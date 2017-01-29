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Лента новостей
4 февраля 2017 года в 17:00 на балетный дивертисмент
Обращаться в профком: тел. (8442) 38-53-33 или в комн. 5-05.
30.01.17 15:21; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 235;
Подразделение: Объединенный профком сотрудников и студентов
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Ближайшие события
09.02.17 09:00 Региональный этап всероссийской олимпиады по Биологии
25.03.17 09:00 VIII Олимпиада по терапевтической стоматологии
26.05.17 09:00 Конференция по медицинскому туризму, 2017
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