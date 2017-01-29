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Рубрики В физкультурно-оздоровительный комплекс «Волгомед» требуются сотрудники слесарь-сантехник (3 ставки). Заработная плата 11600 руб.

(3 ставки). Заработная плата 11600 руб. электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования (1 ставка). Заработная плата 12000 руб.

(1 ставка). Заработная плата 12000 руб. фельдшер (3 ставки). Заработная плата 8100 руб.

(3 ставки). Заработная плата 8100 руб. лаборант химического анализа (2 ставки). Заработная плата 9000 руб. Подробности: слесарь-сантехник (3 ставки). Квалификационные требования: среднее профессиональное образование (по программе подготовки квалифицированных рабочих). Рабочая неделя с представлением выходных дней по скользящему графику 1/3. Продолжительность рабочего дня – 24 ч, суммированный учет рабочего времени. Заработная плата 11600 руб.

(3 ставки). Квалификационные требования: среднее профессиональное образование (по программе подготовки квалифицированных рабочих). Рабочая неделя с представлением выходных дней по скользящему графику 1/3. Продолжительность рабочего дня – 24 ч, суммированный учет рабочего времени. Заработная плата 11600 руб. электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования (1 ставка). Квалификационные требования: среднее профессиональное образование. III группа по электробезопасности. Шестидневная рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику. Продолжительность рабочего дня - 7 ч, суммированный учет рабочего времени. Заработная плата 12000 руб.

(1 ставка). Квалификационные требования: среднее профессиональное образование. III группа по электробезопасности. Шестидневная рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику. Продолжительность рабочего дня - 7 ч, суммированный учет рабочего времени. Заработная плата 12000 руб. фельдшер (3 ставки). Квалификационные требования: среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», сертификат специалиста «Скорая неотложная помощь». Рабочая неделя с представлением выходных дней по скользящему графику, сменная работа, продолжительность рабочего дня – 7 ч, суммированный учет рабочего времени. Заработная плата 8100 руб.

(3 ставки). Квалификационные требования: среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», сертификат специалиста «Скорая неотложная помощь». Рабочая неделя с представлением выходных дней по скользящему графику, сменная работа, продолжительность рабочего дня – 7 ч, суммированный учет рабочего времени. Заработная плата 8100 руб. лаборант химического анализа (2 ставки). Квалификационные требования: среднее профессиональное образование. Рабочая неделя с представлением выходных дней по скользящему графику, сменная работа, продолжительность рабочего дня – 7 ч, суммированный учет рабочего времени. Заработная плата 9000 руб. Обращаться: Волгоград, ул. КИМ, 18 (Ворошиловский район, ост. «Торговый центр»);

тел. 93-23-17; директор комплекса Сергей Анатольевич Голубин 8-937-708-18-05

Подразделение: 31.01.17 15:20; Опубликовал: Ирина Казимирова ; Рубрика: Объявления ; Просмотров: 407;Подразделение: Физкультурно-оздоровительный комплекс "Волгомед"

