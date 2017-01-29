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К годовщине победы под Сталинградом библиотека ВолгГМУ представляет книгу М. Алексеева «Мой Сталинград»
Сколько бы ни было прочитано книг о Сталинградской битве, они никогда не оставляют равнодушным. И этот документально-автобиографический роман не исключение. Эта книга о наших дедах и прадедах. Книга о том, что стоит за сухими цифрами статистики. Книга о том, что навсегда остается в сердце.
Более миллиона советских солдат участвовали в битве на Волге. А остались в живых чуть больше десяти тысяч. Автор книги «Мой Сталинград» – Михаил Николаевич Алексеев – один из них.
«… в судьбе каждого, взятого отдельно, Сталинград 42-го и 43-го отразился по-своему. Он, этот отдельно взятый, мог быть участником великой битвы всего лишь один час или даже одну минуту, но этот час и эта минута стоили целой жизни, потому что из Сталинградского сражения выйти живым – это почти противоестественно, а погибнуть в нем – это в порядке вещей, это почти неизбежно. Каждый из нас, кто был там, мог бы сказать: Сталинград – это моя судьба». (М. Алексеев)
В романе почти нет вымышленных персонажей, все герои бывшие однополчане, солдаты и офицеры, воевавшие рядом с М. Алексеевым. Ведь сам автор «…решил рассказывать только о том, чему сам был свидетель, и о тех, кого знал хорошо по службе в одной воинской части, по совместным боям в междуречье Дона и Волги летом и осенью 42-го и зимой 43-го, при этом соблюдая железную установку: ничего не придумывать, не досочинять». (М. Алексеев).
Достоверно, правдиво точно и художественно ярко показано в книге о сражении века, как воины, защитники Сталинграда, выбиваясь из последних сил, стояли насмерть, не пропуская в город врага. Бойцы встают как живые, со своими житейскими характерами и привычками, юмором и смелостью.
Читайте такие книги! Может, автор рассказывает о Вашем прадеде?
Библиотека ВолгГМУ предлагает к просмотру презентацию книги М. Алексеева «Мой Сталинград» в фойе Главного корпуса вуза (1-2 февраля).
Е. Л. Иптышева, библиотекарь отдела гуманитарно-
01.02.17 16:21; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Это интересно; Просмотров: 96;
Подразделение: Библиотека ВолгГМУ
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