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Главная страница »» Новости сайта »» Вниманию студентов 5 курса фармацевтического факультета ВолгГМУ

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  1. С 1 февраля 2017 года каждый студент и очной и заочной формы обучения должен не менее 3-х раз в неделю проходить репетиционный экзамен по тестам к первичной аккредитации (желательно делать это ежедневно!)
  2. Один раз в неделю обязательно каждому студенту проходить тестирование на сайте Минздрава России http://www.rosminzdrav.ru (заходить в раздел Аккредитация специалистов и там уже найти тесты по специальности "Фармация").
  3. Не менее 2-х раз в неделю каждому студенту следует ещё проходить репетиционный экзамен и на сайте методического центра аккредитации специалистов http://fmza.ru (заходить на сайт в раздел "Фонд оценочных средств", далее вкладка "Фармация", далее вкладка "Репетиционный экзамен").

Информируем Вас, что Минздрав России начиная с 1.02.2017 года еженедельно начнет мониторировать ситуацию с прохождением пробного тестирования студентами всех вузов страны. Таким образом к нам в вуз будет еженедельно поступать информация (с поименным списком студентов) о результатах Вашего пробного тестирования на указанных сайтах.

Свет фармацевтического факультета в настоящий момент рассматривает вопрос о введении дополнительного критерия оценки освоения ООП по специальности Фармация - результативность прохождения пробного тестирования. Студенты 5 курса должны на 15.05.2017 года по данным с 2-х сайтов (Минздрава России и Методического центра аккредитации) иметь 20 завершенных подходов (на каждом из сайтов!) с прохождением тестирования, причем из этих подходов должно быть не менее 11 положительных результатов сдачи тестирования (студент должен набрать более 75% правильных ответов).

По всем возникающим вопросам и трудностям при прохождении пробного тестирования (Репетиционного экзамена) просим сразу обращаться в деканат. Подробная информация в письме.

Деканат фармацевтического факультета

01.02.17 11:26; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 249;
Подразделение: Фармацевтический факультет

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