В эти дни мы вспоминаем человека, имя которого стало олицетворением России. 180 лет назад, 8 февраля 1837 года, на окраину Санкт-Петербурга, к безлюдному заснеженному перелеску у Черной речки, спешили кареты. Навстречу своей гибели ехал А. С. Пушкин. Говорили, что секунданты до последнего надеялись, что по дороге дуэлянты встретят знакомых, которые не дадут состояться поединку (маршрут пролегал через оживленный Каменный остров). Но дуэль все же состоялась: Ж. Ш. Дантес получил легкое ранение руки, а А. С. Пушкин был смертельно ранен в живот.

История ранения и гибели поэта всегда интересовала и вызывала массу вопросов. Все ли было сделано для его спасения? Некоторые авторы, писавшие о болезни и смерти Пушкина, были склонны обвинять лечивших его врачей и особенно лейб-медика Н. Арендта в бездействии, а может быть, даже в содействии его гибели…

Еще в 1937 году Н. Н. Бурденко представил доклад в АН СССР о ранении А. С. Пушкина, прогнозах и лечении, а также о состоянии медицины того времени. В начале 80-х годов 20 столетия этой проблемой занимался патриарх советской хирургии академик Борис Васильевич Петровский, давший подробный анализ медицинской помощи, оказанной раненному поэту. Библиотека ВолгГМУ уже рассказывала о документально-художественных очерках Б. М. Шубина «Дополнения к портретам». «Скорбный лист, или история болезни Александра Пушкина» - так автор назвал главы, посвященный жизни и последним дням великого поэта. Академик Н. Н. Блохин считал, что книга Б. М. Шубина дает объективную оценку деятельности врачей, лечивших А. С. Пушкина. «Она написана высококвалифи­цированным врачом, изучившим все доступные материалы»[15].

Сегодня мы предлагаем Вашему вниманию еще одну работу, посвященную великому русскому поэту. Автор ее - доцент кафедры факультетской хирургии с курсом урологии Пермской государственной медицинской академии М. И. Давидов. Более 35 лет он занимается исследованием болезней и причин смерти выдающихся личностей (Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Льва Толстого, Маяковского и др.). Его работа иллюстрирует, что сегодня есть хирурги, готовые использовать возможности современной науки, чтобы еще раз заглянуть в прошлое и установить точную картину произошедшего. Современная компьютерная томография и моделирование позволяют сделать это. Автор воссоздает ситуацию, предшествующую дуэли, ход рокового поединка, оценивает первую помощь поэту, условия транспортировки и подробно анализирует последние сорок шесть часов жизни. Особое внимание уделяет автор траектории продвижения пули в теле раненого. Опираясь на анализ клинических данных и результатов вскрытия, М. И. Давидов дает развернутый диагноз: «Огнестрельное проникающее слепое ранение нижней части живота и таза. Многооскольчатые огнестрельные инфицированные переломы правой подвздошной и крестцовой костей с начинающимся остеомиелитом. Травматогенный диффузный перитонит. Гангрена участка стенки тонкой кишки. Инфицированная гематома брюшной полости. Инородное тело (пуля) в области крестца. Флебит тазовых вен. Молниеносный сепсис. Травматический шок. Массивная кровопотеря. Острая постгеморрагическая анемия тяжелой степени. Острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность. Полиорганная недостаточность».

Диагноз - приговор! Даже сегодня при выполнении в полном объеме всех необходимых мероприятий летальность при подобных огнестрельных ранениях составляет 17,2 - 17,5 % [3].

Случилось бы чудо, если бы поэт выжил… Но ведь гении не умирают! И 180 лет назад смерть оказалась не властна над Пушкиным. Снежным февральским днем 1837 года великий русский поэт спешил в БЕССМЕРТИЕ…

Познакомьтесь со статьей М. И. Давидова «Дуэль и смерть А. С. Пушкина глазами современного хирурга», а также с другой литературой по данной теме, имеющейся в библиотеке ВолгГМУ:

Брейдо И.С. Ранение и смерть Пушкина (клинический анализ) / И. С. Брейдо // Клиническая хирургия. - 1987. - № 1. - С. 73-75. Громбах С. М. Пушкин и медицина его времени / С. М. Громбах. - М. : Медицина , 1989 . - 272 с. : ил. Давидов М.И. Ранение на дуэли гениального русского поэта А.С.Пушкина / М. И. Давидов // Хирургия. - 2000. - № 5. - С. 64-69. Ермолов А.С. Специализированная хирургическая помощь при огнестрельных ранениях груди и живота мирного времени / А. С. Ермолов, М. М. Абакумов, А. Н. Погодина, Е. С. Владимирова // Хирургия. 1998. - № 10. - С. 7-11. Лазарев С. М. Смертельное ранение А.С.Пушкина: Возвращение к автографам / С. М. Лазарев // Вестник хирургии. - 1999. - Т. 158. - № 3. - С. 89-94. Мирский М. Правильно ли лечили Пушкина? / М. Мирский // Медицинская газета. 2000. - 9 февраля. -№ 9. - С. 13. Петровский Б.В. Последние 46 часов: Дуэль, ранение и смерть А.С.Пушкина с позиций современного хирурга / Б. В. Петровский // Медицинский вестник. - 1999. - № 10 (125). - С. 16; № 12 (127). - С. 16. Петровский Б.В. Ранение на дуэли и смерть А.С.Пушкина / Б. В. Петровский // Клиническая медицина, 1983. Т. 61, № 4. С.109-117. Русаков А. О ранении и смерти А.С.Пушкина через 160 лет / А. Русаков // Медицинская газета. -1997. - 12 февраля. - С.16. Скрынников Р. Г. Дуэль Пушкина / Р. Г. Скрынников. – СПб : Блиц, 1999. - 365 с. Удерман Ш. И. Избранные очерки истории отечественной хирургии ХIХ столетия / Ш. И. Удерман. - Л. : Медицина, 1970. - 208-261. Шубин Б. М. Дополнения к портретам = История одной болезни : [сборник] / Б. М. Шубин. - М. : Знание, 1985. - 223 с. : ил. - Библиотека "Знание" Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина : исслед. и материалы / Е. П. Щеголев ; [вступ. ст. и примеч. Я. Левкович]. - М. : Книга, 1987. - 576 с. : ил., факс. - Писатели о писателях. Давидов М. И. Дуэль и смертьА. С. Пушкина глазами современного хирурга [Электронный ресурс] / М. И. Давидов // Урал. - 2006. - № 1. Режим доступа -http://magazines.russ.ru/ural/2006/1/da10.html Шубин Б. М. История одной болезни / Борис Моисеевич Шубин. – Режим доступа: http://e-libra.ru/read/145641-istoriya-odnoj-bolezni.html

С. В. Замылина, заведующая отделом гуманитарно-

просветительской работы библиотеки ВолгГМУ

Использована картина Д. Белюкина «Смерть Пушкина»