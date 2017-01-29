|
Лента новостей
Информируем Вас, что Минздрав России начиная с 1.02.2017 года еженедельно начнет мониторировать ситуацию с прохождением пробного тестирования студентами всех вузов страны. Таким образом к нам в вуз будет еженедельно поступать информация (с поименным списком студентов) о результатах Вашего пробного тестирования на указанных сайтах.
Свет фармацевтического факультета в настоящий момент рассматривает вопрос о введении дополнительного критерия оценки освоения ООП по специальности Фармация - результативность прохождения пробного тестирования. Студенты 5 курса должны на 15.05.2017 года по данным с 2-х сайтов (Минздрава России и Методического центра аккредитации) иметь 20 завершенных подходов (на каждом из сайтов!) с прохождением тестирования, причем из этих подходов должно быть не менее 11 положительных результатов сдачи тестирования (студент должен набрать более 75% правильных ответов).
По всем возникающим вопросам и трудностям при прохождении пробного тестирования (Репетиционного экзамена) просим сразу обращаться в деканат. Подробная информация в письме.
Деканат фармацевтического факультета
01.02.17 11:26; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 249;
Подразделение: Фармацевтический факультет
|
Личный кабинет
Ближайшие события
09.02.17 09:00 Региональный этап всероссийской олимпиады по Биологии
25.03.17 09:00 VIII Олимпиада по терапевтической стоматологии
26.05.17 09:00 Конференция по медицинскому туризму, 2017
Топ 5 новостей за неделю
Топ 5 новостей за месяц
Контактная информация
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
400131, Россия, г. Волгоград,
площадь Павших Борцов, д. 1
Телефон: +7 (8442) 38-50-05
Приёмная комиссия: +7 (8442) 53-23-33
Foreign Department: +7 (8442) 38-30-28
http://www.volgmed.ru post@volgmed.ru
1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd,
400131, Russian Federation