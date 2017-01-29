Для слабовидящих | RSS | English
Главная страница »» Новости сайта »» Итоги олимпиады по внутренним болезням для студентов 5 курса лечебного факультета ВолгГМУ

Лента новостей

Олимпиада 2017_5

27 января 2017 на кафедре госпитальной терапии ВолгГМУ подведены итоги олимпиады по внутренним болезням для студентов 5 курса лечебного факультета университета. По результатам двух туров определены победители:

  • 1 место – Александр Моисеев, 20 гр., 100 баллов;
  • 2 место – Андрей Ганца, 31 гр., 85 баллов;
  • 3 место – Екатерина Кондратьева, 1 гр., 76 баллов.

Все победители и участники финального этапа, проявившие свои знания терапии, будут отмечены дипломами и грамотами, а также дополнительными бонусами к своему среднему баллу.

Поздравляем победителей и участников олимпиады!

Оргкомитет олимпиады
Фото прислал М.В. Мякишев

Олимпиада 2017_5
Олимпиада 2017_3
Олимпиада 2017_4
Олимпиада 2017_2
Олимпиада 2017_1

31.01.17 10:20; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 267;
Подразделение: Кафедра госпитальной терапии, ВПТ с курсом клинической ревматологии ФУВ

Авторизуйтесь ВКонтакте, чтобы иметь возможность оставить комментарий на этой странице.
Сервис комментариев, опросов предоставлен сайтом ВКонтакте. Модерация сообщений проводится два раза в сутки.
Мнение посетителей может не совпадать с точкой зрения администрации ВолгГМУ.

Личный кабинет

Ближайшие события

Экспорт в iCal (Beta)

Топ 5 новостей за неделю

Топ 5 новостей за месяц

Контактная информация

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

400131, Россия, г. Волгоград,
площадь Павших Борцов, д. 1

Телефон: +7 (8442) 38-50-05
Приёмная комиссия: +7 (8442) 53-23-33
Foreign Department: +7 (8442) 38-30-28

http://www.volgmed.ru
1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd,
400131, Russian Federation

Статистика посещений

Яндекс.Метрика
Copyright © 2007-2017 Волгоградский государственный медицинский университет - Все права защищены