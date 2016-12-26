Не совсем дискуссионное собрание прошло для членов IDA и всех желающих в Мраморном зале главного корпуса ВолгГМУ. Что делать, если после ДТП или травмы у пациента всё зажило, но произошла деформация лица, и глазное яблоко сместилось кзади? Что делать, если врачи-ортодонты не справляются с патологией прикуса? Об этом рассказали приглашенные лекторы на примерах клинических случаев. Изначально мероприятие планировалось как дискуссионный клуб, но в последний момент формат поменялся.

Переломы стенок орбиты

Первый докладчик, ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ Игорь Романов рассмотрел травмы челюстно-лицевой области (далее – ЧЛО), при которых повреждается скуловая кость. В норме она прочно соединена с верхней челюстью, лобной и височной костью. Она также образует нижний край глазницы. И именно поэтому практически все переломы скуловой кости со смещением влекут за собой и перелом одной или нескольких стенок орбиты.

Что происходит дальше? В орбите лежит не только глаз, как могут подумать простые обыватели. Каждый студент-медик, проучившийся в вузе хотя бы полгода, знает, что в глазнице также располагаются мышцы (их шесть у каждого глаза), нерв, кровеносные сосуды. А еще – массивный слой жировой клетчатки, которая служит прекрасным амортизатором. Именно она при движениях тела в пространстве оберегает наши очи от микросотрясений, крайне губительных для зрения. Представляете? Целый пласт плотно утромбованных тканей располагается в маленьком пространстве под названием «орбита». И стеночки у нее крайне тонкие, буквально как несколько листов бумаги. А теперь вернемся к нашим переломам скуловой кости.

«Потолок» верхнечелюстной пазухи – по совместительству нижняя стенка глазницы. И когда она ломается, плотно упакованные ткани под давлением и под силой тяжести смещаются в сторону наименьшего сопротивления. Фактически – проваливаются в гайморову пазуху. Внешне это выглядит как смещение глаза кзади, а возможно и книзу (это реже). Причем, при неправильном зарастании перелома стенки глазницы нижняя прямая мышца глаза может защемиться и привести к ограничению его движения вверх.

Игорь Юрьевич рассказал о реконструктивных операциях по восстановлению подобных дефектов, в которых сам участвовал. Он привел несколько клинических случаев, когда благодаря аутотрансплантантам удавалось восстановить анатомию глазницы настолько, насколько это было возможно. Процесс этот трудоемкий, требует совместной работы челюстно-лицевых хирургов, инженеров, возможно привлечение офтальмологов. Инженеры с помощью компьютерных программ выбирают место на мозговом отделе черепа максимально похожее по форме и кривизне с поврежденной стенкой глазницы. Хирурги уже по созданным макетам и моделям проводят операцию: берут кортикальную пластинку с головы и помещают на место дефекта.

«Когда мы поднимаем из верхнечелюстной пазухи содержимое глазницы в область орбиты, у нас образуется сообщение с пазухой. Если мы поставим сюда инородный материал – он ослизняться не будет. На нем не будут прорастать клетки с той скоростью и с тем уровнем, который нам необходим», - оправдывает выбор аутотрансплантата перед металлическими пластинами Игорь Юрьевич.

В те времена, когда невозможно было в 3D-формате подобрать оптимальную форму трансплантата, спрогнозировать внешний вид пациента после восстановительной операции – всё делалось с помощью линеек и циркулей. С появлением компьютеров подготовительное время сократилось в несколько раз, а качество улучшилось.

Возможности ортогнатической хирургии

На второй части мероприятия речь шла о хирургическом исправлении прикуса. Ординатор отделения реконструктивной челюстно-лицевой хирургии, микрохирургии и эктопротезирования Георгий Арутюнов рассказал о помощи ортогнатической хирургии в тех ситуациях, когда врачи-ортодонты не справляются с патологией прикуса ввиду некоторых особенностей строения скелета пациента (съемные\несъемные аппараты уже не помогают).

Это такой вид операции, при которой хирургически исправляются размеры верхней и нижней челюстей, их формы, соотношение к основанию черепа и друг к другу. Благодаря тщательному планированию становится возможным восстановить полноценное смыкание зубного ряда, поднять нижнюю треть лица по сравнению с исходным состоянием. Это значительно улучшает внешний вид пациента, делает лицо более гармоничным. Патология прикуса часто провоцирует ночное апноэ (приступы остановки дыхания во сне), храп, нарушение дикции. Все эти дефекты тоже благополучно уходят с нормализацией смыкания зубных рядов.

«Весь успех ортогнатической операции зависит от ее планирования. Адекватно спланированный пациент – это залог успеха каждой операции. И, скорее всего, это более важно, чем сама операция», - рассказывает Георгий Рудольфович. И действительно, проводится длительная подготовка.

Лицо пациента фотографируют в разных проекциях, чтобы вычислить внешние эстетические дефекты и увидеть корень проблемы. Первая заповедь врача – не навреди. И именно поэтому важно правильно снять параметры лицевой дуги (стоматологический измерительный прибор): угол открывания рта, как работает височно-нижнечелюстной сустав, все привычные движения нижней челюсти. Это позволит не нарушить физиологию жевания у каждого конкретного пациента. Затем делают компьютерную томографию лицевого отдела черепа. С помощью специальных программ на 3D-принтере печатается своеобразный макет – стереолитографический спринт, чтобы в момент операции можно было контролировать перемещение челюстей относительно друг друга и относительно основания черепа. Георгий Рудольфович отмечает, что только на подготовку уходит около недели.

Сама операция длится в среднем 6-8 часов. По окончании ортогнатических вмешательств пациент продолжает наблюдаться у специалистов некоторое время. Врачи следят за физиологией смыкания и контролируют процесс адаптации.

Важно понимать, что не каждому пациенту показана ортогнатическая хирургия. Это длительный сложный процесс, которому обязательно предшествует нормализация формы зубного ряда в течение от полугода до нескольких лет (этим занимаются ортодонты с помощью брекет-системы, например). После операции пациент продолжает лечение у ортодонта для достижения максимального результата.

Лекторы не только рассказали, но и наглядно показали высокоспециализированные операции на ЧЛО. Об этих направлениях в институтах говорят вскользь, ведь они относятся к узким специальностям. Благодаря подобным мероприятиям ты открываешь для себя новые дороги в медицине, по которым можешь начать двигаться.

Светлана Клейносова

фото: Эрдня Бамбушев

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