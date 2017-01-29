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27 января 2017 на кафедре госпитальной терапии ВолгГМУ подведены итоги олимпиады по внутренним болезням для студентов 5 курса лечебного факультета университета. По результатам двух туров определены победители:
Все победители и участники финального этапа, проявившие свои знания терапии, будут отмечены дипломами и грамотами, а также дополнительными бонусами к своему среднему баллу.
Поздравляем победителей и участников олимпиады!
Оргкомитет олимпиады
31.01.17 10:20; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 267;
Подразделение: Кафедра госпитальной терапии, ВПТ с курсом клинической ревматологии ФУВ
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Ближайшие события
09.02.17 09:00 Региональный этап всероссийской олимпиады по Биологии
25.03.17 09:00 VIII Олимпиада по терапевтической стоматологии
26.05.17 09:00 Конференция по медицинскому туризму, 2017
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