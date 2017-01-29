В течение последних двух месяцев – с декабря 2016 по январь 2017 года – в Волгоградском медуниверситете проходила государственная итоговая аттестация 6-курсников специальности «Клиническая психология» факультета социальной работы и клинической психологии ВолгГМУ. И 24 января в зале заседаний Ученого совета 35 выпускников получили дипломы об окончании ВолгГМУ с квалификацией «клинический психолог».

На протяжении обучения студентов образовательная программа профессиональной подготовки будущих специалистов претерпела значительные изменения, касающиеся не только изучаемых дисциплин, но и продолжительности обучения. Впервые новое поколение клинических психологов не закончили обучение на пятом курсе как раньше, а перешли учиться на шестой – выпускной – курс.

Обновлённая программа профессиональной подготовки, построенная на основе нового федерального государственного образовательного стандарта по Клинической психологии, стала больше включать практических занятий и практикумов по всем основным направлениям медицинской психологии – от патопсихологической до психосоматической специализации. В тоже время профессиональная подготовка на лекциях и семинарах не изменяла традициям классического университетского образования по базовым основам психологии как науки.

По мнению председателя государственной экзаменационной комиссии профессора Тамары Васильевны Черниковой такая фундаментальная подготовка позволяет молодым специалистам быстрее адаптироваться к реальным условиям трудовой деятельности в нашем регионе и за его пределами.

Как и положено, завершилась образовательная программа государственной итоговой аттестацией психологов-шестикурсников. Студенты на первом этапе итоговых испытаний успешно сдали государственный экзамен, а вторым – защитили свои выпускные квалификационные (дипломные) работы. Государственная экзаменационная комиссия высоко оценила представленные дипломные проекты. Большинство ВКР студентов были оценены на «отлично». Многие решения выпускных квалификационных работ находят своё воплощение в практической медико-психологической деятельности.

На тожественном собрании факультета социальной работы и клинической психологии, посвящённому выпуску специалистов 2017 года, молодые клинические психологи дали клятву российского психолога и получили дипломы ВолгГМУ, среди которых три – с отличием, из рук проректора по учебной работе профессора Сергея Викторовича Поройского. В своём напутственном слове Сергей Викторович обратился к молодым выпускникам со словами: «Уже завтра каждый из вас приступит к работе в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты населения и в других общественных практиках, где очень востребованы клинические психологи. И там каждому из вас предстоит решать непростые жизненные задачи. Помните, что вы всегда будете восприниматься как выпускники прославленного Волгоградского государственного медицинского университета. Обучение на факультете вложило в ваше сознание Университетскую идею как понимание того, что ваша миссия, ваше предназначение как специалиста – нести профессиональную ответственность за психическое здоровье людей. На этом поприще желаем вам успеха».

Председатель Совета факультета, декан Михаил Евгеньевич Волчанский попросил выпускников после завершения обучения не забывать медицинский университет, а на рабочем месте использовать весь свой потенциал знаний и умений, который приобретён за немалые 5,5 лет обучения. Михаил Евгеньевич также сказал о том, что факультет будет рад видеть своих выпускников в качестве наставников для новых поколений студентов и пожелал постоянно совершенствовать своё профессиональное мастерство. В ответном слове студенты поблагодарили профессорско-преподавательский состав университета за силы, которые были вложены в формирование компетентности будущих своих коллег, за терпение, понимание и поддержку.

Завершилось мероприятие коллективным фотографированием выпускников со своими факультетскими наставниками.

Сергей Никитенко, Ольга Ягнюкова, М.Е.Волчанский

Фото: В.Н. Морозкин

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«Выпуск клинических психологов 24.01.2017г»

