не принести свои плоды. Завершив подготовку и победив на заочном этапе конкурса работ, делегация биологов, благодаря содействию со стороны руководства родного вуза, отправилась представлять своё направление на конференции. Неоднократно Самара тепло и радушно принимала студентов ВолгГМУ, и этот раз не стал исключением. Через несколько часов пути делегаты были уже на самарском вокзале. Отдохнув и в очередной раз отрепетировав свои выступления друг перед другом студенты отправились в Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, на базе которого проходили заседания секций конференции, а также различные интересные мероприятия, включающие олимпиады, конкурсы и мастер-классы. Глаза участников разбегались, им явно не хватало 24 часов в сутках, чтобы утолить свой интерес и поучаствовать во всех предлагаемых мероприятиях. Но поскольку мы не волшебники, а только учимся, пришлось отказаться от манипуляций со временем и выбирать только самое интересное. Помимо выступлений с работами, на которых участники продемонстрировали глубокие знания и понимание сути своих работ, студенты-биологи приняли участие в олимпиадах по истории и обществознанию, русскому и английскому языкам, интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» и мастер-классах по основам программирования и успешному публичному выступлению. Однако и на этом участники не остановились, не забыв о духовном насыщении и активном отдыхе. После выступлений ребята самостоятельно спланировали свою культурную программу на несколько последующих дней, в которую входили экскурсии по городу, посещение музея с завораживающим названием «Самара космическая», Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В. Алабина, Самарской набережной, старой части города с сохранившейся довоенной архитектурой, Самарского академического театра драмы имени М. Горького, а также открытого ледового катка. Гарантированно обеспечив себе море незабываемых впечатлений, участники не заметили, как пролетели все 4 дня конференции. На церемонии закрытия биологов ждал ещё один источник незабываемых эмоций – награждение лауреатов конференции, победителей в секциях, олимпиадах и других мероприятиях. По итогам награждения актив направления пополнился следующими трофеями: каждый участник получил диплом лауреата конференции; авторские коллективы работ «Цитогенетические аспекты действия красных вин в эксперименте in vivo» и «Мониторинг антропогенной нагрузки на воздушную среду города Волгограда и города Пятигорска методами биоиндикации» были удостоены дипломов за 1 место в своих секциях, а коллектив работы «Оценка влияния этанолсодержащих напитков средней крепости на половое поведение крыс-самок» – диплома за 2 место; студент 2 курса Василий Бородин и студент 4 курса Роман Иевлев заняли 1 места на олимпиадах по английскому и русскому языкам соответственно; команда «Люди в белом», состоящая из студентов Геннадия Балакина, Виктории Синельниковой, Василия Бородина, Романа Иевлева, Антона Числова и Полины Максимовой, заняла 1 место в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Итак, задуманный проект написания научно-исследовательских работ в интегральном формате студентами всех курсов направления подготовки «Биология» полностью оправдал себя. По результатам колоссальной совместной работы студентами-биологами была подтверждена главная гипотеза: синергетический эффект работает! Р.С. Иевлев, М.В. Букатин Фото Р. Иевлев, В. Бородин, П. Максимова

Опубликовал: Ирина Казимирова



