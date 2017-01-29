4 февраля 2017 года в 17:00 на балетный дивертисмент

1е отделение: балетная сцена «Вальпургиева ночь» Ш. Гуно из оперы «Фауст»

2е отделение: сцены из балета П.И.Чайковского «Спящая красавица»

Обращаться в профком: тел. (8442) 38-53-33 или в комн. 5-05.