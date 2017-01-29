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Физкультурно-оздоровительный комплекс ВолгГМУ "Волгомед"
  • слесарь-сантехник (3 ставки). Заработная плата 11600 руб.
  • электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования (1 ставка). Заработная плата 12000 руб.
  • фельдшер (3 ставки).  Заработная плата 8100 руб.
  • лаборант химического анализа (2 ставки). Заработная плата 9000 руб.

Подробности:

  • слесарь-сантехник (3 ставки). Квалификационные требования: среднее профессиональное образование (по программе подготовки квалифицированных рабочих). Рабочая неделя с представлением выходных дней по скользящему графику 1/3. Продолжительность рабочего дня – 24 ч, суммированный учет рабочего времени. Заработная плата 11600 руб.
  • электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования (1 ставка). Квалификационные требования: среднее профессиональное образование. III группа по электробезопасности. Шестидневная рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику. Продолжительность рабочего дня - 7 ч, суммированный учет рабочего времени. Заработная плата 12000 руб.
  • фельдшер (3 ставки). Квалификационные требования: среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», сертификат специалиста «Скорая неотложная помощь». Рабочая неделя с представлением выходных дней по скользящему графику, сменная работа, продолжительность рабочего дня – 7 ч, суммированный учет рабочего времени. Заработная плата 8100 руб.
  • лаборант химического анализа (2 ставки). Квалификационные требования: среднее профессиональное образование. Рабочая неделя с представлением выходных дней по скользящему графику, сменная работа, продолжительность рабочего дня – 7 ч, суммированный учет рабочего времени. Заработная плата 9000 руб.

Обращаться: Волгоград, ул. КИМ, 18 (Ворошиловский район, ост. «Торговый центр»); 
тел. 93-23-17; директор комплекса Сергей Анатольевич Голубин 8-937-708-18-05

 

31.01.17 15:20; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 408;
Подразделение: Физкультурно-оздоровительный комплекс "Волгомед"

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