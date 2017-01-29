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Главная страница »» Новости сайта »» Профком приглашает членов профсоюза в Царицынскую оперу

Лента новостей

Театральные маски

4 февраля 2017 года в 17:00 на балетный дивертисмент

  • 1е отделение: балетная  сцена «Вальпургиева ночь» Ш. Гуно из оперы «Фауст»
  • 2е отделение: сцены из балета П.И.Чайковского «Спящая красавица»

Обращаться в профком: тел. (8442) 38-53-33 или в комн. 5-05.

30.01.17 15:21; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 235;
Подразделение: Объединенный профком сотрудников и студентов

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