31 января 2017 года на территории Волгоградского института управления - филиала РАНХиГС - под председательством первого проректора ВолгГМУ, заведующего кафедрой физической культуры и здоровья, профессора В.Б.Мандрикова состоялось расширенное заседание межвузовского Совета по физической культуре и спорту. В работе приняли участие 43 представителя вузов Волгограда.

Для обсуждения были вынесены следующие вопросы: «Технология разработки учебно-методического комплекса по дисциплине физическая культура», «Комплекс ГТО в спортивной жизни студенческой молодежи вузов города».

По первому вопросу выступили: доцент кафедры физической культуры РАНХиГС И.В.Прохорова и старший преподаватель кафедры физической культуры и здоровья ВолгГМУ Н.В.Замятина. Доклады вызвали большой интерес участников встречи и активное обсуждение спорных вопросов.

С 2017 года, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации, студенческая молодежь и другие категории населения приобщаются к сдаче норм комплекса ВСК « Готов к труду и обороне». С этой информацией выступил В.Ю.Шипунов – директор центра тестирования по данному комплексу. Были намечены примерные сроки проведения тестирования для студентов вузов и профессорско-преподавательского состава университетов. Завершилась работа Совета информацией В.Б.Мандрикова о важнейших документах, касающихся работы кафедр физической культуры, принятых за последние два месяца.

Н.Д.Ткачева, секретарь Совета