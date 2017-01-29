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Внимание!

Всем руководителям структурных подразделений провести повторные инструктажи по охране труда и пожарной безопасности на рабочем месте.

О.Е. Корчагина, начальник
службы охраны труда 
и окружающей среды ВолгГМУ

Вчера, 16:27; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 69;
Подразделение: Управление кадров

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