27 января 2017 на кафедре госпитальной терапии ВолгГМУ подведены итоги олимпиады по внутренним болезням для студентов 5 курса лечебного факультета университета. По результатам двух туров определены победители:

1 место – Александр Моисеев, 20 гр., 100 баллов;

2 место – Андрей Ганца, 31 гр., 85 баллов;

3 место – Екатерина Кондратьева, 1 гр., 76 баллов.

Все победители и участники финального этапа, проявившие свои знания терапии, будут отмечены дипломами и грамотами, а также дополнительными бонусами к своему среднему баллу.

Поздравляем победителей и участников олимпиады!

Оргкомитет олимпиады

Фото прислал М.В. Мякишев