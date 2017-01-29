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Самое молодое лечебное учреждение при Волгоградском государственном медицинском университете недавно отметило свой юбилей. Клинике семейной медицины 1 декабря 2016 года исполнилось 10 лет. Она прошла путь от маленькой амбулатории размером в несколько кабинетов до зарекомендовавшего себя серьёзного учреждения. О пути развития клиники, а также нововведениях, касающихся студентов ВолгГМУ – далее.

За границей (в данном случае наверное слитно пишется) помимо узких специалистов давно существуют семейные врачи. Это профессионалы, которые лечат не один орган или систему органов, а человека в целом. В среднестатистической российской поликлинике существует строгая градация: уши лечит ЛОР, остроту зрения проверяет офтальмолог, а терапевт может только выписать направление к этим специалистам. Семейный врач имеет более расширенные права. Занявшись больным, он самостоятельно назначает нужные обследования, проводит необходимые манипуляции, ставит диагноз, выписывает нужные лекарства. Для полноценного приёма в кабинете семейного врача много специализированных устройств. Отоскопы для осмотра ушей, офтальмоскопы для осмотра глаз, аппарат ЭКГ – это и многое другое находится на вооружении врача общей практики. Он «ведёт» больного от момента обращения и до выздоровления. Это, разумеется, не значит, что семейный врач знает и умеет всё! Он полностью отвечает за больного, при необходимости консультируется с узкими специалистами и контролирует ход лечения. Благодаря такому «ведению» исключаются ненужные исследования, хождения от специалиста к специалисту в поисках нужного, назначение дублирующих друг друга или противопоказанных лекарств.

Всё новое – хорошо забытое старое

В России такие специалисты есть давно. Ещё в царские времена земские доктора селились в деревнях, и точно так же один врач лечил практически все недуги. Потом произошла реформа здравоохранения, упор стал делаться на специализированный приём. В наше время постепенно стали возвращаться к такой системе.

Первая в Волгограде Клиника семейной медицины открылась именно при ВолгГМУ. За 10 лет она расширила свой персонал до 54 человек, среди которых как семейные врачи, так и узкие специалисты.

«Работа в поликлинике – это самое тяжелое, - рассказывает главный врач Клиники семейной медицины Алёна Глинская. - Ты на амбразуре. К тебе пришёл пациент, и ты должен незамедлительно принять решение. Ты не видишь анализов, не видишь дополнительных обследований, а должен поставить диагноз и назначить обследование и лечение».

Спектр диагностических процедур

Максимально контролировать ход лечения пациента врачам в клинике помогает собственная лабораторная диагностика. Это удобно тем, что в некоторых случаях человек может утром сдать кровь, и уже через 10 минут получить результат у врача. Не надо далеко ходить – аппарат УЗИ послужит для уточнения диагноза. Итого, три-четыре полноценных приёма удаётся уместить в один. К тому же, это существенно экономит время и пациента, и врача. В кабинетах врачей узких специальностей есть аппарат УЗИ, аудиометр (чтобы проверить слух), вибротестер (необходим для измерения вибрационной чувствительности), аппарат для компьютерной тонометрии, периграф (необходим как офтальмологам так и неврологам). Недавно клиника закупила собственное оборудование для суточного мониторирования АД и ЭКГ. В кабинете гинеколога можно сделать полный осмотр с компьютерной кольпоскопией, подготовиться к беременности или к ЭКО, специалисты сделают всё, чтобы постараться вылечить бесплодие. Благодаря техническому оснащению стало возможно проводятся лазерные манипуляции на глазах. Оснащение физиотерапевтического кабинета позволяет провести различные процедуры по рекомендации врача в т.ч. лечение от прыщей или при хронической инфекции. Подобные операции проводятся в манипуляционной комнате, оснащенной не хуже настоящей операционной.

Во благо вуза

По статистике из более 40 тыс. приёмов оказанных клиникой, оказаны на платной основе только 10 тыс. Остальные 70% врачебных консультаций - это бесплатная работа со всеми, кто как-то причастен к медуниверситету.

Например, амбулатория организовывает сезонную и экстренную вакцинацию всех студентов ВолгГМУ. Проводит врачебное наблюдение при выявлении эпидемически значимых заболеваний как, например, корь, паротит, туберкулез. Все иностранные студенты здесь проходят полное ежегодное обследование, а при необходимости и лечение. У них нет полиса медицинского страхования РФ, поэтому они находятся на контроле у Клиники семейной медицины. С 2012 года поликлиника проводит медицинские осмотры всех сотрудников ВолгГМУ, чтобы контролировать их состояние здоровья и по необходимости ограничивать от противопоказанных нагрузок.

В 2016 году по адресу: улица Козловская, 45а - открылось новое подразделение клиники. Оно предназначенное специально для медосмотров. Такое разделение позволяет развести потоки: больных, обратившихся за помощью, и здоровых сотрудников, проходящих ежегодное обследование.

В планах 2017 года Клиники семейной медицины – проведение медосмотров всех студентов ВолгГМУ. Подобное обследование будет необходимо для допуска на занятия по физической культуре. Более того, в планах у учреждения – предоставить возможность студентам медуниверситета оформлять медицинские книжки. На добровольной основе, разумеется.

Высокая квалификация специалистов

Но не только Клиника работает на благо вуза! Множество сотрудников ВолгГМУ принимают непосредственное участие в приёме пациентов. Консультативную помощь оказывают более 29 человек разных «мастей»: кандидатов и докторов медицинских наук, заведующих кафедрами и доцентов. Особо востребована консультативная помощь оказывается по педиатрии, гинекологии, травматологии-ортопедии, терапии, офтальмологии, эндокринологии, хирургии, урологии, оториноларингологии. А также здесь можно получить консультацию по ревматологии, неврологии, инфекционным болезням, онкологии, кардиологии, дерматологии и даже по психиатрии и наркологии.

Упорный каждодневный труд работников клиники, чуткое грамотное руководство, внимательность к пациентам и строгое соблюдение клятвы врача: всё это за 10 лет сделало из маленькой амбулатории современное, конкурентоспособное, процветающее учреждение. Поздравляем Клинику семейной медицины с юбилеем и желаем ей дальнейшего развития, ускоренных темпов роста без потери качества!

Светлана Клейносова
Фото: В. Н. Морозкин

Клиника семейной медицины ВолгГМУ на ул. Козловской
Клиника семейной медицины ВолгГМУ
Клиника семейной медицины ВолгГМУ
Клиника семейной медицины ВолгГМУ
Клиника семейной медицины ВолгГМУ
Клиника семейной медицины ВолгГМУ
Клиника семейной медицины ВолгГМУ

31.01.17 10:23; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 203;
Подразделение: Клиника семейной медицины

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