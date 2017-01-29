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В Волгоградском государственном медицинском университете открыта подготовка магистров по направлениям «Биотехнические системы и технологии» (БСТ) и «Менеджмент». По сравнению с привычными направлениями обучения студентов по специальностям от «Клинической психологии» до «Фармации» бакалавриат и магистратура являются относительно новыми для ВолгГМУ ступенями обучения. О преимуществах получения степени магистра – читайте в статье.
Сегодня в России студент может получить своё первое высшее образование в двух форматах – специалитет и бакалавриат. В нашем медицинском вузе основу студенчества составляют будущие специалисты, поступившие на «Лечебное дело», «Педиатрию», «Стоматологию», «Фармацию», «Медицинскую биохимию», «Медико-профилактическое дело», «Клиническую психологию» Эти специальности пользуются заслуженной популярностью. Помимо традиционного для ВолгГМУ специалитета есть и направления бакалавриата – «Биотехнические системы и технологии», «Биология», «Менеджмент», «Социальная работа».
После получения первого диплома о высшем образовании теперь у выпускника появляется новая возможность – получить степень магистра. Магистр – это человек, который углубил специализацию в выбранной сфере деятельности. Или даже освоил для себя новую сферу деятельности. Так, на направлении подготовки магистров «Менеджмент» могут обучаться не только те, кто закончил бакалавриат в этой сфере – мне встречались магистранты, которые пришли из разных сфер, например, истории, филологии, философии. Бывает даже, что человек, получивший учёную степень кандидата наук (например, филологических или медицинских) в итоге получает также и степень магистра менеджмента.
Что же привлекает людей в такой ступени образования, как магистратура?
Каждый абитуриент может ранжировать эти пункты в том порядке важности, который имеет для него значение. Наверняка есть другие причины поступления в магистратуру, но здесь приведены наиболее часто встречающиеся.
В современном мире всё большее признание получает идея так называемого непрерывного обучения, или обучения в течение всей жизни, когда специалист постоянно углубляет свои навыки и осваивает новые умения. И магистратура – это замечательная возможность воплотить в жизнь эту идею, поддерживать свои знания и навыки в актуальном состоянии и быть востребованным профессионалом.
С. А. Князев, доцент кафедры
31.01.17 10:53; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 287;
Подразделение: Кафедра экономики и менеджмента
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