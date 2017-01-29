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Обращаться: Волгоград, ул. КИМ, 18 (Ворошиловский район, ост. «Торговый центр»);
31.01.17 15:20; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 407;
Подразделение: Физкультурно-оздоровительный комплекс "Волгомед"
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Ближайшие события
09.02.17 09:00 Региональный этап всероссийской олимпиады по Биологии
25.03.17 09:00 VIII Олимпиада по терапевтической стоматологии
26.05.17 09:00 Конференция по медицинскому туризму, 2017
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
400131, Россия, г. Волгоград,
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Телефон: +7 (8442) 38-50-05
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