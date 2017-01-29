В Волгоградском государственном медицинском университете открыта подготовка магистров по направлениям «Биотехнические системы и технологии» (БСТ) и «Менеджмент». По сравнению с привычными направлениями обучения студентов по специальностям от «Клинической психологии» до «Фармации» бакалавриат и магистратура являются относительно новыми для ВолгГМУ ступенями обучения. О преимуществах получения степени магистра – читайте в статье.

Сегодня в России студент может получить своё первое высшее образование в двух форматах – специалитет и бакалавриат. В нашем медицинском вузе основу студенчества составляют будущие специалисты, поступившие на «Лечебное дело», «Педиатрию», «Стоматологию», «Фармацию», «Медицинскую биохимию», «Медико-профилактическое дело», «Клиническую психологию» Эти специальности пользуются заслуженной популярностью. Помимо традиционного для ВолгГМУ специалитета есть и направления бакалавриата – «Биотехнические системы и технологии», «Биология», «Менеджмент», «Социальная работа».

После получения первого диплома о высшем образовании теперь у выпускника появляется новая возможность – получить степень магистра. Магистр – это человек, который углубил специализацию в выбранной сфере деятельности. Или даже освоил для себя новую сферу деятельности. Так, на направлении подготовки магистров «Менеджмент» могут обучаться не только те, кто закончил бакалавриат в этой сфере – мне встречались магистранты, которые пришли из разных сфер, например, истории, филологии, философии. Бывает даже, что человек, получивший учёную степень кандидата наук (например, филологических или медицинских) в итоге получает также и степень магистра менеджмента.

Что же привлекает людей в такой ступени образования, как магистратура?

Возможность углубить свои знания в выбранной сфере. Одолев первую ступень высшего образования и приступив к практической работе, человек может осознать, что ещё не всё знает и умеет. Некоторых навыков может не хватать. Эти объективные и субъективные пробелы в образовании восполняет магистратура. Возможность разнообразить свои профессиональные компетенции. Для этого абитуриент выбирает новое для себя направление подготовки в магистратуре, не совпадающее с базовой ступенью (специалитета или бакалавриата). Срок обучения. Здесь два важных момента. Первый – по финансовым, психологическим и профессиональным причинам двухлетнее обучение (а в магистратуре на очной форме учатся как раз 2 года) воспринимается как гораздо более приемлемое, чем четырёх- или даже пяти-шести-летнее обучение. Второй момент – двухлетнюю образовательную программу гораздо легче адаптировать под потребности работодателей, чем более долгосрочные программы. Поэтому обучение получается более гибким и соответствующим современным тенденциям в профессиональной сфере и открытиям в науке. Желание найти хорошую работу. Рынок труда и восприятие работодателей хотя и меняется, но медленно. Сейчас многие работодатели уже привыкли к слову «бакалавр». Но пока ещё довольно много тех, кто считает магистратуру более «полноценным» высшим образованием, чем бакалавр. А работнику остаётся только соответствовать требованиям рынка труда. Карьерные возможности. Как правило, степень магистра является преимуществом при назначениях на руководящие должности. Расширенные возможности для занятий научно-исследовательской деятельностью. Тем, кто хочет обрести себя на этом пути, без магистратуры не обойтись.

Каждый абитуриент может ранжировать эти пункты в том порядке важности, который имеет для него значение. Наверняка есть другие причины поступления в магистратуру, но здесь приведены наиболее часто встречающиеся.

В современном мире всё большее признание получает идея так называемого непрерывного обучения, или обучения в течение всей жизни, когда специалист постоянно углубляет свои навыки и осваивает новые умения. И магистратура – это замечательная возможность воплотить в жизнь эту идею, поддерживать свои знания и навыки в актуальном состоянии и быть востребованным профессионалом.

С. А. Князев, доцент кафедры

экономики и менеджмента ВолгГМУ

кандидат экономических наук