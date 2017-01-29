Самое молодое лечебное учреждение при Волгоградском государственном медицинском университете недавно отметило свой юбилей. Клинике семейной медицины 1 декабря 2016 года исполнилось 10 лет. Она прошла путь от маленькой амбулатории размером в несколько кабинетов до зарекомендовавшего себя серьёзного учреждения. О пути развития клиники, а также нововведениях, касающихся студентов ВолгГМУ – далее.

За границей (в данном случае наверное слитно пишется) помимо узких специалистов давно существуют семейные врачи. Это профессионалы, которые лечат не один орган или систему органов, а человека в целом. В среднестатистической российской поликлинике существует строгая градация: уши лечит ЛОР, остроту зрения проверяет офтальмолог, а терапевт может только выписать направление к этим специалистам. Семейный врач имеет более расширенные права. Занявшись больным, он самостоятельно назначает нужные обследования, проводит необходимые манипуляции, ставит диагноз, выписывает нужные лекарства. Для полноценного приёма в кабинете семейного врача много специализированных устройств. Отоскопы для осмотра ушей, офтальмоскопы для осмотра глаз, аппарат ЭКГ – это и многое другое находится на вооружении врача общей практики. Он «ведёт» больного от момента обращения и до выздоровления. Это, разумеется, не значит, что семейный врач знает и умеет всё! Он полностью отвечает за больного, при необходимости консультируется с узкими специалистами и контролирует ход лечения. Благодаря такому «ведению» исключаются ненужные исследования, хождения от специалиста к специалисту в поисках нужного, назначение дублирующих друг друга или противопоказанных лекарств.

Всё новое – хорошо забытое старое

В России такие специалисты есть давно. Ещё в царские времена земские доктора селились в деревнях, и точно так же один врач лечил практически все недуги. Потом произошла реформа здравоохранения, упор стал делаться на специализированный приём. В наше время постепенно стали возвращаться к такой системе.

Первая в Волгограде Клиника семейной медицины открылась именно при ВолгГМУ. За 10 лет она расширила свой персонал до 54 человек, среди которых как семейные врачи, так и узкие специалисты.

«Работа в поликлинике – это самое тяжелое, - рассказывает главный врач Клиники семейной медицины Алёна Глинская. - Ты на амбразуре. К тебе пришёл пациент, и ты должен незамедлительно принять решение. Ты не видишь анализов, не видишь дополнительных обследований, а должен поставить диагноз и назначить обследование и лечение».

Спектр диагностических процедур

Максимально контролировать ход лечения пациента врачам в клинике помогает собственная лабораторная диагностика. Это удобно тем, что в некоторых случаях человек может утром сдать кровь, и уже через 10 минут получить результат у врача. Не надо далеко ходить – аппарат УЗИ послужит для уточнения диагноза. Итого, три-четыре полноценных приёма удаётся уместить в один. К тому же, это существенно экономит время и пациента, и врача. В кабинетах врачей узких специальностей есть аппарат УЗИ, аудиометр (чтобы проверить слух), вибротестер (необходим для измерения вибрационной чувствительности), аппарат для компьютерной тонометрии, периграф (необходим как офтальмологам так и неврологам). Недавно клиника закупила собственное оборудование для суточного мониторирования АД и ЭКГ. В кабинете гинеколога можно сделать полный осмотр с компьютерной кольпоскопией, подготовиться к беременности или к ЭКО, специалисты сделают всё, чтобы постараться вылечить бесплодие. Благодаря техническому оснащению стало возможно проводятся лазерные манипуляции на глазах. Оснащение физиотерапевтического кабинета позволяет провести различные процедуры по рекомендации врача в т.ч. лечение от прыщей или при хронической инфекции. Подобные операции проводятся в манипуляционной комнате, оснащенной не хуже настоящей операционной.

Во благо вуза

По статистике из более 40 тыс. приёмов оказанных клиникой, оказаны на платной основе только 10 тыс. Остальные 70% врачебных консультаций - это бесплатная работа со всеми, кто как-то причастен к медуниверситету.

Например, амбулатория организовывает сезонную и экстренную вакцинацию всех студентов ВолгГМУ. Проводит врачебное наблюдение при выявлении эпидемически значимых заболеваний как, например, корь, паротит, туберкулез. Все иностранные студенты здесь проходят полное ежегодное обследование, а при необходимости и лечение. У них нет полиса медицинского страхования РФ, поэтому они находятся на контроле у Клиники семейной медицины. С 2012 года поликлиника проводит медицинские осмотры всех сотрудников ВолгГМУ, чтобы контролировать их состояние здоровья и по необходимости ограничивать от противопоказанных нагрузок.

В 2016 году по адресу: улица Козловская, 45а - открылось новое подразделение клиники. Оно предназначенное специально для медосмотров. Такое разделение позволяет развести потоки: больных, обратившихся за помощью, и здоровых сотрудников, проходящих ежегодное обследование.

В планах 2017 года Клиники семейной медицины – проведение медосмотров всех студентов ВолгГМУ. Подобное обследование будет необходимо для допуска на занятия по физической культуре. Более того, в планах у учреждения – предоставить возможность студентам медуниверситета оформлять медицинские книжки. На добровольной основе, разумеется.

Высокая квалификация специалистов

Но не только Клиника работает на благо вуза! Множество сотрудников ВолгГМУ принимают непосредственное участие в приёме пациентов. Консультативную помощь оказывают более 29 человек разных «мастей»: кандидатов и докторов медицинских наук, заведующих кафедрами и доцентов. Особо востребована консультативная помощь оказывается по педиатрии, гинекологии, травматологии-ортопедии, терапии, офтальмологии, эндокринологии, хирургии, урологии, оториноларингологии. А также здесь можно получить консультацию по ревматологии, неврологии, инфекционным болезням, онкологии, кардиологии, дерматологии и даже по психиатрии и наркологии.

Упорный каждодневный труд работников клиники, чуткое грамотное руководство, внимательность к пациентам и строгое соблюдение клятвы врача: всё это за 10 лет сделало из маленькой амбулатории современное, конкурентоспособное, процветающее учреждение. Поздравляем Клинику семейной медицины с юбилеем и желаем ей дальнейшего развития, ускоренных темпов роста без потери качества!

Светлана Клейносова

Фото: В. Н. Морозкин