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Всем руководителям структурных подразделений провести повторные инструктажи по охране труда и пожарной безопасности на рабочем месте.
О.Е. Корчагина, начальник
Вчера, 16:27; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 69;
Подразделение: Управление кадров
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09.02.17 09:00 Региональный этап всероссийской олимпиады по Биологии
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